造訪波蘭的「金黃之秋」，別錯過一年一度的「獵菇活動」

文：Stefanie（謝雯晴）

如果有人問我最喜歡波蘭什麼季節，是白雪皚皚的冬天還是日照特長的夏天？我最喜歡的是一年之中最短卻最有活力的秋天。很多外國人給波蘭的秋天「金黃之秋」的美稱，但我其實最期待的是一年一度的「獵菇活動」。

波蘭英文Poland本身含有「森林之地」的意思。地大人少加上大片的森林群，讓波蘭人從小就與大自然有緊密的連結，「森林採菇」就是最好例子。

Photo Credit：Stefanie（謝雯晴） 坎皮諾斯森林（kampinos Forest）是波蘭最大的國家公園之一，潮濕的氣候是最適合野菇生長的環境。

成為新手野菇獵人的小秘訣

剛開始入門時家裡很幸運地位於小城鎮，因此秋季一來臨，讓本來就喜歡和我媽媽到森林進行「找菇」行動的波蘭朋友，一聽說我也喜歡吃菇類，就熱情邀約我跟著她們到森林裡走一趟。首先，我在熟人的帶領中進入他們本就熟悉的獵菇地，再加上其他菇類喜好者的幫助，我快速學會自己辨認可食用的菇類。

雖然野菇在秋季都會在特地的南方森林群聚，且每一年大致上都能在同片森林裡發現類似的野菇，不過它們也很喜歡換位子。大多時候除了去原本就認識的森林外，我們也會開車沿路看哪邊有車停靠，通常獵人們會有群聚效應，有了一台車，絕對會有另外兩三台車跟著停，想要大豐收的獵人們絕對不會錯過這個機會跟上。

今年我和伴侶搬到另一個城市展開新生活和工作後，新的居住區域並非我們原本熟悉的林地，因此我們只能依賴土法煉鋼的方式來尋找有野菇的森林，但也多虧大多數的獵菇者保有這種將小客車停靠在林邊小路的習慣，讓我們今年也是豐收滿滿，採了不少可愛的香菇呢。

波蘭常見的四種森林野菇

許多波蘭人似乎擁有一項與眾不同的技能──能輕易辨認菇類的好壞。但初學者如我們，可以上網參考波蘭政府的「野菇網站」，有上百種的菇類知識，還有隨時更新的「野菇盛產情報地圖」，顏色愈紅表示野菇密度越大。

photo credit ©grzyby.pl

至於，有哪些熱門且好吃的菇類可以摘取呢？較細心的人會發現，波蘭的大賣場或是書局，在秋季時都會擺上幾本野菇圖騰，甚至有些二手書攤一年四季都會在架上陳設呢。除了教人們辨認可食用菇外，也會細心備註各種菇類的烹飪時間，以及哪些菇類可能沒有這麼美味等。（令我印象最深的是「哪種菇在食用的前後兩天必須避免飲用酒精」）

以下我將介紹4種除了美味之外，也特別容易在森林找到的野菇。

1. 橙蓋牛肝菌（Koźlarz czerwony）

在我眼裡這種菇的菌傘是橘色的，但對於波蘭人而言這種菇的菌傘是紅色的，因此連名稱都直接被冠上一個紅色的字眼（波蘭語中的czerwony就是紅色之意）。這種菇無論菌傘有沒有打開，都會被人們摘取回家食用。最特別的是，在你烹煮時白色的菌柄會變成紫黑色的。

Photo Credit：英語島雜誌

photo credit ©Wenching Hsieh 有「紅色」菌傘的都是Koźlarz czerwony橙蓋牛肝菌

2. 美味牛肝菌（Borowik szlachetny）

波蘭在地人都特別喜歡這種菇，對於某些人來說，這也是最好吃的野菇。通常能找到這種菇的滿足感也是很大，因為這一類型的菇外型都較肥美，拔起來的瞬間都會有種大豐收的錯覺。

除了人類喜歡食用外，很多蝸牛或是小蟲子也非常喜歡這種菇。在發現它們第一時間，除了用肉眼檢查菌孔（菌傘下的那層像海棉部分），也必須利用小刀切開檢查內部，若有很明顯的黑色點狀物，就代表被蟲蟲捷足先登了。

Photo Credit：英語島雜誌

photo credit ©ekologia.pl/wiedza,Grzyby 美味牛肝菌

3. 雞油菇（Kurki）

小巧又鮮黃色的外表，讓Kurki就像一朵小花。可愛的外表讓我熱衷於在森林中尋找它們的蹤跡。雖然商店裡也可以買到這種菇類，但還是比不過自己花心力找到的特別。

但無論是森林或是商店裡的Kurki都有一個常見的缺點，就是菌褶易有泥土堆積，在食用前需要特別認真清洗。

Photo Credit：英語島雜誌

photo credit ©ekologia.pl/wiedza,Grzyby

4. 高大環柄菇（Czubajka kania）

這是我最喜歡的野菇，菌傘在吸水張開後的樣子十分可愛。我們一般只食用菌傘的部分。食用方式是將其菌傘泡在牛奶裡搭配一點奶油，待其吸收一定分量後，再和打散的雞蛋一起煎起來吃，對我來說就像一種另類的「菇菇蛋餅」。

不過值得注意的是，高大環柄菇很容易被誤認成另一種有毒性的菇類，若你第一次到森林裡採菇，身邊又缺乏有經驗的波蘭人指導，絕對不要輕易嘗試。

Photo Credit：英語島雜誌Photo Credit：Stefanie(謝雯晴)

通常採回家的野菇大致上有常見的3種保存方式：烘乾、醃漬、或者馬上烹煮後再冰至冷凍庫裡待日後食用。當我第一年進行「野菇尋寶」時，友人的媽媽將我找到的幾個小香菇烘乾串成一條項鍊當作紀念。在商店裡也常見這種醃漬的菇類，但我食用的都是自家醃漬，口味偏酸，若不喜歡菇類產生的咕溜黏膩口感的人較不建議嘗試。

來到波蘭，不妨安排一場「尋菇之旅」吧

波蘭人的日常生活就是「森林尋寶」，波蘭是個擁有豐富大自然資源的國家，近30％的領土受到森林覆蓋，除了國家公園或是私人林地受到限制外，大部分的森林土地是可以隨意進出的。

撇除自出生就定居於城市裡的波蘭人外，其他的波蘭人至少有一次跟家人一起進行「森林尋寶」的經驗，這不僅是秋季活動的熱門首選，同時也為了冬季而作準備。其實平常就可以在商店買到菇類相關食品，但在地人還是喜歡在夏季親手將新鮮蔬果食材保存起來，等到冬季再食用。

若你未來有機會到波蘭，又剛好有當地朋友的話，請記得一定要向對方說出通關密語：「喜歡野菇嗎？」說不定對方就能帶你進行一場森林獵寶呢！

【一張圖搞懂】訂閱集資：Mobile上的13堂英文課

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航