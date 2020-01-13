菲律賓塔爾火山瀕臨爆發，華航、長榮宣布13日往馬尼拉班機取消

《中央社》報導，菲律賓塔爾火山瀕臨爆發，馬尼拉機場已關閉。華航及長榮航空今天都有取消往返桃園機場與馬尼拉的班機。

華航取消今天CI701/702、CI703/704桃園機場來回馬尼拉的班機；長榮取消BR271桃園機場到馬尼拉及BR262/BR272馬尼拉回桃機的班機。

另觀光局洽詢主要經營菲律賓旅遊團的10多家旅行社，業者表示，未來一週並無團體旅客會受影響。

新加坡《亞洲新聞台》報導，截至週一（13）下午1點30分，馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場共取消了240個架次。

菲律賓當局下令班機暫停往返馬尼拉尼機場

中央社報導，菲律賓塔爾火山（Taal）12日噴發且瀕臨爆發，迫使當局暫停往返首都馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）的班機，直到另行通知。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）警告，「危險的爆裂式噴發可能在數小時至數天內發生」。

法新社報導，距離馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山昨天噴發火山灰雲高達1萬5000公尺後，菲律賓航空當局官員便下令暫停往返尼諾伊艾奎諾國際機場的航班。

起初菲律賓當局暫停尼諾伊艾奎諾國際機場的班機起降僅數個小時，但昨天稍晚又宣布，將持續暫停班機起降，直到另行通知為止。

路透社報導，馬尼拉國際機場管理署總經理蒙瑞爾（Ed Monreal）表示，今天還會繼續暫停航班，因為尼諾伊艾奎諾國際機場的跑道上仍有火山灰。

菲律賓航空及交通當局的聯合聲明指出，交通部長杜加德（Arthur Tugade）已經指示航空官員「採取一切必要措施維護公共安全」。聲明還提到，他們打算今天早上重新評估情況。

菲律賓多個城市停課，民眾禁止進入火山島區域

中央社報導，塔爾火山（Taal）距馬尼拉都會區約70公里，因火山灰已飄散到馬尼拉都會區，因此馬尼拉當局12日晚間宣布八打雁省（Batangas）、甲美地省（Cavite）及馬尼拉都會區的馬卡蒂市（Makati）、曼達路永市（Mandaluyong）、馬尼拉市、奎松市（Quezon）等11個城市13日停課。

菲律賓火山警戒分為5級，2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意味「數小時到數天內可能發生危險的爆發」，危險區延伸到火山半徑7公里範圍；5級是火山已經爆發，岩漿或灰柱自火山口綿延6公里。目前菲律賓當局已升高火山警戒到第4級。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）12日下午4時公告，塔爾火山（Taal）活動已升級，在火山島和八打雁省（Batangas）阿岡西約鎮（Agoncillo）噴發1公里高的羽流（eruption plume），還伴隨火山顫動和有感地震。

Photo Credit: 中央社 塔爾火山12日下午蒸汽噴發1公里高的羽流（旅菲華僑李采樺提供）

噴發羽流又稱為噴發柱（eruption column），意思是火山噴發出並懸浮在氣體中的過熱火山灰和火山碎屑。

菲律賓火山暨地震研究所表示，火山灰正往塔爾火山西南地區灑下；由於可能出現火山碎屑流和火山海嘯，研究所強烈建議塔爾火山島和阿岡西約鎮、勞瑞鎮（Laurel）民眾撤離；目前當局已下令禁止進入塔爾火山島和這些區域。

菲律賓火山暨地震研究所呼籲塔爾湖周邊社區採取預防措施，避免火山活動可能造成的湖水擾動。

報導指出，在3級火山警戒下，群發性地震發生機率將會增加。研究所認為，如果火山騷動增加，數天或數週內塔爾火山可能爆發。

塔爾火山位於馬尼拉以南約70公里，坐落於塔爾湖中，火山口內又有一片湖，有「湖中湖」之稱。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜