【東南亞週報】美國預計准售予新加坡F-35B戰鬥機｜中印南海爭議佐科威親自登島示主權｜泰國首間藥用大麻專門診所開張

編譯：黎柏君、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第48期，為讀者挑選2020年1月4日至1月10日期間，有關菲律賓、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、及柬埔寨等國家的六則東協區域大事。

新加坡｜美國預計將批准售予新加坡F-35B戰鬥機

根據新加坡亞洲新聞台1月10日報導，美國國務院已同意新加坡以27.5億美元價格購買4架F-35B型戰鬥機。美國國務院已將此消息於1月9日通知美國國會，而美國國會在通過此案之前將有30天的審查期。

新加坡最早是於2019年3月公開表達將向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）購買F-35戰機的意願，用以取代自1998年起開始服役的F-16戰機。根據新加坡海峽時報報導，新加坡此次將購買的F-35B機型購價較為高昂，不過該機型能夠在長度最短為167公尺的跑道起飛並垂直降落。

根據美國國防部所發佈的聲明指出，新加坡不但是美國的戰略夥伴及主要的安全合作對象，亦是美國在亞洲太平洋地區維護政治穩定和經濟發展的重要力量。該聲明提及，新的F-35機隊將能強化新加坡軍事管理，以及增強空對空和空對地的防衛能力。此外，美國也提供新加坡在購買4架F-35B的基礎上、多購買8架同類型戰機或其他零組件及配件的選擇。

若購買案最終由美國國會通過，新加坡將成為亞洲太平洋地區繼澳洲、日本、及韓國之後第四個擁有F-35戰鬥機的國家。

Photo credit: United States Navy Public Domain 正在進行垂直降落的F-35B，由圖中可見降落時向量噴嘴朝下方轉向

印尼｜中印南海爭議，佐科威親自登島示主權

在2019年12月底，位於印尼北部的納土納群島（Natuna）海域，發生中國海岸警衛隊的海巡艦護送中國漁船進入印尼專屬經濟海域的事件。該事件在後續引發印尼召見中國駐印尼大使、及佐科威總統親自登島宣示主權等行動。

根據印尼海事安全局記錄顯示，12月19日至24日至少有63起中國漁船非法進入納土納海域的事件，而其中有數十起為中國海巡艦護衛漁船。在上週又再次發生兩艘中國海巡艦及戒護船護送中國漁船進入納土納海域事件。印尼外交部長馬蘇迪（Retno Marsudi）在第一時間已向北京表達抗議，並強調印尼絕不接受中國九段線的主張。

佐科威在1月6日的聲明嚴正指出，「國家主權不容談判、沒有妥協的空間」。軍方表示目前會在納土納群島北部海域部署至少6艘海巡艦、及4架戰鬥機定期巡邏；也將從爪哇島約120名漁民送至此海域捕魚。佐科威更於1月8日一早前往訪視納土納群島，不只造訪軍事基地、亦與當地居民和漁民互動，以顯示捍衛主權的決心。

印尼在2017年將納土納群島北部的專屬經濟區改名為「北納土納海」，中國雖未對群島聲稱擁有主權，但其中部分專屬經濟區範圍在中國劃定的九段線內。對於此次的衝突，中國外交部發言人耿爽表示，中國漁民在此的行為完全合法且具有正當性，但強調兩國會透過外交管道來處理爭議，並致力於區域和雙邊關係的和平穩定。

在經過數日的對峙，印尼國防部發言人西斯利亞迪（Sisriadi）於1月9日表示，中國海岸警衛隊的船艦和漁船已經離開爭議水域，時間點恰好在佐科威總統登島之後。不過，海事安全局的資料則顯示，尚有一艘中國海警船仍在印尼的大陸棚海域徘徊。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 納土納群島位置

泰國｜泰國首間藥用大麻專門診所開張

泰國政府致力發展藥用大麻產業，而由公共衛生部主導的首間藥用大麻專門診所1月6日在首都曼谷正式開業，首兩週免費看診，並提供5至10毫克的大麻油讓欲舒緩癌症、失眠及肌肉疼痛的患者領取。

不少泰國民眾長久以來均有將大麻入藥以緩解疼痛及疲困的習慣，泰國因此於2018年成為首個藥用大麻合法化的東南亞國家；政府更看準大麻草衍伸的龐大商機能提振農業部門產值，而大舉投資萃取及蒸餾技術、並行銷大麻油。

公共衛生部部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在開業儀式上表示，「將持續為改善泰國民眾的健康而奮鬥，也將持續為追求泰國的經濟發展而努力」，該診所將只是第一步，政府另計畫在77個府各開設一間藥用大麻專門診所。

目前泰國已約有25間藥用大麻診所附設於一般醫院之下，但這些附設診所受限於專業人員不足一週僅能看診幾日，新開業的專門診所正好能彌補此項不足，預估每日服務病患數可達200至300人。

儘管以阿努廷為首的政府官員十分看好這股「淘綠熱」（Green Rush），醫藥界態度相較之下則較為保守，例如泰國最大的私立醫療集團—曼谷杜斯特醫療服務（BDMS）傾向靜觀其變，認為泰國的藥用大麻使用量仍未明，且有關藥用大麻療效的可靠文獻研究尚嫌不足。

Photo Credit： 泰國公共衛生部臉書 泰國藥用大麻專門診所看診情形

菲律賓｜Tonik取得首家純數位銀行執照

總部位於新加坡的Tonik Financial在1月9日宣布，其菲律賓子公司Tonik Digital Bank已獲得菲律賓央行核發的執照許可，將成立菲國及東南亞地區首家純數位銀行，並預計在今年起開始數位存款、放貸等業務。

目前菲國有荷蘭ING銀行、馬來西亞聯昌國際銀行（CIMB）等業者推出數位銀行服務或應用程式。央行在2019年底點頭同意Tonik開辦純數位銀行業務，並在本週核發許可。Tonik 創辦人兼執行長Greg Krasnov表示，數位銀行服務在快速崛起的東南亞國家，如印尼、菲律賓、越南相當具吸引力。Tonik相當榮幸被選為第一家數位銀行，將新型的服務帶到菲國。

菲國有1400億美金儲蓄存款及1000億美金無擔保放款的市場規模，然有大量未擁有銀行帳戶的人口，再加上Tonik評估傳統銀行在數位金融方面不具競爭力，許多科技公司在網路上的滲透率都比銀行來的高，使菲國成為開辦網路銀行的良好標的。

根據央行2017年的調查，菲律賓約僅有158萬人、相當於23%的人口擁有銀行帳戶；其中約12%是一般銀行用戶、8%擁有非政府微型金融機構的帳戶、3%是合作社會員，並僅有1.3%的人擁有電子帳戶，是亞洲國家中最低者。而使用電子支付的人口比例約25%，市場研究也指出超過50%的既有用戶相當有意願轉換到純網路帳戶。Tonik表示，希望藉由數位銀行業務，提供給既有用戶和70%尚未有銀行帳戶的潛在用戶更便利的服務。

Photo credit: Reuters／達志影像 菲律賓仍有大量人口未有銀行賬戶。圖為馬尼拉市。

柬埔寨｜柬埔寨樓塌事故頻傳，凍結營建工程聲浪再起

柬埔寨南部白馬省（Kep）一棟尚在施工中的7層建物於1月3日發生坍塌事故，當局派出數百名軍警及搜救人員趕赴現場搶救，搜救行動於5日暫告段落，共有36人不幸喪生、至少23人受傷。

白馬省省長Ken Satha表示已收押該建物的所有權人，並將成立調查小組以查明本起工安事故的起因。首相洪森（Hun Sen）除承諾亡者家屬將獲得5萬美元撫卹及2500美元喪葬津貼、傷者將獲得1萬美元之外，也為白馬省省長及有關官員緩頰，「樓塌意外不只發生在柬埔寨，也可能發生在任何國家」，強調不會有人為此丟官。

這已是近八個月繼西哈努克（Sihanoukville）事故釀28死及暹粒事故釀3死以來第三起樓塌事故，即使洪森於去年6月即承諾全面強化稽查工安標準，柬國民眾對頻傳的意外與有限的進展漸生不滿。

加上本起事故有6名罹難者為兒童，再次引發凍結營建工程的聲浪，支持者主張應藉此全面稽查，以確保所有營建計畫均符合相關法規及安全標準；建築與木材工人聯合工會副主席Sou Chhlonh也呼籲當局正視營建產業的童工問題，並確實執法。

柬埔寨營建產業近年拜中國旅客及投資客之賜而蓬勃發展，旅館、高樓及賭場相繼拔地而起，然而根據國際勞工組織估計，柬國約20萬的營建工人多非專業工人，而是仰賴日薪過活，且未受工會的規定保護。

Photo Credit：AP/達志影像 柬埔寨白馬市樓塌事故現場。

泰國&馬來西亞｜泰國籲大馬協尋人口販運受害羅興亞穆斯林

泰國警方於1月9日表示，有19名羅興亞穆斯林自位於泰國南方宋卡府（Songkhla）的拘留中心逃逸。由於該中心距離泰馬邊境僅有5公里，泰國警方呼籲馬來西亞一同協助尋找該批羅興亞穆斯林。根據路透社報導，泰國一名移民警官表示，此批羅興亞穆斯林為人口販運的受害者，且他們是在經過泰國前往馬來西亞的途中遭政府拘獲、將在未來被遣返至緬甸。

泰國警方於1月8日時表示已經找到其中2名羅興亞人，並正努力和馬來西亞政府合作、於泰馬邊境搜索其餘17人。

泰國長期一直是柬埔寨、寮國、和緬甸等周遭較貧困國家人口走私和販賣的轉運站或終點。美國和其他人權團體曾批評泰國政府在保護人口販賣受害者上不夠努力。儘管緬甸政府表示，他們已準備好接收任何回到緬甸的羅興亞穆斯林，但羅興亞難民仍因為擔心遭受暴力對待而拒絕返回緬甸。

Photo Credit：張安翔 住在馬來西亞的羅興亞難民小孩。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜