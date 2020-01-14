這三個選區的民進黨立委落選，真的是因為民眾黨與時力「分票」嗎？

文：黃靖順

中選會公布的資料都落幕了，我又來發逆風文了。

這篇文章主要是要談國民黨幾個區域立委當選人，台北市費鴻泰（贏過許淑華、蔡宜芳）、新北市洪孟楷（贏過呂孫綾、張衛航）、新竹市鄭正鈐（贏過鄭宏輝、高鈺婷）為什麼會贏？戰犯到底是誰？至於台中市楊瓊瓔（贏過洪慈庸、張睿倉），必須承認，民眾黨和國民黨打洪慈庸選戰方式（靠洪仲丘、結婚懷孕生小孩之類的），影響絕對很深，這個我就不多說了。

這篇文章想談的重點是，另外三個選區民進黨的敗選，我覺得要怪到時代力量、台灣民眾黨的頭上不太公道，應該是民進黨自己要檢討，還請朋友們聽我娓娓道來（以下數據都是以中選會公布最終資料作為基準）。

首先先再次聲明，總統票我有忍著對於賴清德的噁心投給蔡英文，區域立委我投給國民黨「殺警田」的對手，也就是民進黨的陳素月，但政黨票我投給時代力量。可是，這個可是很他媽重要，我不是時粉，更不可能是柯粉，我從2016年以來就是大柯黑，特別是他對待吳音寧以及對待中國的態度，讓我深深覺得民眾黨就是在做資源回收而已，但我覺得討論事情要輔助資料一起比較公道。

首先我們先來看新北市第一選舉區：

中國國民黨洪孟楷：得票數119,401 （46.4%）

民主進步黨呂孫綾：得票數110,162 （42.81%）

時代力量張衛航：得票數19,641 （7.63%）

綠黨余長欣：得票數3,663（1.42%）

這個選區民進黨輸了9,239票，看起來是因為時代力量分走了19,641票？那怎麼不說此次扮演民進黨的側翼，綠黨，也不小心分走了3,663票？

這個選區，國民黨在2016年時派出吳育昇，當時得票僅有84,582票，今年投票率整體提高，加上局勢影響對於民進黨選情大好（總統票開成這樣應該不否認吧？），但是在這區國民黨反而多了34,819票，呂孫綾上屆則為110,243票，此次少了81票。我覺得關鍵不在什麼時代力量拉走選票，而在於國民黨票的大量增加，民進黨和綠黨在選前瘋狂的打時代力量。

我想這些給時代力量的票本來也不會是投給呂孫綾的，雖說不能以館長的直播定政治人物的生死，但呂自願上節目還是如此的表現，應該確實讓不少選民對她有所失望，這個鍋，要她自己背。

Photo Credit: 中央社

再來看看台北市的第七選舉區

中國國民黨費鴻泰：得票數85,082（46.27%）

民主進步黨許淑華：得票數79,057（43%）

台灣民眾黨蔡宜芳：得票數17,435（9.48%）

台灣基進王映心：得票數1,979（1.07%）

這一區民進黨在第八屆（2012年）以及第九屆（2016年）都沒有派人出來選，2012年的時候這個選區費鴻泰拿下114,009票，贏過與民進黨合作的綠黨候人潘翰聲43,449票以及無黨籍的黎俊廷19,260票（這人脫離民進黨參選），加起來還是輸到脫褲的程度。

2016年的時候民進黨依然沒有派人，在這區支持退出國民黨的無黨籍楊實秋拿下69,882票，微幅輸給費鴻泰的74,455票（同年的綠黨社會民主黨聯盟派出呂欣潔拿到17,747票），我不覺得是綠社盟在「分票」，憑什麼要這區的選民去挺一個從國民黨裡面跑出來的人選？

費鴻泰今年的票數比四年前多，但已經顯然比八年前少了，但看看民進黨派人的策略，今年選輸這選區要怪罪台灣民眾黨？我覺得一樣有失公允，這些投給民眾黨的人很大一部分都是藍綠都不投的選民，如果沒有候選人登記參選，我看票也不會有多少真正回流到這十幾年來首度掛民進黨參選的候選人上。

Photo Credit: 中央社

再來就是新竹市了，民進黨派出「炒地狀元」鄭宏輝，還有和他一起炒地皮的同班同學好夥伴鄭正鈐，這區我實在不想說了，民進黨就是看你這個選區的選民沒有，才會派這種人出來選啦，這次的得票結構如下：

中國國民黨鄭正鈐：95,298票（36.96%）

民主進步黨鄭宏輝：82,011票（31.81%）

時代力量高鈺婷：73,770票（28.61%）

四年前，民進黨的大黨鞭柯建銘回來新竹參選，拿下了90,642票勝過鄭正鈐的79,951票，時代力量的邱顯智則是36,309票，經過四年下來，大黨鞭柯建銘的子弟兵炒地狀元掉了8,631票，而國民黨鄭正鈐則多了15,347票，時代力量上屆議員選舉也在竹苗地區大有斬獲取得6席議員，這次高鈺婷的得票更比上次邱顯智多出37,461票，這些票是哪來的？就是民進黨看你新竹選區沒有，選民的憤怒投出來的啦！

而新竹縣第二選舉區中國國民黨的林思銘拿到58,575票，勝過民進黨鄭朝方的56,075票以及台灣民眾黨林碩彥的17,902票，可能有人會想，差一點欸！被民眾黨拉走了。可問題是這差距的2,500票，同一個選區裡面，還有台灣基進的劉士睿拿走1,245票，綠黨陳冠宇拿走4,121票，這兩個親綠小黨要不要也應該出來謝罪負責？我就不提國會政黨聯盟在這邊推出邱靖雅還拿走22,964票（理論上這些有大半本來可能都是中國國民黨林思銘的票呢。）

Photo Credit: 中央社

最後的最後，對於許多議題來說，社運的寒冬將會更加冷冽，此次選舉因為芒果乾而號召出來、四處英檢的粉絲們有多少人會持續關心與監督施政呢？看到這個總統票數，雖然我很討厭韓國瑜，但一點也開心不起來，甚至感覺惆悵。我永遠不會忘記，我在投票所投下我的一票給蔡英文時，旁邊獨裁者賴清德噁心的笑臉，他就對著我笑，笑得我心裡發寒。

咱們街頭繼續相見、繼續努力。

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