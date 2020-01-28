宗教保守主義崛起的2019，是馬來西亞LGBT族群絕望得想哭的一年

文：張玉珊

編按：以下「國人」、「我國」等用語指馬來西亞

回顧2019年馬來西亞政治新聞，對性少數（女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別者，LGBT）社群來說，無疑讓人沮喪、絕望。雖然與性少數相關的新聞並不如其他政治課題多，單就兩則轟動政壇的醜聞，就足以讓人絕望得想哭。

公正黨兩大領袖阿茲敏（Mohamed Azmin Ali）與安華（Anwar Ibrahim）分別在6月和12月涉及男男性愛短片醜聞，「受害者」也紛紛站出來，言之鑿鑿地控訴受到侵害。

Photo Credit：Reuters/達志影像 左起：馬哈迪、安華和阿茲敏

1998年，是許多國人第一次在主流媒體看見Sodomy 、雞姦、肛交和Liwat等字眼。二十年後，政客像久未更新的電腦軟件那樣，再次讓國人重溫許多污名化性少數的字眼。由於社交媒體的關係，這些污名化字眼四處肆虐，老人與小孩無一倖免。阿茲敏男男性愛短片事件爆發後，我執教的一所宗教小學裡，就有學生開始利用kunyit【註】來嘲笑陰柔氣質的同學。問及從何得知此字，原來是在手機看到的。

因為公正黨黨爭的緣故，不少輿論認為這些性醜聞是政治鬥爭引發的。但無論是不是陰謀論，更逼近核心問題的是，從1998年至今已20年，馬來西亞政壇依然利用性少數議題攻擊政敵，令人極其失望。

更糟糕的是，多年來許多性別平權組織無不努力教育群眾、向性少數社群賦權，試圖擺脫這些污名，讓LGBT族群——尤其年輕LGBT族群——不會因這些污名而遭霸淩或打壓。而政客僅僅為了權力鬥爭，不惜多番操弄性少數議題來撈取政治資本，輕而易舉地破壞了維權份子多年來的努力。

除此以外，在希盟執政後，在野政黨如巫統、伊斯蘭黨，右翼組織如馬來西亞穆斯林聯合會（ISMA）、土著權威組織（PERKASA）、選民覺醒運動（Gerakan Pengundi Sedar，GPS）、國際婦女捍衛家庭與教育聯盟（WAFIQ），在許多課題頻頻攻擊希盟「支持LGBT權益」、「具有LGBT議程」，這些攻勢在2019年達到高峰。以國際女人節遊行的彩虹旗事件為例，上述組織就像嗜血的鯊魚，前仆後繼在社交平臺和新聞媒體緊咬希盟，試圖逼使政府採取行動。最終，數位內閣部長公開批評遊行主辦者濫用集會自由權利，警方則回應將展開調查。

國際女人節遊行只是冰山一角，還有性別維權份子努曼（Numan Afifi）受邀上電視臺談LGBT課題、在吉隆坡舉行的2019年國際性別與性向研討會（The 2nd International Conference on Gender & Sexuality 2019）、人權委員會（SUHAKAM）的2018年人權報告、十一名穆斯林同志被控上伊斯蘭法庭事件等。共同點都是：事發後巫伊兩黨和右翼組織施壓政府對對付當事人。

伊斯蘭法也發生類似情況，即2019年LGBT事件的另一關鍵字：「仁愛伊斯蘭精神」（Rahmatan Lil Alamin）。過去並非沒有性少數人士被控上伊斯蘭法庭的案例，但近兩年涉及LGBT案件，從前述伊斯蘭法庭對十一名穆斯林同志的判決，到辯論賽的同性戀辯題等，朝野政黨與右翼組織往往在媒體和社交平臺上鼓動、渲染，要求伊斯蘭教執法單位採取行動。這時候，首相署宗教事務部長慕加希（Mujahid Yusof Rawa，下圖左）大力倡議的「仁愛伊斯蘭精神」必遭質疑，是否等同於容忍，甚至允許大肆推動性少數人權。

上述男同志被伊法庭控告時，宗教組織如大馬伊斯蘭官員協會（Persatuan Pegawai Syariah Malaysia），還有國際婦女捍衛家庭與教育聯盟等組織紛紛抨擊社運團體，動輒以人權之名批判伊斯蘭，認為「仁愛伊斯蘭」不能被濫用在這類人權事務。慕加希回應朝野政黨和保守右翼的質問時，亦聲稱政府雖奉行「仁愛伊斯蘭」，但不意味會容忍任何違反伊斯蘭教義的行為。尤有進者，首相署宗教事務副部長傅芝雅（Fuziah Salleh）在國會回覆反對黨提問，表示相信「仁愛伊斯蘭」有助於改變性少數的生活方式。伊斯蘭發展局（JAKIM）也認定，為LGBT舉辦糾正營（Mukhayyam）完全符合「仁愛伊斯蘭」的兼愛與包容精神。

當公民社會譴責糾正營是一種國家資助的暴力行為（state-sponsored violence）時，巫伊兩黨和右翼組織（包括部份希盟青年領袖）必定用「仁愛伊斯蘭」迫使慕加希表態。不過，社運人士並未以子之矛攻子之盾，同樣用「仁愛伊斯蘭」要求希盟回應，以致宗教話語權都落在政府和右翼組織。

從上述各項事件，可見各界競相操弄性少數議題來撈取政治資本、攫取支持。我曾在〈當性少數議題成為箭靶〉提及，如何在不激化各方矛盾下因應這個「競賽」現象，對各方來說無疑是艱難的功課。讓人失望的是，希盟政府在2019年已選擇加入角逐，企圖爭勝。展望2020年，惟盼希盟政府、巫伊兩黨、右翼組織，停止對性少數的獵巫與打壓，勿再利用LGBT作為政治工具，一起放下屠刀，回歸正途（balik pangkal jalan；穆斯林常用此話來規勸他人迷途知返。在性少數脈絡裡，常用來勸告LGBT回歸「正常」），共同打造一個真正的先進國。

【註解】Kunyit 泛指薑黃，常被用以嘲笑在進行肛交性行為時，插入者的陽具會沾上糞便（顏色近似薑黃）。但事實上一點都不對，肛交性行為者（無論男女）都會有清洗肛門的習慣，所以性行為後並不會出現這種情況。

本文獲當代評論授權刊登，原文請見：回顧2019年LGBT事件關鍵字

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜