《從前，有個好萊塢》：昆汀塔倫提諾最浪漫的童年往事

《從前,有個好萊塢》充滿昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)的作者印記,熟稔昆汀的影迷,能在此作中發現許多昆汀的風格元素,並找到極大樂趣,武術、戀足癖、義大利西部片、美國老式B級片、非線性敘事手法、《惡棍特工》中火焰槍的惡趣味(將曼森視作納粹)等等。

片名《Once Upon a Time In Hollywood》甚至可看做對經典義大利西部片《狂沙十萬里》(Once Upon a Time in The West)(1968)的致敬,也揭示了全片在寫實中充滿想像空間(與時間)的童話故事性(呼應充滿逆轉性的結尾),令人感受到昆汀對於曼森家族血案的浪漫憧憬,並帶著觀眾想像世界的未來能有一點不一樣。

Photo Credit: IMDb

要理解《從前,有個好萊塢》,得先從「時代」切入:此作背景設定於1969年。回望1960年代,美國社會經歷著諸多動盪導致人心惶惶:越南戰爭越演越烈;總統甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺後,政治謀殺案一起接一起;「女權」主義興起;「黑人」運動高漲,對抗傳統價值與反社會主流的「嬉皮」文化於焉而成。 而在1969年8月9日,在不安的社會氛圍下,爆發了曼森家族(Manson Family)對當紅女星莎朗蒂(Sharon Tate)的謀殺案。

當時莎朗蒂懷著8個月身孕,名導老公羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)則因拍片外出逃過死劫,此案震驚全美,當時的昆汀年僅6歲。 另一方面,此時的影視產業也存著極大矛盾:「電視」與「電影」間的競爭與對抗,讓許多片廠遭遇危機。電視機的普及也間接造成戲院的觀影人次下滑、營銷虧損;而來自歐洲的法國新浪潮、義大利新寫實主義等電影風格,衝擊著現存的美國老片場體制的電影(古典好萊塢),美國的電影創作者開始質疑是否電影都要大製作、大場面,思考更私密的個人創作。

「新好萊塢電影」在這樣的社會風氣下逐漸興起:《我倆沒有明天》(1967)、《畢業生》(1967)、《逍遙騎士》(1969)等挑戰美國正面形象的悲劇性電影出現,充滿疑惑、叛逆、徬徨、存在主義式的無政府主義者,取代了傳統英雄。美國神話和傳統價值不復以往,勾勒出 1969 年好萊塢黃金時代的結束,和反文化運動的興起,昆汀就是在這樣的時代背景下,書寫成《從前,有個好萊塢》。

昆汀與工作團隊極盡可能地還原這時代的好萊塢,街景採用霓虹、老式招牌;服裝則有嬉皮、西部牛仔、短裙長靴;音樂則能聽見The Mamas & The Papas的〈Straight Shooter〉、Los Bravos的〈Bring A Little Lovin〉、The Beatles〈Helter Skelter〉等金曲。

此外,開場便能看見昆汀對於舊時代「膠卷底片」的著迷,可以發現「柯達35mm」的影像質地,也能見到以「Super8」和「16mm」拍攝的黑白影像,還有將李奧納多迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)飾演的瑞克道爾頓塞進當時的各式知名影集;當然,更能看見特地重製CBS的知名西部電視劇《Lancer》(1968-1970)。透過這幾場戲傳遞出復古與現代的衝突與和諧,更讓昆汀的角色能活在這些影像中,別具意義。

角色的描繪上,昆汀創造出立體鮮明的雙人組合:李奧納多和布萊德彼特(Brad Pitt)這對搭擋,有著與《虎豹小霸王》(1969)的保羅紐曼(Paul Newman)和勞勃瑞福(Robert Redford)相似的魅力與默契(片中也提及了日舞,勞勃瑞福的角色名稱)。

此外,片中瑞克道爾頓演藝生涯的發展軌跡,似乎也與克林伊斯威特(Clint Eastwood)一樣。克林伊斯威特1950 年代演出電視劇、1960年代演出義大利導演沙吉奧李昂(Sergio Leone)執導的「鑣客三部曲」,在大銀幕走紅;而沙吉奧李昂正是上文提到《狂沙十萬里》的導演。

Photo Credit: IMDb

照著這些歷史軌跡走,或許也可稍微洞見昆汀筆下的瑞克,未來會有何種發展。昆汀在瑞克與小女孩等待上戲的空擋一段中,呈現出瑞克在好萊塢新舊時代交替下,被迫從舊時代走進新電影的心理狀態,這些都是值得注意的細節。 昆汀也巧妙地利用李奧納多迪卡皮歐、布萊德彼特和瑪格羅比(Margot Robbie)的居住地,製造出社會階層的上下關係,同時點出好萊塢產業鍊的上與下,甚至設計了布萊德彼特開車回下層的橋段,也靠著這場戲帶出鍾愛的洛杉磯往日風情。

《從前,有個好萊塢》中的地域性對比,有著和《寄生上流》異曲同工的出色之處,這 3 個角色更有著昆汀對好萊塢「未來」、「現在」、「過去」的投射意涵: 當紅的莎朗蒂象徵好萊塢日後的光景;處在新舊時代夾縫中的瑞克代表了 1969 年影視產業的轉型;逐漸沒工作的替身克里夫布茲則是已經沒落遠去的好萊塢(所以倒閉的片場讓克里夫去探視)。 從這些側寫能望見昆汀在角色編寫的用心,電影前兩小時僅在2天的時間軸上進行,但這2天的資訊量豐富多變,在日常細節中說故事的電影,更顯見創作者的編導功力。

Photo Credit: IMDb

昆汀在舊好萊塢的致敬中找到新意,貼近老靈魂並賦予想像力,《從前,有個好萊塢》是一幅以懷舊為水墨潑灑而成的新畫作,昆汀大膽、奔放且柔情地獻給每位觀眾。如果說,艾方索柯朗(Alfonso Cuarón)敦厚、內斂地在1970年有《羅馬》和墨西哥城,那昆汀塔倫提諾則是絢爛、奔放地在1969年有《從前,有個好萊塢》和洛杉磯。

全片最令人感動的戲,私以為是由瑪格羅比飾演的莎朗蒂在戲院與《勇破迷魂陣》(1968)合照。眾所皆知,這是莎朗蒂被曼森家族謀殺前上映的最後一部電影(遺作《12+1》於死後上映)。 昆汀大費周章地將莎朗蒂進戲院觀影的戲完整拍出,讓片尾屠殺曼森家族逆轉歷史的結局格外動人,流露出昆汀對於莎朗蒂的不捨之情,也能看見類似《決殺令》、《惡棍特工》中濃厚的復仇主義。

Photo Credit: IMDb

如果從今年坎城主競賽來看,西班牙名導阿莫多瓦藉由《痛苦與榮耀》,與過去的自己和解,用電影找到救贖之藥;昆汀塔倫提諾則藉由《從前,有個好萊塢》,與過往記憶共存,用電影讓私自的美好想像延續。

最後,在昆汀精雕細鑿的世界中,或許,瑞克道爾頓能與莎朗蒂成為好友;或許,瑞克就能如願演出羅曼波蘭斯基的電影重振演藝事業(開頭即描述瑞克渴望與波蘭斯基合作);或許,歷史就能重新書寫。而這一切的甜美,都活在昆汀塔倫提諾的電影夢中,永存在昆汀這封親筆寫給好萊塢的老派情書。《從前,有個好萊塢》絕對是活到56歲的昆汀最溫柔、最成熟、最熱情同時最私密的作品,這就是昆汀塔倫提諾的童年往事。

Photo Credit: IMDb

延伸閱讀

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航