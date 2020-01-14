不分區立委名單種下敗因，夫人幫、軍系，還是「誰」綁架了吳主席？

文：財訊新聞中心

「以我的資歷，選總統有過分嗎？」2019年12月13日，國民黨推出不分區立委提名名單，引爆黨內外極大爭議，即使飽受千夫所指，一手主導不分區提名的黨主席吳敦義，依舊是自我感覺良好，甚至還罕見地在媒體鏡頭前情緒失控暴哭，表現令人嘖嘖稱奇。

據了解，在國民黨不分區名單曝光後，因其中不乏多位被視為是親中紅統派的指標性爭議人物，包括挺港警的警大前教授葉毓蘭、曾赴中國「聽訓」的退將吳斯懷、夸言「武統」的前立委邱毅等人，加上吳敦義自列不分區安全名單中，還有多位過去外界未曾聽聞過的素人或資深中常委入列，導致國民黨政黨票支持度瞬間暴跌，更直接衝擊到國民黨總統參選人韓國瑜的民調支持度。

熟知內情人士透露，在整個不分區提名布局過程中，之所以造成最後難以收拾的「炸鍋」結果，除了吳敦義是最大因素外，吳不敵夫人幫、軍系及身旁「有力人士」等各方壓力，形同被「綁架」，更是其中關鍵。據指出，過去幾個月以來，不少有意爭取不分區提名的黨內各路人馬，紛紛私下密集求見吳敦義，雖然吳多不給對方好臉色看，但因吳欲自提不分區「自保」，最終也不得不向各方勢力及派系妥協。

據了解，12日下午，黨中央召開不分區立委提名審核委員會議，當天吳曾找智庫副董事長林中森及國民黨副祕書長兼組發會主委杜建德商討，待三人拍板定案後，再將整份不分區名單交到審核委員會中「背書」通過，此舉因而引發身兼提名審核委員的副主席郝龍斌強烈不滿，公開要求吳退出不分區名單。



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爭議聲起，黨內風暴愈演愈烈後，13日中常會通過第一版不分區名單，到15日召開臨時中常會前，吳敦義與核心幕僚展開黃金48小時危機處理，知悉內情的人都形容此段過程可說高潮迭起，精采程度不亞於電影情節。

據指出，13日中常會通過不分區提名名單，確立吳敦義入列安全名單第10名，並突然加入邱毅排入第8名，掀起黨內外及輿論譁然，有多位藍營青壯派民代，更直接赴黨中央「夜諫」靜坐抗議。過去與吳敦義素有深厚交情的新北市黨部主委李乾龍，也因相當不滿吳自列不分區，私下串聯藍營各縣市正副議長，擬發出逼退聲明給吳難堪。這股龐大壓力，逼得吳敦義不得不進行危機處理。

到底是誰綁架主席？是夫人幫、軍系，還是誰？

知情人士透露，14日上午，吳敦義與核心幕僚討論後，敲定不分區危機處理的3大原則，包括一是「拆彈」，將吳斯懷、邱毅兩顆「紅色炸彈」剔除，吳敦義排名退居到第14名安全名單「邊緣」。二是「補亮點」，包括將吳怡玎、陳以信等黨內年輕人的排名往前調整，及延攬有國防部「最強發言人」稱號的退役少將羅紹和、不分區新住民代表林麗蟬等人入列。三則是「安撫韓粉」，將挺韓大將謝龍介的提名名次提前。

沒想到，14日下午，吳敦義回到位於台玻大樓的卸任副總統辦公室後，不僅夫人蔡令怡動怒大發飆，不同意任意調動名單，力保邱毅、陸委會前副主委張顯耀等過去對吳「有功」者列入不分區，另有吳的民間企業界友人，也強力要求不應將葉毓蘭的名次往後延，且不得撤換掉吳斯懷。當天吳敦義與核心幕僚群密集開了多場會議，直到深夜都還未最終確認名單調整方式。

隔天，15日下午臨時中常會召開前，吳一整個早上都待在辦公室開會討論，一度確認要採折衷方式解套，包括送出的提名名單，將吳斯懷的提名及排序先「留白」處理，並把謝龍介的名次提前改列第4或第6名。詎料，接近中午時分，黃復興黨部主委金恩慶直接找上吳敦義，要求不得撤換吳斯懷，否則他將請辭主委一職，並揚言軍系會大反彈；講到激動處，金還一度欲下跪求情，讓吳敦義不知所措，最後只能選擇向軍系妥協，「拆彈」只拆了一半。

至於備受爭議救國團主任葛永光之妻、排名第16名的車宜靜，即使相關學經歷背景被戲稱「連Google都查不到」，甚至還傳出她是夫人「閨密」，但在歷經不分區爭議鬧得轟轟烈烈後，依舊穩坐提名名單之中，甚至還因女性比率緣故，實質名次還排在第15名的謝龍介之前，顯示其後台「硬」到不行，格外引人側目。

黨內人士說，從此次不分區名單鋪排，很明顯地可以看見吳敦義著眼於選後黨內權力鬥爭布局，預先安排一批「禁衛軍」，像是救國團體系、資深中常委、軍系人馬等，可說已完全罔顧外界觀感。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航