相愛容易相處難：因為一點「生活摩擦」就提離婚，會不會小題大作？

結婚前總是非常完美，覺得眼前這個人簡直滿分。加上浪漫的求婚、感動到大哭的婚禮，你在心中早就認定「就是他了！」

但是隨著兩人相處與時間的推移，漸漸得你發現在生活習慣、金錢觀上，都有一段差距。交往男女朋友時期，對方花錢總覺得他很大方，但結婚之後金錢觀的考量不同，必須為了很現實的柴米油鹽醬醋茶而費心勞神。

相愛的時候，生活習慣差異都可以接受容忍，可結婚後每天相處，生活的小缺點難免會出現，才覺得原來相處是這麼不容易。

結婚之後，才發現相愛容易相處難

根據我們在85010的經驗，離婚的原因五花八門，包含婆媳問題、個性不和、對孩子的教育等等，其實很多夫妻結婚生子之後才真正發現「相愛容易相處難」，但要為了一點「生活摩擦」來提離婚，外界會怎麼看呢？

「小題大作」、「為了孩子忍一忍」、「多多溝通就會過去」

不論你對老公、娘家還是閨密，你有很大的機率會收到這樣的回覆，除了旁人不能真正懂你的之外，你其實也無法下定決心到底要不要放棄這段婚姻，這時候該怎麼辦呢？

用三個方法助你釐清自己

1. 先認真溝通

不論你是想要放棄或繼續走，溝通都是必不可少的。在一段婚姻中，早期溝通真的非常重要，有很多「不信任」、「裂痕」都是因為問題發生的早期沒有好好溝通。導致後面就算想挽回也「回不去了」

兩個人坐下來（或躺下來？）好好的聊聊目前遇到的問題，不論是理性的討論或者釋放情緒的大哭，其實都有助於緩解目前遇到的瓶頸，最好的情況當然是找到兩人最好的相處方式，順順度過這輩子囉！

2. 自我隔離，讓自己冷靜一些

如果溝通無果，或者對方覺得小題大作、太神經質，那麼溝通就算是無效的。可以接著嘗試第二個方法「自我隔離」，暫時的不同房或者分居，隔絕掉對方的刺激，重新冷靜的好好思考。

有時候我們因為朝夕相處，早上的摩擦還沒有得到「道歉」，晚上又因為小事情而有新的爭執，這樣讓自己的情緒一直處在「生氣」的邊緣，是沒有辦法好好想事情的。

給自己一段時間隔離，讓彼此冷靜一下，有助於想好後面應該怎麼辦。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

3. 做個測驗，離婚機率有多大？

不是每個努力都會有想要的結果，如果前面兩個都嘗試過了，最後真的必須離婚，你可以開始了解離婚手續、離婚條件等等，來幫助自己了解自己要用何種方式來離婚以及是否符合離婚的條件，也可以上85010的網站來測驗離婚成功的機率！

婚姻是一輩子的事情，沒有事是小題大作

對於外界的眼光與評論，其實大可以不必在意。對他們來說，一點點的生活摩擦的確是「小題大作」，但對於當事人而言，彼此是要相處30年以上的人，一點點的生活摩擦放大到30年以上，還會是「小題」嗎？

反之，如果能利用一陣子的認真溝通、短暫的隔離分居以及理性的和平離婚，用一年的時間來換到後面20、30年更對的人，是不是比較划算？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航