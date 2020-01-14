讓你了解輸血知識的14條問答（上）

史丹福今次將以問答形式介紹各種有關輸血的有趣知識。感謝各位讀者反應熱烈地提供各式各樣的有趣問題。史丹福最原本的打算是回答十條問題的，不過由於反應太熱烈，我決定加碼至14題。不過由於篇幅所限，抱歉我未能回答所有讀者的問題，我可能會留待之後文章再作回答。

1. 整個輸血的程序是如何的？

嚴格來說，輸血的程序應該由醫生處方輸血開始。醫生會寫低需要輸的血液成分、劑量、輸入速率及其他額外的要求。之後就要為病人抽血進行配血檢驗。由於輸血的安全要求非常高，所以有別於一般抽血檢查，配血檢驗所需的血液必須由受過特別訓練的醫護人員抽取，在香港很多時候都是由醫生，而不是護士或者抽血員所抽取的。抽配血檢驗用的血液需要甚麼額外的技巧呢？原來醫護人員需要確認病人名字、身分證號碼，再與輸血要求表單上的資料比對，然後利用二維條碼掃瞄器比較病人手帶上與要求表單上的二維條碼，吻合的話儀器才會印出標籤，醫院人員把標籤貼在血樽之後，需要再核對病人手帶、輸血要求表單及血樽標籤上的資料，確認無誤後再在輸血要求表單及血樽標籤上簽名。

樣本到達血庫後，就會開始進行檢查。配血檢驗的正式名稱其實是「定型與篩選」（type and screen）。顧名思義，它包含了「定型」與「篩選」兩個步驟。「定型」是指找出病人的血型。血型的意思是紅血球上面的抗原，我們的紅血球上有很多不同種類的抗原，所以有很多血型的系統，其中臨床上最重要的兩種是ABO血型及RhD血型，所以我們一般只會為以上兩個血型定型。

ABO血型系統定型的做法是把病人的紅血球分別與抗A及抗B試劑混合，看看有沒有反應。這個步驟叫前向定型（forward grouping）。為了穩當起見，我們會再做一次反向定型（reverse grouping）去確保結果正確。做法是把病人的血清分別與A型紅血球、B型紅血球及O型紅血球紅血球混合，看看有沒有反應。RhD血型的做法則是把病人的紅血球分別與抗D試劑混合，看看有沒有反應。

不過定型的方法只配對了ABO血型及RhD血型。如果病人之前曾經接受過輸血，或者曾經懷孕，他們就有可能接觸過一些身體原本沒有的，來自其他次要血型系統的紅血球抗原，因而產生相應的抗體，這個過程叫做異體免疫反應（alloimmunization）。如果病人有這些抗體，血庫必須要避免為病人輸進帶有相應抗原的血，否則就有可能出現溶血反應。

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「定型與篩選」中的「篩選」就是為了確保病人沒有這些有可能攻擊紅血球的抗體。做法是把病人的血清與3種不同紅血球混合，看看有沒有反應。3種紅血球加起來，理論上就包含了絕大部分次要血液系統上的抗原。因此如果血清與3種紅血球都沒有反應，就代表病人血清內沒有攻擊次要血液系統抗原的非典型抗體（atypical antibodies）。假如病人與3種紅血球中的其中一種有反應，血庫的化驗員就需要再做其他檢查去找出抗體的類型。

血庫化驗人員亦會翻查病人的紀錄，看看病人有沒有過往的檢查結果以作參考。當一切就緒，化驗人員就會在血庫中找尋合適的血液。過往，在化驗人員派出血液之前，他們需要把小量病人血清與小量派出的血液混合，快速地進行離心，再觀看有沒有反應，作為最後防線，避免選錯血液。這個檢查叫做即時離心檢驗（immediate spin test）。不過今天，假如病人血清內沒有非典型抗體，而且已經由兩個不同檢查確認ABO血型，選血的程序就大多交給電腦負責，以減低出錯機會。這樣就可以省卻即時離心檢驗的步驟。

血液離開血庫後到達病房，之後就由護士負責「落血」的過程，即是把血液最終輸到病人體內的步驟。這個步驟又是非常嚴格，需要兩位護士負責。他們會一起核對醫生的處方與血庫派出的血液是否吻合。再核對病人手帶與血包標籤上的個人資料，然後再透過二維條碼掃瞄器確補病人手帶與血包標籤吻合才可正式落血。除此之外，護士亦需在輸血前，開始輸血15分鐘後及輸血完結時量度並紀錄低病人的維生指數，以便及早發現不良輸血反應。

大家可以見到，輸血的過程非常複雜，牽涉的人員眾多，包括醫生、護士、化驗人員，每一個步驟都有出錯的可能性，一但出錯的話後果可大可小，輸錯血有可能引起ABO不合相關的急性溶血反應，是可致命的。不過我們也有很多重的程序，並應用了新的資訊科技系統去幫助我們減低人為錯誤的可能性。

2. 醫院中的甚麼病人最常接受輸血？

輸血是一個應用很廣泛的醫療程序。在醫院中，有很多不同類型的病人都需要接受輸血。

常見的包括血液疾病的病人，例如重型地中海貧血症患者、血液癌症患者、骨髓功能衰竭的病人，或者接受完化療或骨髓移植的病人，都需要長期接受輸血。另外，腸胃出血的病人及慢性腎衰竭的病人都會出現貧血，因而需要輸血。

另一類經常需要輸血的病人是接受手術的病人。雖然現時醫學科技進步，病人進行手術時的出血量已經較過往顯著減少，但當病人接受重大的手術時，出血量仍然是不容小覷的。其中最誇張的莫過於心臟手術與肝臟移植手術，病人往往需要接受十幾包甚至幾十包的輸血。

其他可能需要輸血的病人還包括創傷病人、出產時大量出血的孕婦、經期出血過多的婦女等。

3. 一般人血色素要低於甚麼指數才需要輸血？另外，有否疾病會影響需要輸血的準則？

這是一個持續地演化的課題。在幾十年前，醫生普遍覺得輸血是件小事，所以非常「鬆手」，只要血色素（即血紅蛋白濃度）低過10g/dL就會輸血，而且一輸就會輸兩包，是一個「寧縱毋枉」的策略。

不過近年來輸血界慢慢興起一個「病人血液管理」（patient blood management）的概念，覺得血液是珍貴的資源，而且輸血也不是完全沒有風險的，還是可免則免吧。現在醫生「手緊」得多了，大約以7g/dL為指標，低於7g/dL就會安排輸血。研究顯示，這個做法並不會影響病人康復，更可以減低輸血引起的不良輸血反應。

不過真實的世界是很複雜的，很難以單以一個數字去決定輸血與否，因此醫生都會考慮臨床因素而作出調整，例如面對心臟功能較差的病人就可能會「手鬆」一點，把指標提升至8至10/dL。

4. 為何病人在別的醫院接受過輸血，但再次接受輸血時仍然需要抽血做配血檢驗？

其實每次配血檢驗的期限只有3天。除非病人在3個月內沒有輸過血又沒有懷孕過，那麼血庫可以稍為延長期限，否則只要過了3天，病人之前做的配血檢驗就會失效，病人需要從新輸血接受檢驗。

大家可能覺得，人的血型不是不會改變的嗎？為何要費時失事，每隔一段時間就從新做檢查呢？沒錯，人的血型一般來說是不會改變的（除非是做了異體骨髓移植等的特殊情況），但血清中的抗體會改變。每當病人接受過輸血或者懷孕過，他的免疫系統就有機會接觸到外來的紅血球抗原，並製造出相對應的抗體。重覆地做檢查的原因是為了檢驗新產生的抗體，令血庫人員可以選擇適當的血液，避開抗體，避免溶血反應。

5. 甚麼是冷凍沉澱品（cryoprecipitate）？

冷凍沉澱品是血漿的副產品。一般的輸血用血漿都是冷凍到起碼零下30度的低溫去儲存的，這時血漿都被冷凍成固態，就像雪條一般。血漿中含有不同的凝血相關蛋白，如各類凝血因子、纖維蛋白素原（fibrinogen）及溫韋伯氏因子（von Willibrand factor）等。這些物質都有不同的熔點。1960年代，有科學家發現把冷藏的血漿放在約1至6度的溫度溶化，然後進行離心分離，得到的物質有較高濃度的凝血因子VIII、凝血因子XIII、纖維蛋白素原及溫韋伯氏因子。用這個方法得到的產物就是冷凍沉澱品。

大家可能會想，一般的血漿已經包含了所有凝血相關的蛋白，為何還要做額外工作去製造這種新的產物呢？這是因為一般血漿的容量很大，單是一包就約200多毫升，一般來說醫生都會最少為病人輸入4包，這就接近一升的容量了。心臟功能較弱的病人不足以處理突如其來的容量增加，左心不能有效地泵走血液，於是血液倒流至肺臟，令大量液體積聚在肺內，令病人出現嚴重的呼吸困難，這個情況就是輸血相關循環超載。而冷凍沉澱品的容量較少，可以很快地大量補充那幾種凝血相關的蛋白，而不會顯著地增加血液容量。

冷凍沉澱品在剛發明的時候是治療甲型血友病（haemophilia A）的神藥，不過之後又出現了濃縮凝血因子VIII製劑把它取締，所以現在它已經很少用於治療血友病。不過，它仍然是補充纖維蛋白素原及凝血因子XIII的好幫手。

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6, 有服用血壓藥的高血壓病人可以捐血嗎？

如果病人的血壓控制穩定，而且在4個月之內沒有更改過血壓藥物的種類或者劑量，那麼醫護人員是可以考慮容許病人捐血的。

不過醫護人員始終需要顧及捐贈者本身的安全，所以如果病人的血壓控制並穩定，在短期內更改過血壓藥物，或者感到頭暈，或有其他高血壓的併發症，如心臟衰竭、腎衰竭、壤疽等問題，都是不適合捐血的。

7. G6PD缺乏症患者可以捐血嗎？

在香港，G6PD缺乏症患者捐血是沒有限制的，只要捐贈者本身沒有貧血，就可以捐血。不過由於理論上血液在接觸到有較強氧化能力的藥物時會有溶血，所以捐贈者需要在捐血登記表格填寫相關資料以作紀錄。

續篇︰讓你了解輸血知識的14條問答（下）

資料來源：

香港紅十字會輸血服務中心 美國疾病管制與預防中心 Fergusson, D. A., Hébert, P., Hogan, D. L., (2012). Effect of Fresh Red Blood Cell Transfusions on Clinical Outcomes in Premature, Very Low-Birth-Weight Infants. JAMA, 308(14), 1443.

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

責任編輯：Kayue

核稿編輯：Alex