選後立院佈局：民眾黨蔡壁如拋組「最大在野聯盟」，國民黨稱「樂觀其成」

2020選舉結果揭曉，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，晉升國會第三大黨，立委當選人蔡壁如今（13日）受訪時再次拋出，將邀國民黨、時代力量共組「在野大聯盟」。對此國民黨團表示樂觀其成，可以談談看；時代力量則稱與國民黨基本價值不同，且不清楚民眾黨問政方式，目前談聯盟言之過早。

成國會第三大黨，民眾黨大票倉在柯文哲家鄉

台灣民眾黨在2020總統立委選舉中，拿下158萬餘張政黨票，得票率為11.2%，囊括5席不分區立委，提名人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如確定進入國會，台灣民眾黨也可成立黨團，將在國會成為第三大黨。

中選會資料顯示，民眾黨的大票倉是新竹市，得票率有15.03%，其次是新竹縣，有13.58%，立委當選人蔡壁如今天說，應是黨主席柯文哲家鄉效應所致，有思考2022年推派人參選新竹市長。

《中央社》報導指出，首次投入選舉的台灣民眾黨，在新竹市拿下3萬9822票，位居國民黨（8萬3412票）、民進黨（7萬3697票）之後，擠掉原本是新竹市第3強的時代力量（2萬9935票）。

長期觀察新竹地區選情、且與台灣民眾黨內部熟識的地方人士表示，新竹市的選民結構年輕，且擁有高學歷、高收入等特性，對於藍、綠等老舊政黨已經看膩，願意給新興政黨進入國會的機會如時代力量與民眾黨，希望能看到不一樣的政黨政治。

新竹縣方面，這次代表民眾黨角逐竹縣第2選區的立委候選人林碩彥分析，民眾黨政黨票在竹北市開得漂亮，獲票數為1萬8484票，次於國民黨與民進黨。以竹北東區選民來說，結構以年輕人口多、且多為科技人高所得、高學歷，有不少選民厭惡藍、綠，以「中性」為訴求。

銘傳大學廣播電視系助理教授杜聖聰分析，竹北市各黨林立，選民的知識水平高，多為「白色選民」，更能接受、認同小黨理念。民眾黨有政治明星台北市長柯文哲將光環帶到竹縣，且選民多依候選人的理念與政見來投票。

新立法院第三大黨！民眾黨國會黨團總召將由賴香伶擔任

台灣民眾黨在2020總統立委選舉中，囊括5席不分區立委，立委當選人蔡壁如今天上午在民眾黨部接受媒體聯訪，談論民眾黨未來進軍國會後的規劃，表示將由台北勞動局長賴香伶擔任黨團總召、副總召是中山大學社科院院長張其祿。

《中央社》報導，蔡壁如上午受訪時表示，民眾黨與時代力量理念重疊性高，可以先坐下來聊一聊。另外也說，只要法案福國利民，就會主動尋求與各黨派合作，「在想要不要提出一個在野大聯盟概念」，並瞄準2022年地方選舉。

《聯合報》報導，委員會部分，蔡壁如表示還要再討論，目前張其祿傾向內政，高虹安可能是經濟，蔡壁如傾向長照、衛生福利，賴香伶則是勞工議題，蔡、賴二人有點重複，所以還會再協調。

Photo Credit:台灣民眾黨提供 台北市勞動局長賴香伶將正式進軍國會，外界期待未來她能在勞動議題上發揮更多影響力。

在野大聯盟可能成形嗎？國民黨樂觀其成，時力稱和國民黨「有差」

2020立委選舉，民進黨拿下61席、延續國會過半優勢，一共52席的在野政黨，包括國民黨的38席、民眾黨的5席、時代力量3席、台灣基進1席與無黨籍5席，在野黨是否將合作、如何合作，也成外界關注焦點。

對於蔡壁如提出的「在野大聯盟」構想，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，蔡壁如想組成在野大聯盟當然是想善盡在野黨的角色，能夠把關預算、讓相關立法周全可行，在這樣的狀況下，國民黨團樂觀其成，可以談談看。

時代力量黨主席徐永明受訪時則說，未來若組成黨團後，將尊重黨團自主性決定，但因為時代力量與國民黨有基本價值上的差別，且不知道民眾黨未來的問政方向，目前談聯盟言之過早。

徐永明也說，未來即將舉行立法院正副院長選舉，比如國會聽證權、調查權等改革是否能合作，不如各政黨好好提出具體改革，「組聯盟不如具體來談改革法案」。

時代力量本次一共獲得3席，台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、人權律師邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭順利過關，未來4年將能繼續在立院籌組黨團。

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核稿編輯：楊之瑜