《燃燒女子的畫像》： 這把火，是這群女性對於無所不在的父權與禮教的逆襲

文：Lisa影評快遞

最初的凝視，是窺測探索，充滿好奇與想像，再次的相望，是眼神交會的炙熱的吸引力，令人目眩神迷。畫家瑪莉安前後畫出兩幅艾洛伊茲的肖像畫，卻因距離所產生的美感，以及彼此愛戀所油然而生的情感，在神韻上有了差異變化，是細膩觀察之後的反芻，恐怕也是一種頓悟與驚嘆吧！

誠如片名《燃燒女子的畫像》，全片緊扣「畫」的主題，從構圖、服裝、場景設計、調色到運鏡，處處描驀出了工整、細緻油畫色澤的光暈，一幕幕序列長鏡頭所流瀉出的影像，如同欣賞一幅幅工筆式的畫作。並且「畫中有詩，詩中有話」，特別將艾洛伊茲塑造是一位情感主導且知識性的角色，瑪莉安則是畫室的教師，也引用了希臘神話奧菲斯與歐律帝斯的故事，奧菲斯的回望第一眼是情人的眼神，再一眼是詩人的眼神，是失意，也是詩意。電影中所有對話皆精雕細琢，富有含蓄典雅的文學性。

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導演瑟琳．席安瑪 （Céline Sciamma） 長年致力於拍攝同志情慾與性別認同主題的電影，而兩位女主角阿黛兒．艾奈爾 （Adèle Haenel）、諾耶米梅蘭特 （Noémie Merlant） 不縕不火的情感詮釋，每一個凝視、一顰一笑，皆舉重若輕的表現出幽微細膩的層次性，因此榮獲2019坎城酷兒金棕櫚獎，最佳劇本獎等等各界一致好評。

電影與繪畫都是關於光影的藝術，因此整部電影具有不急不徐的流動感，深刻沉穩的藝術性，最劇戲劇性的，恐怕就是在艾洛伊茲裙擺的被點燃、又被撲滅的那把火，是如此的炙熱，是瑪莉安與艾洛伊茲對彼此的愛戀，這把有形與無形的火炬，在視覺與心靈上形成了一連串的殘影，具有生命力。

這把火，如同韋瓦第《夏天》所使用的激動風格 （stile concitato），在G小調快速的下行音，如同一把熊熊烈火，燒不盡、吹又生。這把火，被導演借用為燭火、爐火的延燒，兩人的相知相惜為它增溫，未婚懷孕的女僕蘇菲也給足了精神燃料，早就從一次次瑪莉安在夜裡點著燭光，憑著白天的記憶偷偷描驀出艾洛伊茲的面貌，以及在艾洛伊茲否定了瑪莉安第一次為她所畫畫作中，瑪莉安憤而將畫作投入壁爐中。 這把火，是這群女性對於無所不在的父權主義與傳統禮教的逆襲與反撲，彷彿就是一種嚮往自由，試圖擺脫禮教、宗教壓抑的性別意識與同性情慾，成為她們的美麗光譜，在篝火晚會中更顯得燦爛奪目。

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在篝火晚會時所出現的主題曲，是由法國電子音樂家、導演Jean-Baptiste de Laubier所寫，先用電子混音來製造出不斷上行的音符，堆疊成音堆，再解決於完全音程，再出現合唱團拍掌的聲響與唱出的持續低音，如同火焰燃燒的節奏，隨著音域不斷拓寬，節奏交錯出現，營造撲朔迷離的效果。

所有的音符按照泛音原理，按部就班逐次出現，層層疊疊，彷彿一把星星之火早已發展成咄咄逼人，可以燎原，這把慾火及自由之火，已然猛烈到一發不可收拾。正如歌詞引用尼采的名言：「我們飛得越高，我們在那些不能飛的人眼中的形象就越渺小。」是一種相對、相逆的關係，是一場充滿神秘感的盛宴，彷彿是在狂喜後的天崩地裂。

這部電影的結構如精心設計的二段體，兩位女主角的背影、艾洛伊茲的肖像畫、韋瓦第《夏天》第三樂章，倆倆相稱，前後呼應，從觀察與被觀察、畫與被畫、客體轉為主導，電影中的所有符號，就在肖像畫完成後，導演將這一切再次回首。

最後《夏天》那G小調快速音群「大絃嘈嘈如急雨」般的奔馳，與瑪莉安凝望著艾洛伊茲顫抖、垂淚、啜泣、淺笑的側顏，那一把熊熊烈火，轉為雷電交加的狂風暴雨及冰雹，使得這段苦澀無緣的愛情，霎時昇華為超然的救贖。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航