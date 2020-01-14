時代力量迂迴的「進步本土第三勢力」路：願你走出半生，歸來仍是少年

文：林邑軒

不分區7.75%得票率，1,098,100張選票；新竹市在藍綠黃三角戰局下，高鈺婷拿下28.61%、73,770張選票，這是經歷過退黨風波、一度幾近滅黨的時代力量，在2020立委選戰交出的成績單。

這是一個說不上勝利，但遠遠不是大敗的結果。時代力量在確立「不當小綠」的自主路線後，以公平正義、不被收買、最強的監督力量等訴求打出的第一戰，雖未能拿下預期的席次（四席不分區＋一席區域立委），卻也站穩了腳步，凝聚了一批經過「純化」的時力支持者。

這些經歷了民進黨側翼、網軍不斷地拷問、淘洗，卻仍選擇時代力量的選民，勾勒了時力當下的現況，也預見了未來的可能發展與挑戰：

1. 不當小綠的進步本土路線成形

時代力量在創黨之初，高舉進步本土大旗，希望在後國民黨時代，形成兩個本土政黨相互競爭的政治態勢。然而，民進黨在2015年底就意識到，讓另一個本土政黨壯大來與自己競爭，明顯違背了民進黨自身的政黨生存邏輯。

於是，從2016年選前的集中選票，2016年後國會的競合到對抗，側翼政黨、網軍圍攻黃國昌以割裂時代力量的戰略布局，無不指向這個過於早發的威脅。民進黨的戰術是成功的，在林昶佐、洪慈庸相繼退黨後，時力的支持度一度跌落至5%以下。

然而歷史是弔詭的，恰恰在擺脫小綠路線後，時力提出了尚稱亮眼不分區名單，以公平正義的主訴求，吸納了總統票投蔡英文，卻對民進黨內政多有不滿的選民。浴火重生後的時力，脫去了側翼小綠的外殼，留下了一條進步的本土路線。結果證明，這是一個更堅實、穩健的形貌，比2016年獲得了更多選民的認同。

2. 輕黨派意識年輕世代成為支持者主力

從最常見的藍綠光譜（G1最藍～G9最綠）來看，時力的支持者，已經逐漸從G7～G9向G4～G6位移。但是，光從藍綠光譜來看，恐怕會導致一種過於簡化的誤導：時力支持者逐漸由深綠轉向淺藍、淺綠。更細緻的說法是，整體的藍綠光譜已經發生質變，G1、G9兩端的深色選民逐漸減少，取而代之是中間淺色地帶的增加。時力的支持者，主要來自於這些增加的淺色地帶。

光譜的稀釋，主要來自於選民年齡結構的變化。40歲以下，特別是20～29歲這個年齡層，身處多元的資訊環境，接收訊息量大，反省、思考頻率快，容易養成對事不對人／黨的彈性，不易形成固著的黨派意識。這是時代力量，同時也是民眾黨大有斬獲的世代。從高中生、大學生的模擬投票，可以看到同樣的結果。

3. 科技產業衛星都市成為時力和民眾黨票倉

進一步觀察時力政黨票大有斬獲的地區，除卻不分區候選人的故鄉（新北汐止、嘉義竹崎）、特殊議題（屏東枋寮）外，大多集中在科技產業聚集的衛星都市，例如新竹縣的竹北、寶山，新竹市的東區、北區、香山，苗栗縣的竹南、頭份等地。這些區域，除了有縣市議員的耕耘、區域立委候選人拉抬選情的因素外，時力的訴求與整體不分區候選人的品牌形象，也獲得科技業上下游從業人員的支持。從民眾黨在各鄉鎮市區的得票，也可以觀察到類似的現象。

這足以說明，除了政治路線、世代分層兩大軸線外，產業聚落形成的相似產業就業群體，已經逐漸形成另一個決定政黨票分布的重要因素。

立基於這樣的現況，時代力量在可預見的未來，發展方向與挑戰大概有以下三點：

1. 議員席次可望大幅成長

此次不分區的得票，在雙北、桃園與竹竹苗都拿下8%以上的選票，台中、台南、高雄也都有7%以上。這些區域，共有超過100個縣市議員的選舉區，多數區域的當選門檻並未超過7%。因此，可以樂觀的預期，時力在2022的議員選舉，可望從當前的15席，大幅成長至40席以上。在六都、竹竹苗縣市議會成立黨團，成為地方議會的第三大黨。

2. 區域立委、行政首長選舉仍面臨重大挑戰

然而，從此次新竹市立委選戰結果來看，時代力量在藍綠皆提名的情況下，要在區域立委、行政首長脫穎而出，順利當選，仍需以縣市議員作為基層組織，才能與藍綠兩大黨候選人一較長短。

對於時力而言，除了已有厚實基礎的新竹市、全國媒體曝光度最高的台北市以外，在2022的九合一選舉，規模較小的鄉、鎮、市長選舉，相較於縣市長選舉，可能是成本較低，也較能夠容許失敗的練兵場所。

3. 與民眾黨的競合關係

最後，未來四年時代力量的生存課題，最主要還是在於與民眾黨的競合關係。這次的總統選舉，投給民眾黨的158萬張選票，最保守估計至少有六成～七成、至少100萬張的總統投給蔡英文。這就是時代力量的進步本土路線，應該爭取的另外100萬張選票，也是2022能夠在區域立委、行政首長攻城掠地不可或缺／應避免的助力／阻力。

這些選票如何挪移，如何在一定的共識下，支持共同的候選人，這是時代力量未來的課題，也是台灣能不能有一個堅持進步本土路線的第三勢力的答案，期待時代力量，在未來能交出一張不一樣的成績單。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航