【2020立委選舉】那些選輸的小黨們：反同政黨全軍覆沒，統派代表新黨考慮解散

（中央社）2020大選落幕，新黨僅獲得1.04%政黨票，未來該何去何從，今（13）日晚間將開會討論；至於得票率僅0.3%的台聯黨，黨主席劉一德將請辭，進入「冬眠狀態」。

這次2020大選，眾多小黨爭食政黨票，但僅台灣民眾黨和時代力量過5%，分別分到5席及3席不分區，選前較被看好的親民黨得票率3.7%、台灣基進3.2%、綠黨2.41%，都未能獲得席次；部分過去曾在立院有席次的政黨，得票率甚至不足1%或是在1%邊緣。

政黨票得票率未達1%政黨

政黨名稱 得票數 得票率 安定力量 9萬4563票 0.66% 台灣團結聯盟 5萬435票 0.35% 國會政黨聯盟 4萬331票 0.28% 中華統一促進黨 3萬2966票 0.23% 宗教聯盟 3萬1117票 0.21% 喜樂島聯盟 2萬9324票 0.20% 勞動黨 1萬9941票 0.14% 合一行動聯盟 1萬7515票 0.12% 台灣維新 1萬1952票 0.0844% 台澎黨 1萬1681票 0.0825%

統派第一大黨，新黨選戰失利恐面臨解散

身為統派代表性政黨的新黨，得票從2016年的4.18%，跌至1.04%，除無法分配不分區立委席次外，在未跨越3%門檻的情況下，也無法領取政黨補助款，衝擊新黨接下去的發展。

新黨的政黨支持度在2016年大選來到高峰，當年獲得51萬0074票，占總票數的4.18%，雖然未獲得國會席次，仍為全台第五大黨（在民進黨、國民黨、親民黨、時代力量之後）。2020年少了36.2萬票，得票率僅剩1.04%。

王炳忠今天受訪時表示，這次的結果出爐後，內部有初步討論新黨該何去何從，大概的方向包括內部接班的問題，以及與國民黨之間的關係等，今晚將開會討論。

王炳忠也直言，若經營不下去，可能就會有解散的問題，但目前較多的意見，則是反對解散，應可以想辦法去募款，或用別的方式慘澹經營，畢竟2012年時，新黨當時也沒有補助款，但仍然存在。

Photo Credit:新黨提供 新黨2020立委選舉派出戰鬥力最強的邱毅為不分區立委候選人搶攻政黨票，結果仍然不盡理想。

台聯榮景不再，政黨暫停運作進入「冬眠狀態」

泛綠陣營的台聯黨在2012年時，曾搶下3席不分區立委，但2016掛零，這次更幾乎遭滅頂，僅獲得0.3%的政黨票。

2012年，台聯獲得117萬8797張政黨票，得票率高達8.96%，擁有3席不分區立委，是僅次於國民黨、民進黨的台灣第三大政黨，得票數甚至超過親民黨。不過2016年，台聯不分區立委僅獲2.5%的政黨票，區域立委全落選，2020得票率更跌至0.35%。

台聯主席劉一德受訪時坦言大敗，他會請辭黨主席，每週本來都有一次決策會議並舉辦記者會，未來都會先暫停。他強調，政黨仍會存在，但會先停止運作，這2年進入「冬眠狀態」，但會2、3個月聯誼聚會一次，維繫政黨感情。

劉一德說，台聯最快16日召開中執會，屆時將確定黨的未來走向；至於是否投入2022地方選舉，台聯會再視政壇情況而定。

此外，以前總統陳水扁為精神領袖的一邊一國行動黨得票率只有1%多，同屬獨派的喜樂島聯盟僅0.2%；統派的中華統一促進黨0.23%。悟覺妙天擔任黨主席的國會政黨聯盟得票率0.28%，訴求反同婚的安定力量則為0.66%。

反同宗教政黨大敗，政黨票不如2016年信望盟

這次大選，具有教會背景的安定力量、合一行動聯盟主打反對同婚、同志教育，選舉結果卻不如預期，兩黨得到的政黨票加起來甚至比2016年同為教會界起家的信心希望聯盟（信望盟）的得票數還少，該黨當年拿到20萬6629張政黨票，政黨票得票率為1.69%。

關注本次選情、活躍於PTT的「四叉貓」劉宇則統計，這2個反同政黨本次推出的區域立委，也是全軍覆沒：

而曾參與罷免新北市第十二選舉區立委黃國昌的安定力量聯盟主席孫繼正，這次也參選該選區的區域立委。不過只拿到2889票，比黃國昌辦公室主任賴嘉倫的1萬3563票，足足少了1萬674票。

安定力量也在選舉結果揭曉後，向社會發出公開聲明，表示努力不夠，雖然該黨「贏回家庭、翻轉教育」的初心在全台各地獲得許多支持，然而仍不敵傳統政治動員的財力物力及機巧權謀，選舉最終還是在藍綠對決及其投機政客得利的結果中落幕。

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核稿編輯：楊之瑜