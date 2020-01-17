【資訊圖表】被翻轉的台中「大烏龍」：3Q陳柏惟在哪「里」擊敗顏寬恒？

文：黃筱歡｜圖表：Daniel Kao

2020大選結束，台中意外有2個藍營鐵票倉遭到翻盤，分別由台灣基進的陳柏惟、民進黨的莊競程拿下第二、第五選區，擠下原本聲勢看好的顏家接班人顏寬恒和政治老將沈智慧。

特別是長期為顏氏家族政治範圍的第二選區，顏清標、顏寬恒父子在這裡擔任民意代表時間超過25年，顏清標從里長、台中縣議員、省議員一路當上台中縣議長、立委，屢戰屢勝，直到2012年因貪汙案喪失立委資格，再由兒子顏寬恒接棒，代父出征參與立委缺額補選，2013年以1138票小勝民進黨的陳世凱；2016年立委選舉，即使當年民進黨聲勢大好，顏寬恒仍能把和陳世凱的得票差距拉到5899票，連任成功，更加鞏固在地勢力。

這次選舉，外界認為猶如消波塊般難以撼動的第二選區，卻輸給了民進黨與台灣基進黨共同推出的空降刺客候選人陳柏惟，一共輸了5073票，跌破眾人眼鏡。

現年34歲的陳柏惟，被支持者暱稱為「3Q哥」，2018年代表台灣基進黨參選高雄市議員失利，2020年轉戰台中單挑第二選區的顏寬恒。陳柏惟高舉「抗中保台」口號，以一口流利的台語與幽默的風格受到不少年輕人喜愛，外界也多將這次的勝選，歸功給陳柏惟的個人魅力。

不過，作為空降刺客的陳柏惟，究竟如何在一片深藍中殺出重圍？一起來看看這個選區在近兩次的選舉結果，政治版圖的變化吧。

海線全面失守，台中第二選區的5大變化

台中第二選區範圍原包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區及大里區東湖里、西湖里，不過去（2019）年選區調整，把大里區的東湖、西湖2里改劃入第七選區，本次第二選區少了2個里，只有5個行政區域。

這5區在這次的選舉結果如下：

陳柏惟 顏寬恒 總計票數 11萬2839票（得票率51.1%） 10萬7766票（得票率48.9%） 沙鹿區 2萬7863票（得票率50.80%） 2萬6985票（得票率 49.20%） 龍井區 2萬2900票（得票率51.74%） 2萬2812票（得票率49.90%） 大肚區 1萬7207票（得票率50.11%） 1萬7133票（得票率49.89%） 烏日區 2萬4079票（得票率52.89%） 2萬1446票（得票率47.11%） 霧峰區 2萬0790票（得票率51.74%） 1萬9390票（得票率48.26%）

第二選區在2016、2020二次選舉中，出現的變化包括了：

2016年由顏寬恒拿下的4區，包括「海線」的沙鹿區（得票率 47.82%）、大肚區（ 49.41%）、龍井區（ 48.09%）和「屯區」的霧峰區（45.73%），2020年都遭陳柏惟翻盤（得票率依序為50.80%；50.11%；51.74%；51.74%）。

烏日區是綠營鐵票倉，是上屆陳世凱唯一守住的一區，這次仍舊由陳柏惟拿下（得票率由47.64%上升至52.89%）。

顏寬恒此次選舉5個行政區域一區都沒保住，票差最大的是烏日區的2633票，差距最小的大肚區輸了74票。

顏寬恒2016年勝出的63個里，這次一共有23個里被翻盤，失血將近四成。

顏寬恒2016年輸給陳世凱的29個里，這次仍舊都不敵陳柏惟，一里都沒有攻破（扣除因選區重劃這次入不在範圍內的東湖里和西湖里）。

台中市議員黃守達表示，陳柏惟是空降，這次選戰很大一部分是要看民進黨過去累積的基本盤，是否有效轉移到陳柏惟身上。不過除了基本盤全守住，陳柏惟又是靠著什麼，讓原本顏家的票倉翻盤？

這次「海線」輸最多票的地方，竟在顏家大本營沙鹿

沙鹿區是顏寬恒在2016年贏過對手最多票的地方，顏寬恒在這裡贏了對手陳世凱2929票。

顏寬恒的父親顏清標是沙鹿人，顏寬恒的妹妹顏莉敏，也在2018年九合一大選中，以最高票當選沙鹿議員，顏家勢力在此堅定不搖。顏家勢力從沙鹿延伸到龍井、大肚，堪稱是台中攻不破的「海線」，在2016年的選舉中，陳世凱在這3個地方輸給了顏寬恒各自超過2000多票；但4年過去後，顏寬恒在這次的選舉「海線」卻全輸給陳柏惟，其中特別是沙鹿區，輸了878票。

陳柏惟競選團隊成員李彥勳指出，這次贏得比較多的地方，像是烏日和沙鹿都是偏年輕的區域，外來人口多，交通相對來說比另外3個行政區域方便，年輕人的數量也比較多。他觀察交通便利的地方投票率高，比較容易搶到中間選民的票，選前特別著重幾個市區（如九德里）做商圈掃街拜票，結果青年票果然有被催出來。

黃守達也認為，陳柏惟這次選得好，還是和人口外移與都市化程度有關。「都市化程度越高，派系綁樁的資源就越低」，黃守達指出，以陳柏惟這次勝選的幾個區域來看，烏日是陳柏惟在這次選舉所贏票數最多的地方，除了烏日向來政治結構偏綠，因為烏日區主要是市區、高鐵車站位於此處、又接近中部科學園區，移入人口多，對小黨來說比較有利。

烏日區陳柏惟一共獲得2萬4079票，擁有52.89%的得票率，是5個行政區中最高的得票率，比陳世凱2016年獲得的得票率（47.64%）還要高。

沙鹿最北邊的公明里，是陳柏惟團隊在這區輸得最多的一里，李彥勳指出，主要還是因為公明里、清泉里一帶屬於眷村區，政治意向偏藍。而沙鹿區的三鹿里雖然平均年齡算低，但在2016年、2020年兩次選舉都由顏寬恒勝出，陳柏惟競選團隊李雨蓁認為，這與顏寬恒叔叔顏清通為該區里長有關，本來就是顏家勢力穩固的地方。

中火議題延燒，顏寬恒意外輸掉龍井鐵票倉

這次選起來比較辛苦的區域，陳柏惟競選團隊一致認為是大肚區和龍井區。特別是龍井區，因為龍井很散，幾乎沒有市區可言，又分山上山下，交通不是這麼方便，李雨蓁認為，當人口比較散的時候，大家要集中討論有沒有翻盤的可能、做政治的討論是比較困難的。

龍井區和大肚區顏、陳兩人的票差都在百票內，分別是88票與74票。

另外龍井區靠近台中火力發電廠，陳柏惟在這區輸最多的麗水里（得票率差了顏寬恆15.55%）就是中火的所在地，黃守達指出，沙鹿、龍井、大肚這些被稱為「海線」的地區，因長期邊緣化，缺乏大規模產業，主要靠中火的回饋金來發展地方（台中火力發電廠就位於龍井區），而回饋金的分配能被拿來當作是派系綁樁的資源。

李彥勳認為，龍井區部分里選輸，可能因為交通沒那麼便利，無法將陳柏惟對中火的論述散播到那裡，那邊年齡結構也偏年長，可能網路上對中火議題的資訊，很難傳遞過去，但他也坦承，這樣的結果目前還未能掌握，可能也要辦座談會去了解這個狀況。

也有地方人士認為，中火的空汙議題與台中市長盧秀燕綁太緊，可能替同為國民黨籍的顏寬恒扣分。

Photo Credit: 中央社 位於龍井的台中火力發電廠。這次選舉顏家失掉龍井，地方人士認為是檢視台中市長盧秀燕政績的表現。

另外霧峰區的翻轉，黃守達認為因為距離顏家基本盤「海線」（大肚、龍井、沙鹿）相對比較遠，受地方派系的影響較少所致。李彥勳則說，霧峰分裂投票的現象很嚴重，霧峰是民主起源地，這地方的民眾不單純以顏色判斷，有他們的想法，因此選前競選團隊特別呼籲大家總統票和立委都要投台派，比較熱鬧的街道這次都贏得還不錯，贏最少是顏寬恒競選總部的所在地中正里。

台中鐵藍？單一選區越來越朝五五波邁進

黃守達分析，認為整體來說，2013年第一次補選，那次顏家就沒有拿到過半的票，2016年的選舉，陳世凱第二次挑戰顏寬恒，那次因為有前台中大肚鄉鄉長、無黨籍的紀國棟出來參選，分掉一些中間選票，顏寬恒才能繼續連任。不過黃守達認為，從結構來看，顏寬恒從一開始就沒掌握過半的票數。

為什麼會這樣？黃守達解釋，單一選區要有壓倒性的勝利本來就比較困難，贏多贏少不是重點，重點是要贏過對手，多贏過一票就能贏得席次，經營上變成兩邊的候選人都趨於中間，極端立場無助於去搶中間的票，對候選人來說就是要鞏固中間，只要局勢有所搖擺，就很難取得多數，因此立委的翻盤非常快速。

台中北北屯的沈智慧和彰化的柯呈坊，之前補選的時候都選上，9個月的時間要拚連任卻不成功，都被挑戰者擠下來，在單一選區對民意非常敏感，只要局勢有所變動，即使像北北屯這種向來是藍大於綠的選區，都還是有可能翻盤。

是否連帶跟總統選舉會有非常密切的關係，黃守達表示單一選區的投票行為容易受到大環境影響，往往因總統選舉影響表現，這次總統選舉因為亡國感因素催出非常多的青年選票，也左右了很多選區立委的結構。

值得注意的是，第二選區的基進政黨票介於4.3%-4.9%，高於台中市基進的3.5%，以及全國的3.1%。可見陳柏惟的參選，替當地催出不少政黨票。

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核稿編輯：羊正鈺