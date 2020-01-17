如果你開始控制你的體重，也就意謂著，你可以控制你的人生

文：黃佟佟

最大的問題不是你有多胖，而是你願不願意面對自己真實的人生

先說一個小豐的故事。

小豐是一個純真的女孩，她也不得不純真。因為從她出生起，就沒有碰到太多複雜的事。父母雖然經常吵架，小家庭倒也安穩，母親雖然強勢，但對她也關心備至。她還有一個弟弟，弟弟多病，媽媽的注意力就大致落在弟弟那裡。小豐樂得如此，因為這樣，她就可以自由地生長。

小豐喜歡看書、喜歡做手工、喜歡畫畫、喜歡聽音樂。雖然這些愛好因為家境平常而無法盡情地施展，但似乎也沒耽誤，反倒因為錢的阻隔，她對這些東西盲目的愛達到了比較高的峰值，反而獲得了更多的樂趣。

喜靜不喜動對於女孩子是一件好事，但偏偏跟「胖」聯繫在了一起。

小豐遇上胖這個難題比較早，她生下來就是個巨嬰，一、兩歲時的外號是精粉饅頭。那是一隻受寵的精粉饅頭，總是被人爭著抱來抱去，到了小學時天天有人讚讚她可愛，耳朵都聽出繭來。她聽過的最不濟的表揚是「哎喲！這女孩怎麼這麼壯實」。壯實的小豐飛跑而過時，聽了一耳朵這樣的評語，對對方飛了一個白眼，不高興了好幾天。

小豐是沒有美醜這個概念的，直到有一天，媽媽非常語重心長地告訴她：「你呢，是丑時生的，所以長得比較醜。」這一句話深深地烙在小豐的腦子裡。

很多年以後，小豐和媽媽說起這段回憶，媽媽說我沒說過呀，我怎麼可能說過。但小豐想，您一定說過，我還記得您說的時候我正在洗臉。

是啊，那天臉盆裡的水蕩呀蕩，像小豐被打碎了的心。

當然，事實也印證了媽媽這一說法。

和鄰居的小妹妹一塊出去玩，碰到一對叔叔阿姨，人家只誇小妹妹是個小美女，就是不誇她。她心裡很急，一個勁地往叔叔阿姨面前蹭，心想，哎，沒看見我嗎？可是就算她在他們面前晃了一下午，他們也沒有開口誇過她一句。

那一年初中，和鄰居兼閨密們去廠裡玩，廠裡有體重計，大家嘻嘻哈哈地秤體重，那麼多女孩都是在四十上下跳動，但小豐一踏上去，指針直奔六十，這是第一次，胖以那麼直觀的數字打擊到她。

小豐當即羞愧得無地自容，還沒等指針停下來，就趕緊蹦了下來。可是小女孩的眼多尖呀，也不說話，相互對視了一眼，小豐的心在那一刻就摔在了地下。

有時，小豐看看鏡子裡的自己，也會覺得嫌惡、覺得不好看，但不好看那就不看唄，家裡的鏡子形同虛設，小豐是從來不肯照鏡子的女人。好在生活還有許多部分，可以看書，可以做貼畫，可以翻《紅樓夢》，可以寫日記，可以不提胖這件事。胖是小豐心裡的一頭大象，雖然沉甸甸的，卻可以關著當它不存在。一路穿肥大的運動裝，著跑鞋，剪短頭髮，大聲笑，闊步跑，胖因此顯得不是那麼顯眼。

高中時小豐是一個憂鬱的假小子，她就是你在任何一個中國家庭裡都可以見到的那種怪裡怪氣、不理人的小女生。家裡來了客人，她總是臭著臉、面無表情地走過去。

她唯一的希望就是考上大學離開家。

她怪裡怪氣地拚命讀書，但就算拚了性命，也唯讀上了一所三流大學。小豐記得她媽帶她去做衣服，媽媽頭一次讓小豐自己選布料，沒想到假小子小豐選的都是白色。純白色的半透明輕飄布料要做一條長長的雙層白裙，白色上面起花的料子是想做一件肩上有花的白襯衫，這是小豐夢想中的自己，雪白的一身，肩上一溜細花。量腰圍的時候，她吸緊了氣，以致裁縫說，不要吸氣，要不然你穿的時候就難受了。可那有什麼，穿的時候難受算什麼？小豐想，上了大學她就要戀愛，她就要當仙女了，光明就在前面，新生活開始了。

但大學的新生活好似並沒有開始，除了沒有人管，大學顯得如此疲憊不堪。小豐穿上了白裙子準備去戀愛，可是她不知道戀愛怎麼談。她暗中打量過一個又一個男孩子，卻從來沒有主動和他們說過話，她的感情是黑暗房間裡種下的花，還沒有見過陽光就已經悄悄枯萎了。

後來，她喜歡上了坐隔壁的男孩，可是還沒有等她打開門，就發現人家追的是一個叫「公主」的女孩。那女孩也穿白裙子，但人家那腰，細得盈盈一握。小豐自卑極了，是呀，人家那麼美，自己那麼醜。可是怎麼辦？小豐還是愛和他聊天、愛他說話的聲音、愛他抽菸的樣子，發現他和她太多共同的愛好，小豐想：是不是上帝造人時把同一塊陶土捏成了兩個人，而其中的一個陶人變了心……可小豐也沒痛苦多久，男孩開始痛苦了，因為「公主」有了別的男朋友，男孩很痛苦。一天深夜，小豐聽見他在女生宿舍後面唱Beyond的歌，歌很好聽，小豐認真聽了半夜，眼淚浸濕了半個枕頭，雖然她知道那不是唱給她聽的，「公主」就睡在她的隔壁。

不就是沒有「公主」那麼瘦嗎？小豐想。

暑假的時候，她開始不吃飯，她開始用很緊的腰帶束住自己，她開始每天睡覺之前做一百個深蹲，她悄悄地待在黑暗裡聽自己氣喘吁吁，她要變瘦她要變美。

果然開學的時候，她瘦了五公斤，她用最多的錢買衣服，可是任憑她怎麼變，男孩連看都不看她。畢業舞會時，七、八個男生逼著他邀她跳舞，最後他倒是跳了，但是挑了一首曲子，居然是〈謝謝你的愛〉。

小豐愈跳愈覺得委屈，沒有跳完這支舞就走了。

小豐工作，變成了一個公司的白領。小豐偶爾也談戀愛，可是每一次相親對小豐來說都是打擊，只要她一出現，那些男人的眼光一看過來，小豐就知道他們一定會投來鄙視的目光，他們一定是覺得自己太胖！不美！這種感覺讓她難受極了。

男人總是愛美女，戀愛總是談不長，每結束一段感情，小豐就開始暴吃，胖回去。然後再減肥，重新開始。再相親，又分手，又暴食。生活好像就在這樣的小圈子裡轉來轉去，再也走不出去了，小豐似乎永遠都快樂不起來，每一個男人走的時候，她都會再一次確定一個事實：是的，她太胖了，誰想跟太胖的女人談戀愛呢？

有一天，我偶然放了一張二十歲時的照片到朋友圈，得到了一百五十個讚讚，突然想起一個問題，那就是在我最年輕、最漂亮的年月裡，沒有一天覺得自己是漂亮的。我一直在嫌惡自己，這真是畢生最遺憾的事。

我一直到三十五歲以後才學會接受自己，真虧呀，可是比我更虧的是那些一輩子都沒有接受自己的人。比如小豐，他們的共同特點是永遠都不滿意自己現在的樣子，做為一名曾經的胖子，當然現在也不瘦的人，我很想問那些在世界面前瑟瑟發抖的小豐們一個最簡單的問題，其實你究竟有多胖（矮、小、醜……以下類推）？胖到令你如此萬念俱灰、尋死覓活，胖到你把目前所有的一切不幸都歸結於你的胖──因為胖，你找不到好的工作，找不到好的男人，找不到好的待遇，找不到好的運氣。

有沒有想過，其實一切不幸不是因為你胖，是因為你認為自己胖而造就的那個真的很挫很喪的自己。那樣喪頭喪腦的人有誰會喜歡呢？有誰會願意跟你交朋友呢？

小豐最愛說的話，是每次出門都會看到別人鄙視的眼神。其實我很想問她，你哪隻眼睛看到了鄙視？那鄙視是你自己的鄙視吧！這種鄙視上升到極致，就成為一種心理疾病。

所謂「身體臆形症」，就是無限放大自己的生理小缺陷，並上升為對自己生活的全盤否定。其中最深層的心理原因，也許是藉著這個理由，你就可以迴避人生其他的問題吧。比如你願不願直面人生，比如你敢不敢讓自己成為一個自信的人。

「這世上確實沒有減不下來的肥，只有不願意改變的人生。如果你真的認為你太胖，為什麼你不認真減肥呢？」這是很多有強大人格的人的問話方式，我不敢這麼問，因為做為一個長年奮鬥在減肥第一線的人，我知道真正的減肥有多難。

可是如果減肥可以讓你看起來年輕十歲，如果減肥可以讓你活動時輕盈如風，如果減肥可以讓你更加自信，那為什麼不呢？如果我們有缺點，那就只有按這種方式生活，即讓缺點不那麼像缺點，讓優點更像優點。除非你不幸有家庭遺傳或者藥物肥胖這種無法更改的事情，否則，為了讓缺點不那麼像缺點，開始減肥吧。

真的，它是通向自信的一條最短、最直接也最簡單的路徑。

我的朋友小菲，原來是個看上去有點敦實的大嫂，後來她每天堅持跑十公里，她把自己跑成了一個比原來小一號的美女，而且她還變得更快樂更開心。這是我親眼看到的現實，基本上就是這樣吧。

如果你開始控制你的體重，也就意謂著，你可以開始控制你的人生。做為一個健康的人類，有什麼比把自己的命運握在手中的感覺更讓人自信的呢？

對自己的肉體保持強大意志力，是一件很厲害的事情，說明你的意志凌駕於肉體之上，而不是肉體凌駕於意志之上，這是你身為高等動物最高等的地方。陳丹青老師告訴我們，在最高意義上，一個人的相貌，便是他的人。

我的理解是，這相貌不但包括了臉，也包括了身材。臉我們無法自主，人過了四十歲以後，一個美人的臉和一個醜人的臉能有什麼質的區別呢？但一具肥胖臃腫的身體和一具健康苗條的身體，那是絕對有量級的區別。毫不客氣地說，那幾乎就是十歲的差別。

四十歲以後，我們不但要為自己的樣子負責，也要為自己的身材負責，因為人和人的差異首先就呈現在身體上。身體反映了你的生活品質、你的理念和你的價值觀，你的身體永遠先於內在與教養到達別人的面前。

如果你要了解一個人，你只需看看她的身材，看看她的面容，看看她的眼神，看看她的胳膊，看看她的手指。恕我直言，很多很年輕就號稱減不下來的年輕人（排除疾病因素），大部分都有難以介懷的心理陰影。有一種說法是，肥肉是你不願意面對的自我，肥肉愈多，說明你不願意面對的自我愈多，這真令人傷感。

我活了四十年，也和肥胖面對了四十年，一直到最近幾年，我才找到和它相處甚歡，但又決意兩別的辦法。

首先，我接受自己是個胖人，我接受自己的易胖體質，就像我接受自己不美，接受自己可能並能擁有完美人生這個事實一樣。是的，我接受，這沒什麼。不完美是正常的，誰是完美的呢？

奇怪的是，當你真正接受了自己，你會變得更有力量。這個時候，你再試著去找一條適合你的路，或許你愛快走，或許你愛有氧健身操，或者你愛健身器械，或者你覺得節食更有用，又或者你更愛村上春樹式的長跑。你去做，去做一切能保持你身心平衡、讓你更快樂的事情，這其中，就包括減肥。

嗯，女孩們，真心說一句：接受自己的感覺很好，但有能力改善自己，會讓你感覺更好。

加油！

書籍介紹

本文摘錄自《過了二十歲，要有瘦一輩子的本事》，寶瓶文化出版

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作者：黃特特

20歲長得好看是運氣，

30、40、50歲依然好看，才是真本事！

35則讓人立志減脂、整理人生的勵志故事，

獻給穿牛仔褲需要憋一口氣，

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身材、顏值無法用來評斷一個人，但是它在某種程度上，表明了一個人的生活態度、審美品味以及對理想人生的野心。而有時，學會對美食說「不」，也是成長的意義。

這本書不教你如何瘦身，卻能讓你羞愧掩面、放下手中洋芋片，往健身、運動的路邁進。

當你終於能在飲食、運動、生活上自律，你去除的不只是贅肉，還是對生活的抱怨、不堪和苦痛。你獲得的也不僅是胸肌、腹肌和馬甲線，還有對生活的自信和鬥志。

變瘦、變美是一個人的戰場，是生活的自律、自信與自愛

我們努力去改變自己，不是為了力挽狂瀾，讓那些不愛自己的人、討厭自己的人喜歡上自己，而是讓我們的靈魂更加獨立，讓生命因為更好的自身而充滿意義：我不為取悅別人，只為我自己。

記住，你努力變瘦、變美，不是為了配得上誰，而是在這個過程中，能塑造更美好的自己。而自律與自愛，將讓你擁有你本該有的自由與遼闊。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航