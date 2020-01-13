香港「三大賊王」最後一人，59歲季炳雄即將出獄遞解美國

（中央社）被稱為香港「三大賊王」之一的季炳雄，即將於本周六（18日）刑滿出獄。由於季炳雄沒有香港身分，但仍持有效美國護照，警方屆時將派飛虎隊全程押送他到機場遞解出境。

多間傳媒報導，曾在香港犯下多宗持槍搶劫大案的季炳雄，2003年被捕遭重判24年入獄。據報導，服刑17年後，現時59歲的季炳雄因為行為良好獲減刑1/3，將在本周六早上出獄。消息稱，他在獄期間主要負責裝訂書籍，且與獄友相處融洽。季炳雄屬甲級重犯，據悉在赤柱監獄服刑期間一直被單獨囚禁。

《蘋果日報》報導，當局經查核後證實季炳雄並無香港居留權，故出獄後不得留港，但他持有的美國護照仍然有效，故當局會遣送他回原居地即美國，目的地是紐約。

報導指懲教署會到時會將季炳雄由赤柱監獄直接送抵香港機場，警方很大機會派飛虎隊押送，但不會與季同車。而當車隊抵達機場後，懲教署會把季炳雄轉交入境處為他辦理出境手續，然後直接將他押送上機，警方會全程派人保安監控。不過，季炳雄不會進入客運大樓，而是連人帶車直接到達停機坪，由在停機坪的入境處人員為他辦理出境手續再登機。

而由於季炳雄到時已不再是犯人，執法人員不會陪同季炳雄乘搭航機到美國。報導指當局會預先通知美國當局及航空公司有關安排，而航空公司也會有特別安排，以免影響機上其他乘客。

基於其身分特殊，懲教署、警方及入境處共3個紀律部隊曾討論其出獄安排，當中俗稱「O記」的警方有組織罪案及三合會調查科亦提供意見。而懲教署接受查詢時表示，為保障個人私隱，不會對個別在囚人士的個案作出回應。

季炳雄行事低調

季炳雄與「賊王」葉繼歡、「大富豪」張子強合稱「三大賊王」，但季炳雄與葉張兩人相反，行事異常低調狡猾，並多次逃過全球警方大圍捕，雖然被外界稱為「新賊王」，但稱號過於響亮，與其作風頗不相稱。

2016年發行的香港電影《樹大招風》，就是改編「三大賊王」的故事，影星林家棟在電影中飾演的冷血搶犯「季正雄」，即是影射季炳雄。而林家棟也憑電影首度奪得金像獎影帝。

影星林家棟在電影中飾演的冷血搶犯「季正雄」，疑似影射季炳雄。

據報導，季炳雄出生於廣東三水，原本在大陸只是個小扒手。1980年代偷渡到香港，做過建築工人及裝修工人，惟賊性難改屢次犯案。

1984年，他因偷竊罪被判入獄3年，據稱獄中打架厲害，更因而在獄中結識不少「大圈幫」人物，出獄後開始其「打劫事業」。

1985年5月，季炳雄集團涉嫌持槍搶劫尖沙嘴彌敦道「忠信錶行」，並向飾櫃連開兩槍，劫去價值180萬港元的財物，逃走時更與圍捕的警員爆發街頭槍戰，導致11人受傷。

1994年，季炳雄集團從中環「金輪錶行」劫走價值1000萬港元的財物，逃至地鐵中環站時又與警方發生槍戰，流彈擊斃一名23歲女路人，另造成6人受傷。

2001年5月，季炳雄與3名同夥在何文田窩打老道與太平道交界火車橋下，遇到3名便衣警察盤查，突然開槍擊傷其中2名探員後逃去。

同年6月，他們涉嫌打劫旺角始創中心「喜運佳錶行」，搶走約值285萬元的手錶，甚至開槍立威，連串不法行徑令警方高層極表震怒，當時打破紀錄懸賞200萬港元，而且透過國際刑警組織發出全球性「紅色通緝令」，季炳雄在四面楚歌下，一度銷聲匿跡。

雖然遭到全球通緝，但季炳雄生性狡猾多疑，行為舉止異常低調，每次犯案只找大陸「大圈仔」合作，且只做一案就拆夥不再合作，絕對不與港人來往以避免被出賣，令警方十分頭痛。

2003年風聲稍歇，季炳雄秘密返港企圖再犯大案，但警方獲報於12月24日平安夜，派飛虎隊攻入佐敦文景樓12樓一個單位，成功拘捕仍在睡夢中的季炳雄及其一名同夥，當場檢獲大批軍火，包括一支AK-47步槍、手榴彈及逾800發子彈。季炳雄被捕後一度自稱美國公民，且否認自己是季炳雄，警方其後憑指模確認其身份。

《壹周刊》重組警方捉拿季炳雄的影片：

經過多次審訊，季炳雄於2005年5月被裁定一項「使用槍械意圖拒捕」，以及3項「無牌管有槍彈及管有爆炸品」罪名成立，判24年重刑入獄。而當季炳雄首度提堂時，押送過程亦嚴密，有大批警員身穿避彈衣，並手持霰彈槍，在法院門前站崗。

季炳雄曾於2009年被指聯同同倉的5名重犯企圖阻止另一囚犯於一宗謀殺案出庭作證，被控妨礙司法，但最終罪名不成立。

昔日「三大賊王」，張子強早在中國大陸被槍決，葉繼歡於2017年病死獄中，僅剩季炳雄即將獲釋重返江湖。

季炳雄於2005年2月在赤柱監獄服刑時，接受《星島日報》訪問時宣稱，其原名為關德榮。

推薦閱讀：

新聞來源：

責任編輯：Alvin