從一人救全黨到一人毀全黨，「韓流」從此之後就會消逝嗎？

文：東山人言

這次總統大選，選票極度分裂，總統大選民進黨以壓倒性多數勝選，但是政黨票卻是呈現出五五波的態勢，可見在廣大的民意上，泛藍的路線並沒有被選民完全放棄，只是候選人讓一大部分的泛藍支持者無法認同。回想2018年底九合一選舉，韓國瑜市長一人橫空出世，達成不可能任務的拿下綠軍長期執政的高雄市，連帶促成泛藍大勝，當時民進黨民調低迷，人心渙散，可以說民進黨已經只剩下一口氣了。

但是接下來一年多，到底是發生啥事情？

違反初期「人物設定」，令原本的支持者失望

不論藍綠，每個候選人出身不外乎地方派系跟政二代，而韓國瑜一開始被國民黨視為棄子，放到高雄當個光棍主委，跟地方派系扯不上關係，也不是啥政二代，「以庶民」形象出線爭取直轄市長大位，實在少見。

但是接下來上演的戲碼，韓國瑜卻變得跟以往泛藍政治人物沒啥不同，像是黨內的宮廷文化讓他不停跟所謂大老靠攏，以及對於權位戀棧的樣子、喜歡打高空跟講「幹話」等等，完全就是一個「老藍男」該有的樣子，這時候，選民才發現他根本就是個典型的泛藍政客，而韓市長也不加掩飾，不停的繼續做自己，於是選民失望了。

到頭來，就算韓市長十分善於選舉，帶動氣氛，可以說是藍營少見的戰將型演說家，但是本質表現上沒有修飾，因為不符合當初選民心中的人設，也種下了敗因。

成也網路，敗也網路

在2018高雄選舉初期，國民黨對韓國瑜幾乎有沒給錢給人，輔選團隊以其女韓冰為中心，任用不少年輕人，用年輕世代接受的方式進行網路文宣與形象塑造，因為有把「潮」感做出來，一時之間挺韓成為年輕人的潮流，回想當時挺韓又敢表態的年輕人不少，甚至許多網紅也都表態支持，在比較2020年「韓粉」的臉孔盡是年長長輩的形象，實在天差地遠。

其背後的原因，就是當韓國瑜登上大位之後，原來的團隊解散，此時在網軍有系統的攻擊下，韓市長的任何言行都被放大十倍百倍，偏偏他又是個容易失言的人，個人行為與私德似乎也有很多討論餘地，一下子在網路上整個「黑掉」。當然，一些挺韓支持者也會在網路上為其辯駁，但常卻反而造成失序跟失控的情況，更進一步對其形象破壞。

這也凸顯藍營缺乏有組織，能夠在網路帶風向的網軍，在網路輿論論述上容易失焦甚至失控。

藍營方面，對此始終沒有應對方式，就是繼續讓一些支持者持續在網路上放話，持續失控，加上這些支持者多半是以年長長輩居多，「支持韓國瑜是低水準老人」的形象就持續發酵，也造成之後我們在媒體畫面上看到挺韓場子都是年長面孔——因為青年人根本不想去都是老人的場子。不知不覺，青年選票就一滴滴的流失掉，韓國瑜可以說是成也網路，敗也網路。

Photo Credit: 關鍵評論網／丁肇九

只願擁抱基本盤，拒絕與中間選民對話

綜上所述，或許國民黨不想去應對的原因，大概就是認為：台灣基本政治版圖就是藍大於綠，所以最重要的就是催出基本盤，只要能催出600多萬票，基本上應該就是勝卷在握。

所以從頭到尾，藍軍戰略就只有一個——催出基本盤，導向藍綠對決。所以在選舉後期，看到滿滿動員的「韓粉」熱情十足，就會產生一種錯誤的假象，似乎只要能顧鞏固基本盤，並且讓他們1月11日不論風雨都出來投票，韓國瑜就贏定了。

就是這種依然停留在20年前的思維，即使韓國瑜面對各種攻擊，藍營也不願意去解釋或是做處理，甚至認為只要自己的鐵票不受影響，隨便讓他們去講都沒有關係，完全不去處理香港跟兩岸論述上的問題，不做調整，導致全盤失分。

也因為這樣的思維，藍營在選舉策略上不停地犯錯失分，因為不管是候選人的選擇、政治論述主軸、文宣走向，韓營都有相當嚴重的戰略錯誤，到後來，真的只剩下基本盤出來投票，幾乎流失了所有的中間選民，特別是青年選民這一塊，跟本就是已經達到「放給他爛」的情況。

負面標籤已經深植人心

經過一年多的時間，當韓國瑜成功被對手塑造成「草包」、「舔共」、「水準不高」等負面形象後，他不管說什麼都變成錯的，而且更讓韓國瑜的對手說什麼都變成對的。這招當年連勝文選台北市長時也深受其害。

老實說，這當然和韓市長本身就有太多可以攻擊的點有關——他的負面形象標籤實在太過鮮明。所以這次選舉，「討厭韓國瑜」、「不能讓他選上」也自然而然成為對手催票的點。

這些老謀深算的藍營高層，在這方面的智慧怎麼會沒想到這點？還是其實另有考量？當年蔣介石不管對日抗戰還是跟中共打仗，總是不愛用能征善戰的將軍，而偏愛用自己「信任」的人，這似乎是國民黨的傳統，也就是這樣丟了江山，如果了解這樣的歷史，似乎也就不意外了。

Photo Credit: 中央社

總之，泛藍支持者總是有嚴重的救世主情節，希望能出現一位英明的領袖來領導大家走向美好未來，之前馬英九前總統就是十分典型的樣子，但是硬要套到韓市長身上，兩人相比，韓國瑜卻又少了點啥。

所以說，成也國瑜，敗也國瑜，一人救全黨，也一人毀全黨。

總統候選人的選情低迷，對於立委選情一定有連動，而造成立委席次也不理想，只希望未來國民黨除了鞏固基本盤之外，依然要能顧慮到中間選民，否則未來可能將會是永久在野黨了。

「韓流」從此之後會就消逝了嗎？

雖然這次面臨敗選，但是目前韓市長仍然有550萬民眾支持，推測在短期之內大家還是會繼續看到他，甚至可能會挑戰國民黨黨主席的位置，因為說來尷尬，目前檯面上的藍營政治人物，確實無人能跟其一較長短，有他那樣的號召力。

當然，目前所謂的青壯改革派依然是無法認同韓國瑜，但如果國民黨想要延續這最後的傳承香火，就不能忽視這些人的意見，在兩岸關係上，國民黨也必須重新建立自己的神主牌，告訴大家自己友中路線的好處跟希望，否則當支持者逐漸老去，新一代的年輕人普通反中的情況下，國民黨將仍然難以被選民接受。

唯有這麼做，這間百年老店才有辦法救亡圖存，否則未來歷史可能會記下這個百年歷史政黨毀於一人之手，被時代巨輪輾壓而灰飛煙滅。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航