心理學實驗中的牠們與我們

在心理學，我們會運用不同的理論去解䆁他人的行為、情感和思想。透過各式各樣的實驗，我們能拿出有力的證據去肯定或否定假設（hypothesis），並更新理論的內容。這使我們對人有更準確的了解。實驗當中，我們大多會邀請不同範疇和界別的人作為實驗的參加者。相對地，其他動物看似有較少的參與度和頁獻。我們不能否認以動物作為研究對象的心理學實驗是相當有限，但這小撮的實驗卻啟發了我們對自身的思考，不少著名的心理學理論也是從研究動物而得出，動物是我們的好朋友之餘，牠們對心理學的貢獻也是值得肯定的。讓我和大家分享一下其中一些具影響力的動物實驗。

有鑑於嬰兒表達能力的限制，我們很難掌握嬰兒的需要。然而，心理學家卻對此十分感興趣，亦認為這對了解成長相當重要。哈里·哈洛（Harry Harlow）是一位美國的心理學家，他經常以猴子作為實驗的對象。當中最著名的實驗正正是了解依附／關懷（Attachments）和營養／食物（Nutrients）對動物的重要性。他將兩個玩偶和一隻猴子放在同一個籠子裏，其中一個玩偶是用布料製造，外形模仿真正的猴子媽媽並提供溫䁔。相反，另外一個玩偶由鐡絲製造，外形單調並只提供食物。除了猴子感到飢餓時，猴子幾乎全部時間也和布料媽媽待在一起。 這反映出依附／關懷（attachment）對初生動物的重要性。這些研究和相關資料日後漸漸推廣對人類的層面，引領出更多強調母愛對孩子成長的理論。

另一方面，我們要為了生活而學習各式各樣的東西。當中，有一些關係（relationship/association）是我們不知不覺間學會的。一個關於學習的經典理論——經典制約理論（classical conditioning）正正是透過觀察小狗而產生的。實驗中，每當小狗看到食物時，小狗更會流下口水。往後，每當小狗看到食物的同時，實驗員也會搖搖手上的響鈴製造聲音。最終，他發現就算小狗沒有看見食物，響鈴製造的聲音更足以令小狗流下口水。心理學家其後也發現人類有相似的學習模式。這研究對於了解人類學習有重大的作用，而近期相關的研究甚至能令我們明白到不同心理疾病的背後機制（underlying mechanism）。

動物帶給我們知識，動物讓我們更了解自己。正因為牠們，我們可以進一步延續我們的壽命，改善現有的生活。然而，我們又能帶給牠們甚麼？透過城市的建設和生活模式的改變，我們產生更多的廢氣，引致氣候的改變。這當然不會直接導致山火，但卻能助山火蔓延開去。我們不但不能帶給牠們甚麼，還一直間接地剝削牠們生存的權利。牠們也是活生生的存在，牠們也是有感情的生物。刻下，我們是否也能為牠們做點甚麼呢？

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目與內文稍作修改，原文請看此。

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