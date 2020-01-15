「西伯利亞的藍眼睛」貝加爾湖，隱藏著俄羅斯的美麗與哀愁

最近於喜宴時，巧遇一位俄國學者，談及我曾拜訪過俄羅斯西伯利亞兩大城伊爾庫茨克與海參崴，到過貝加爾湖。沒想到來自莫斯科的俄國朋友先遺憾自己還沒遊過貝加爾湖，隨後反倒「田野調查」，詢問我俄羅斯免簽對台灣旅客旅俄的意願與看法，相當有趣。

西伯利亞的藍眼睛：貝加爾湖

貝加爾湖，正是「西伯利亞的藍眼睛」，在俄羅斯是相當知名的景點，以巨大深邃聞名，連俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都曾搭乘小型潛艇下潛。

而貝加爾湖為成吉思汗創建大蒙古後的天然北疆，迄今雖歸屬俄羅斯，但沿岸仍有布里亞特蒙古人聚居。「貝加爾」蒙古語意為「自然」，代表貝加爾湖自然天成的壯麗。

貝加爾湖也碩大無倫，面積逼近台灣大小，呈新月型，約有3倍台灣南北長度，乃亞洲第一大淡水湖兼世界最深湖泊，獨特的大湖地貌加上深水下必有奇詭生物，也讓貝加爾湖成為聯合國世界自然遺產。

遊湖方式繁多，我們選擇貝加爾湖環湖鐵路，不過雖號稱環湖，因湖區廣大，其實僅是南部一段西伯利亞大鐵路支線。

但鐵道臨湖而建，標準湖畔列車，探頭湖岸便在車邊，景色隨車行徐徐變換，展現貝加爾湖的姿態萬千。當日光線充足，陽光盡灑湖水，波光瀲灩，光彩奪目，襯出寬廣湖面。

遠方山嶺只隱然見其形，且遭倒映成藍，使天際、山稜、湖面融為一體。若是一時無風無浪，湖面便真如明鏡，好似可讓人踏水而過，這樣的好天氣，連旅伴都拍攝到貝加爾湖特有淡水海豹探頭翻滾，真是不虛此行。

貝加爾湖環湖鐵路｜Photo Credit: 高紹沖提供

貝加爾湖畔的優雅：伊爾庫茨克

隨後驅車返回伊爾庫茨克，伊爾庫茨克由貝加爾湖唯一流出的安加拉河橫貫，乃驍勇哥薩克騎兵建立的城寨逐步拓展而成，已成為人口達60萬的城鎮。街道寬大，建築秀麗，也有輕軌、電車等大眾運輸系統。

安加拉河流淌其間，既見民眾扁舟垂釣，也有情侶將愛情鎖上岸邊鐵欄，再將鑰匙擲入河中，象徵永結同心的浪漫，是一座適中優雅的城市。

午後徒步，氣候宜人，退役坦克成為街景，主要的徒步區位於馬克思大街附近，鬧區也處列寧路上，兩位鼎鼎大名人物命名的街道，代表著社會主義國家的過往，但宗教的復興迅速沖淡此氛圍。

伊爾庫茨克徒步區｜Photo Credit: 高紹沖提供

伊爾庫茨克擁有已改建為管風琴大廳的羅馬天主教教堂，與主顯節東正教大教堂等諸多悠久歷史教堂。導遊教了我們一簡易分辨法，純尖頂，內部素雅含排排座位為天主教教堂，有圓頂，內部華麗卻座位稀少為東正教教堂。東正教教堂台灣罕見，我們特地入內參觀，聖像雲集，金碧輝煌，以另一種姿態撫慰人心。

此行最後一日，我循例於晨間早起獨自偽裝居民遊蕩，於冷冽空氣中大步行走於陌生街道，所幸西伯利亞擁有不少亞裔人口，路上便可見操俄語應是布里亞特蒙古人的俄羅斯學生，倒也不太突兀。

兩旁街道整齊清潔、房舍木造雅致，特別的是伊爾庫茨克雖以信奉東正教為大宗，但市內既有清真寺，甚至建有台灣無緣得見的猶太教堂，也成為我步行的目標，好不容易抵達，眼見五芒星高掛，也體會到伊爾庫茨克的文化薈萃。

最後再度沿安加拉河遊逛，原來這裡是「一條河流，兩個世界」，一般民居皆因沉重房價只能落在河對岸。而河濱廣場既有伊爾庫茨克締造者紀念碑、中央政府致贈的伊爾庫茨克凱旋門，卻也有公佈欄上張貼尋覓收養的孤兒照片。年輕的城市，也有自己的社會問題。

伊爾庫茨克猶太教堂｜Photo Credit: 高紹沖提供

西伯利亞的美麗與哀愁

與俄羅斯人的接觸不多，隨行伊爾庫茨克的年輕女導遊最是讓我印象深刻，不僅是其亮麗外型，而是談吐間掩飾不住對俄羅斯的光榮感。

有次提到人類首位太空人為俄國人加加林（Yuri Gagarin）時，竟發現我們台灣人一副「黑人問號」的神情大為詫異，我深刻體會到冷戰兩大陣營的隔閡，台灣人往往只知道首位登月太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong），忽視掉當時的時空背景。

在貝加爾湖驅車返抵伊爾庫茨克更非常誇張，綿延幾公里的堵車，導遊再度抱怨地方政府的顢頇無能。尤其是貝加爾湖早已是熱門景區，但公路等基礎建設還是近幾年才翻修完成，且設計仍有缺陷，塞車家常便飯，反而是某些大官住所或投資之景點「條條大路通」。

她也不吝惜分享自己的薪資，不開玩笑，以她這樣名校畢業，精通俄、中、英三國語言，言談見識流露出自信驕傲，工作態度也相當認真。以台灣年輕人低薪標準來看仍是偏低，而且這還是西伯利亞的「日常」。

最後她也表達對中國遊客觀光的看法，簡言之，作為一個觀光城市與景區，當然歡迎外國遊客，但中國人湧入，常是「一條龍服務」，不聘用俄籍導遊，專走中資餐館，完全沒有雨露均霑的概念，讓俄羅斯人頗有微詞。

最後，西伯利亞既有地景之美，同時蘊含文化內涵，「十二月黨人博物館」是城市之旅最具有代表性的展館，由於俄羅斯幅員廣大，西伯利亞地廣人稀，沙俄時代便成為絕佳的流放地，飽讀詩書、富有文化的王公貴族大批遷徙至此，雖是他們的不幸，卻對伊爾庫茨克帶來春天。

小巧的展廳中保存著文物與影音設備，還原貴族遭流放後的艱苦姿態，與勉力維持的優雅生活。流亡者的到來，以教育為當地居民帶來知識與文化的火種，成為西伯利亞與世界交流的窗口，與當地原有的布里亞特蒙古人等其他民族共同在西伯利亞落地生根，也讓西伯利亞更為豐富多變。

而多民族、多文化、多元發展，多面向的西伯利亞，使人捉摸不透，則恰恰是她最動人誘惑之所在！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航