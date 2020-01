肺癌治療保養重點：若術後狀況許可，盡量提早下床活動

肺癌死亡率連續10年居冠,不到57分鐘即有一人因肺癌死亡。高雄市立小港醫院癌症中心陳煌麒主任表示,肺癌初期幾乎沒有症狀,因為肺部實質本身是沒有神經的,但當有肺部症狀產生時,多數患者癌細胞可能已有轉移。

常見的肺部症狀大多為咳嗽、咳血、胸痛或呼吸困難等,若腫瘤影響近端的氣管或支氣管,會導致咳嗽、咳血,如果侵犯肺部外圍的肋膜則會引起胸痛,肋膜積水會使患者呼吸困難。

Photo Credit:照護線上

另外有部分患者是由其他科別轉到胸腔科,此類都是癌症轉移出去才被發現,例如有病患感受到半身無力類似中風的症狀,去神經內科檢查發現是肺癌轉移到腦部,有些是持續骨頭疼痛,到骨科就診發現骨頭轉移。

肺癌的治療選項有哪些?

陳煌麒醫師指出,以肺癌早期來講,目前唯一的選擇就是開刀治療,把腫瘤完全切除乾淨,才有辦法完完全全達到治癒。

當腫瘤範圍太大或已經轉移至其他器官,便無法靠手術完全切除,後續能做的治療包含化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫治療等。醫師會評估組織型態,肺癌期數與患者的狀況,擬定個人化的治療策略。

肺癌治療常見副作用

手術的副作用與開刀範圍有關,如果是早期肺癌,切除的肺葉不多,對肺功能的影響也不大。術後可能會遇到肺塌陷、疼痛、感染等問題。若是轉移至腦部,無論是否治療,後續可能會有肢體無力或其他神經學後遺症,端看腫瘤轉移的位置。

陳煌麒醫師說,化學治療、標靶治療屬於全身性治療。接受化學治療比較容易出現骨髓抑制的問題,像白血球、紅血球、血小板低下的問題。黏膜、皮膚容易受損,例如嘴巴的黏膜或者胃腸道的黏膜受損,會出現口腔潰瘍、腹瀉、食慾不振等症狀。

Photo Credit:照護線上

若有皮膚、口腔潰瘍的症狀,醫師可能會開一些藥膏。針對噁心、嘔吐,醫師也會使用適當藥物。除此之外,要加強一些營養補充,由於身體在修復組織時需要消耗多種胺基酸,充足的熱量、營養有助於身體的恢復。

肺癌治療保養重點

陳煌麒醫師解釋道,如果術後狀況許可,建議盡量提早下床活動,如果一直臥床,肺活量較不足,很容易造成痰液的蓄積。開完刀後可能有肺部塌陷,加上免疫力不好,便有可能引發肺炎。因此在疼痛可以接受的情況下,術後都鼓勵盡量下床活動,多些活動也可以促進腸蠕動、減少便秘。

另外在開刀前都會教導患者做呼吸訓練,吸氣練肺活量,開完刀後也要持續,有助肺部擴張。

Photo Credit:照護線上

癌症治療過程中的飲食建議熱量跟蛋白質都要足夠,而且從術前就要介入加強營養,因為開完刀可能有一段時間,會因為疼痛、藥物而胃口不好,最好能提早補充。

術前就要開始補充營養

2017年由歐洲臨床營養與代謝學會(簡稱ESPEN)所公布的飲食指引建議,如果可以的話在術前就要開始補充營養,因為這些營養補充能帶來好處,包含術後感染、住院天數、傷口癒合都有正向的好處。營養補充的原則就是均衡飲食,熱量、蛋白質一定要充足。

陳煌麒醫師指出,初步的營養支持,包含碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素等營養素。在ESPEN的「癌症營養指南」中還有建議的包含魚油、精胺酸、核甘酸,這三者可以相輔相成。

胺基酸是組成各種蛋白質的基本元素,身體需要多種氨基酸才能生長、修復,讓各式各樣的生理機能可以正常運作,基本營養一定要先補充足。

目前的特殊營養品很多,褐藻醣膠、魚油、麩醯胺酸等營養品的成分不同,適合使用的時機也不同。近年來常被討論的台灣小分子褐藻醣膠屬海中多醣體,國內外皆有研究在探討與免疫、細胞凋亡的關聯[1],可能輔助調節生理機能,台灣也有許多研究進行中。癌友可依個人需求做選擇,並與醫師討論如何讓營養補充更全面。

臨床上因為每個人需求不同,對治療藥物的反應也不太一樣,必要時會照會營養師,針對各個不同的病患族群提供適當的營養建議。

陳煌麒醫師提醒道,部分患者或家屬會誤以為「吃得營養會把癌細胞養大」,這是非常需要澄清的觀念,正確的觀念應該是「吃得營養,體力愈好,才有機會抵抗癌細胞。」

不要等到體力已經變差,肌肉萎縮流失才補充營養,進入肌少症或惡病質的階段,預後會比較差。身體運用能量來源的順序,蛋白質會擺在最後,如果連肌肉都萎縮消耗掉了,代表整體營養相當不足,務必盡早補充,才有體力接受各種治療,整體預後也會比較好。

參考文獻:Hwang PA, Lin HT, Lin HY, Lo SK. Dietary Supplementation With Low-Molecular-Weight Fucoidan Enhances Innate and Adaptive Immune Response and Protects against Mycoplasma pneumoniae Antigen Stimulation. 18, March, 2019

本文經照護線上授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航