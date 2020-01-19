RADWIMPS爆紅並非偶然，好歌也不僅止《你的名字》主題曲

成立於2001年的搖滾樂團RADWIMPS，直到2016才因為《你的名字》的主題曲〈前前前世〉和〈沒什麼〉為台灣人所知。到了2019年，則有畫面與樂曲十分契合《天氣之子》主題曲〈大丈夫〉和〈愛にできることはまだあるかい〉等，無不令影樂迷在電影院大起雞皮疙瘩。

RADWIMPS的爆紅絕非偶然，他們的好歌也絕對不止這些電影主題曲。

以野田洋次郎為靈魂的樂團

圖片來源：翁湘惟 帽子是野田洋次郎的招牌造型

RADWIMPS是由1985年生的4人所組成的搖滾樂團，Rad指的是「激進的」，Wimp則是指「膽小鬼」，所以團名有「積極的膽小鬼」的含意。團員有吉他手桑原彰、貝斯手武田祐介、鼓手山口智史（2015年開始因傷無限期休息），以及主唱野田洋次郎。

野田洋次郎除了擔任主唱之外，也包辦了整個樂團的詞曲創作。因為曾在美國居住過，所以歌詞當中經常使用英文，而且絕大部分都是在描述自己身邊發生過的事。歌詞的中心思想是對生命的肯定，或是對愛的想望。

圖片來源：日本Amazon 野田洋次郎也曾出版過書籍《ラリルレ論》

野田洋次郎創作的歌曲都相當正面激勵人心，據說是在小學時，看到電視上的木村拓哉彈唱著〈夜空的彼岸〉，激發他想學習吉他的念頭，也成為RADWIMPS的兼任吉他手。

他甚至還歌而優則演，2015年曾主演電影《廁所裡的聖殤》（トイレのピエタ），當然主題曲也是他包辦。故事以日本著名漫畫家手塚治虫人生末期的日記所改編，野田飾演一位胃癌末期的藝術家，主角頹廢的氣質與野田不謀而合，所詮釋的病症情節也十分揪心。也難怪觀眾無不表示，這齣戲寫實到太令人哀傷。

《廁所裡的聖殤》電影預告：

不以「愛」表達愛意的歌詞

野田的創作有一個特色，是在專輯《RADWIMPS 4》之前（前面共有《RADWIMPS1、2、3》3張專輯），都是以「僕」作為主詞。「僕」在日文中是男性自稱的「我」，所以歌詞都在強調生為男生的我所表達的想法。他時常會用第一人稱，像在對話般唱出歌詞，所以時而會營造呢喃的氣氛在其中。

雖然有些人可能會覺得稍嫌幼稚，但其實表達的都是最純粹的情感。如同漫畫之於現今的大人們，內容含括純愛、熱血或是對生命的讚揚，這些簡單的話語或是舉動，往往才能打動我們靈魂的最深處，喚起最初的情感記憶。而野田的歌詞也是如此，一句句歌詞堆疊出意境。有別於許多歌詞輕易地用「喜歡」或「愛」來表達對一個人的愛意，他的歌詞卻是用「行為」來傳達情感，一首歌彷彿一齣短劇，讓聽者充滿畫面的想像。

例如〈大丈夫〉的副歌，寫作長文是這樣的：

你小小的肩上乘載了整個世界的重量，就在我看到這一切忍不住要哭出來時，你察覺到了所以問我「沒事吧？」我慌張地回答你「沒事喔。」為什麼你要說出這麼溫柔的話啊？明明快要撐不下去的人是你啊。 如果可以的話，請借用我的肩膀吧，「該怎麼說呢？因為你是特別的吧。」我微笑著輕撫你的頭如此說道。

2009年發行了專輯《アルトコロニーの定理》，在此之後所有的歌詞都是寫給「君」，也就是中文的「你」，對象可能是團員、工作人員或是女朋友（日劇女神長澤雅美一直是外傳的女友）。例如經典的浪漫情歌〈告白〉，就是野田洋次郎寫給貝斯手武田的結婚歌曲。

〈告白〉的歌詞沒有提到愛得多深、多懇切，僅以簡單的話語表達情意：

我的內心深處發出這樣的聲音「已經找到重要的東西嘍」，世上眾多的神明，將你送來我身邊真是感謝，怎麼表達都不夠，真是十分感謝。 讓我使用從未開封的勇氣說件重要的事吧，讓我們兩個人一起感冒吧，一起在凌晨三點闖入夢鄉吧。雖然世界不存在著絕對，但是你看這裡就有一個，就在剛才，我找到了喔。

全方位的跨領域合作，量身打造契合度十足的經典樂曲

除了動畫電影，2017年應中國導演陳凱歌之邀，RADWIMPS為電影《妖貓傳》量身訂做的主題曲與插曲也十分動人。陳凱歌曾如此評價淺野洋次郎：「他的歌就像暴風雨後的彩虹，不會因為強風的雷鳴而有所動搖，而是替這個動盪不安的世界點綴上美麗的顏色。」其實這句話也適合套用在他所創作的所有曲目中，看似壯闊激昂的曲調，但訴說的細膩情感卻令人感到溫柔舒適，充滿男子特有的硬漢柔情。

而RADWIMPS所有歌曲中，我最喜歡是〈週刊少年ジャンプ〉，這首歌收錄在《人間開花》專輯中，他們和日本出版社集英社合作，為了紀念少年漫畫雜誌《週刊JUMP》創刊50週年所推出的主題曲。

《週刊JUMP》陪伴許多人度過童年以及青春期，《七龍珠》、《灌籃高手》、《海賊王》和《火影忍者》等都是出自這部老牌漫畫雜誌，野田創作的歌詞描述每個懷抱英雄夢的少年，其實都不過是懷抱著受傷的心的男孩，為了心愛的家人、朋友或戀人不惜賭上性命盡力一搏，期待將危機化作轉機獲得成功，搭配一頁頁的漫畫勾起許多人的兒時回憶，十分催淚動人。

〈週刊少年ジャンプ〉：

日本有許多知名人士也都是他們的歌迷，例如二宮和也、妻夫木聰以及富堅義博（漫畫《獵人》作者）等。有歌迷常笑稱RADWIMPS的歌「話很多又很孩子氣」，但因為這些有別於其他樂團的特質，所以格外吸引人反覆聆聽，令人想要仔細推敲其中的含意。有別於抒情歌的溫婉柔軟，這樣的搖滾樂曲反而更能激勵人心。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航