2020總統大選的「蓋牌策略」與「棄保效應」

文：林澤民、吳重禮

選舉結果揭曉﹑但至少還有兩個問題有待回答：

第一、韓國瑜的「蓋牌」策略究竟有多大效應？

第二、選舉末期究竟有無「棄保效應」？

這兩個問題有政治上及民調研究上的重要性。「蓋牌」跟棄保都是選舉策略，如果它們有效，則它們在政治上的重要性不待多言。在民調研究上，如果它們有效，那麼選前的民調，特別是封關前民調，預測選舉結果的能力都會受到質疑，民調機構必須嚴肅以對。

關於第一個問題，由於「蓋牌」策略，傳統的對比式民調，已無法準確測量三組候選人的支持度，我因此設計了一組替代題目，在受訪者不必直接透露支持哪位候選人的情況下，可以算出各候選人的真實支持度。這組題目經中研院政治學研究所研究員吳重禮採用，委託艾普羅公司在封關前（2019年12月26日至12月31日）執行。我在這裡簡單呈現我們初步分析的結果。

問卷中這組題目的文字是：

關於2020年總統大選的問題：明年1月11日的總統大選，民進黨提名蔡英文，國民黨提名韓國瑜，親民黨提名宋楚瑜。請問您會不會去投票？ 這3個政黨中，民進黨跟國民黨是兩大黨，請問您會不會投給兩大黨的候選人（蔡英文或韓國瑜）？ 這3個政黨中，國民黨跟親民黨是在野黨，請問您會不會投給在野黨的候選人（韓國瑜或宋楚瑜）？

調查的初步結果，第一題答「會」或「不一定／看情形」的有1553人。在這些可能會投票的選民之中，我們對第二題與第三題做交叉分析，區分4種類型的受訪者：

蔡英文支持者＝第二題答「會」第三題答「不會」者＝48.8％

韓國瑜支持者＝第二題答「會」第三題也答「會」者＝26.1％

宋楚瑜支持者＝第二題答「不會」第三題答「會」者＝7.3％

其它＝17.8％

在初步分析中，我們暫時忽略「其它」這一類型的受訪者，得到投票對象已有定見的可能選民1277人。以這些受訪者做為公約數正規化，則替代題目預測蔡英文得59.4％，韓國瑜得31.7％，宋楚瑜得8.9％。

艾普羅同時也問了傳統的對比式問題，其文字如下：

4. 明年總統大選，民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜，這３個人當中，如果明天就是投票日，請問您會投票支持哪一位？（３人隨機輪序）

結果是：蔡英文52.2％、韓國瑜22.6％、宋楚瑜10.0％、其它15.2％。忽略「其它」這一類型的受訪者正規化之後的候選人支持度是：蔡英文61.6％，韓國瑜26.6％，宋楚瑜11.8％。

假設替代題目可以較準確地測出受訪者真正的偏好，而對比式題目則受到「蓋牌」策略的扭曲，則比較兩組正規化之後的候選人支持度，我們可以看到有5.1％的韓國瑜支持者，在回答對比式題目時「蓋牌」而掩飾了他們真正的偏好。可是這5.1％並未完全如韓國瑜指示的「唯一支持蔡英文」。真正轉給蔡英文的，只有2.2％。剩下的2.9％，則轉給了宋楚瑜。

要鋼鐵韓粉說出「唯一支持蔡英文」的話並不容易。這5.1％便是替代題目估計出的「蓋牌」效應，它是我們對上面第一個問題的回答：大約16％的韓國瑜支持者回應了他「蓋牌」的呼召。

但如果替代題目對候選人支持度的估計可以當作封關前的真正民意，則它也可以幫我們回答上面關於棄保的第二個問題。

嚴格來說，如果偏好順序為「宋楚瑜＞韓國瑜＞蔡英文」的選民，知道棄保不可能讓韓國瑜的支持度超越蔡英文，則選民並不會執行棄保。但「蓋牌」策略的高明之處，便在於它掩蓋了民意的準確估計，讓韓陣營有操作棄保的空間。因此，我們不能排除有部分選民會在資訊不完全的狀況下，執行棄保。

根據中選會的估計，選舉結果是：蔡英文57.1％，韓國瑜38.6％，宋楚瑜4.3％。

比較替代題目的結果和選舉結果可以看出：封關10天之中，蔡英文支持度略減了2.3％，韓國瑜支持度增加了6.9％，宋楚瑜支持度則減少了4.6％。這4.6％可以看做是棄宋保韓的效應。這數目雖然不大，它可佔了宋楚瑜支持者的一半以上。

本文是初步分析，暫不討論民調結果的抽樣誤差。惟本研究係採用電話調查，電話號碼採電腦隨機抽樣，其末2碼採亂數隨機抽樣以增加樣本代表性。共計完成訪問1807份有效樣本，在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在± 2.3％以內。有效樣本並針對性別、年齡、教育程度、縣市別等變數以反覆加權法進行加權，以使成功訪問的樣本分配與母體無顯著差異。

本文經林澤民授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航