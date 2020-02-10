北非海岸港口小城休達，水貨客、難民狹縫中求存

文：張嫣

圖：香港電台

讀周保松教授的《自由人的平等政治》看過這麼一段說話：

「政治哲學是一種公共哲學，和每個公民息息相關。我們一出生，便活在國家之中。國家的制度好壞，直接影響每個人的生命。好的制度，可以使人活得像人，活得有尊嚴，活得有希望。壞的制度，可以使人活得不正直，活得卑下，活得絕望。」

相信這陣子忙於搶糧食搶廁紙的香港人體會甚深。

禮崩樂壞使人活得不正直，平白無事要賴以「走水貨」維持生計，出席集會叫喊自己都聽不懂的口號來討兩三百塊錢；狂狡有作使人活得卑下又絕望，眼巴巴看著病毒襲港，卻連個口罩也搶不來，還對著電視鏡頭流下男兒淚。

主權不在人民，而是流於貪官污吏的指縫間使得制度崩壞，水貨客又豈止出沒在新界北區一帶？

地中海離奇制度成就專業水貨客

北非海岸港口小城市休達（Ceuta）屬西班牙領土，邊境接壤摩洛哥，兩國政府多年來為這片小土地主權問題爭拗不斷。地理環境使然，令休達成為地中海地區問題的風眼，其邊境地帶同是非洲與歐盟地區的分界線，成千上萬的移民和難民想從這裡橫越邊境。自意大利新政府積極打擊非法移民後，企圖經休達偷渡去西班牙的人數急增超過三倍。

休達人口約八萬，沒什麼重要工業，但勝在消費稅低，與免稅天堂無異。因此當地不少倉庫儲存大量歐盟廉價進口商品供予鄰國摩洛哥。

稅率夠低，且入境措施光怪陸離，據悉當地有4,000名摩洛哥婦女獲批准自由過境，出入境次數以及隨身行李負重並無上限，成就大量「專業水貨客」。水貨客就像騾仔般，日復日搬運千斤重貨物過境，例如洗髮水和沐浴露等日用品，當地更有數以千計居民依賴走水貨為生，當中不乏低下階層、農民、甚至傷殘、失明人士，水貨客直言當地毫無社會福利制度保障，人民為了糊口無從選擇。

摩洛哥有意爭奪休達管治權，西班牙賴著不走。另一邊廂，西班牙喋喋不休希望收回英國屬地直布羅陀（Gibraltar），英國政府依舊充耳不聞。直布羅陀與香港一樣同有英國殖民背景，1713年被西班牙割讓予英國。經歷兩回全民公投，直布羅陀決意不談「回歸」，至今屬英國永久海外屬地，並以此為榮。

直布羅陀海峽連接大西洋和地中海，除了愈半全球貿易外，歐盟各國八成貨物和天然氣均要經過這條狹小航道進入地中海，可見直布羅陀位置特殊又重要。而穿插於繁忙水域間的，除了油輪和貨船，還有一些特別嘉賓。

千條海豚穿梭於直布羅陀海峽

有專門研究直布羅陀海峽海洋生態的海洋生物學家指，地中海海底水流充滿養分，為直布羅陀海峽提供極之理想的棲息環境。海峽空間雖小，卻具備豐富的生物多樣性。這一帶有大約1,000條海豚生活。每年有超過十萬艘船駛經這繁忙海峽，海豚就在油輪與貨船間左穿右插，活像小孩在高速公路裡奔跑一樣，險象環生。海洋生物學家亦指，環境污染問題如塑膠垃圾嚴重影響生態，而當地漁民過度捕魚更使海豚覓食困難百上加斤。

密切留意港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》節目主持Simon Reeve繼續帶領觀眾深度探索地中海鄰近地區，今趟將會由摩洛哥北上遊歷西班牙南岸，探視遠方水貨客的日常，再看看直布羅陀海峽的海洋生態。

節目簡介：地中海周邊風景如畫，自古以來卻飽受戰亂、貧富懸殊等問題衝擊。港台電視31外購紀錄節目《型男型旅》探險家兼BBC節目主持人Simon Reeve從中東、北非一路走到歐洲，旅途上遇到來自不同背景和國籍的人，聆聽他們的故事和遭遇，揭示當地社會及環境等問題。節目逢星期一晚上9時30分於港台電視31及31A播映，本集2月10日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue