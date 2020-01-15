憑實力吃肉？貴州學校給期末考第一名學生30斤豬肉

文：洪沙

據中國各家媒體報導，貴州畢節一所學校表彰期末考試成績優異的學生採用了一種別出心裁的方式。校方買了7頭生豬，總共三千多斤（約1500公斤），價值5萬元人民幣，向90名考試成績優異的學生發了這些豬肉作為獎勵。

每個班期末考試第一名的學生得到30斤豬肉，第二名20斤，第三名10斤。該校校長說，平時每個學期期末都會向考試前三名學生發放現金獎勵，這一次讓學生領豬肉回家，「實惠又有節日氣氛」。

不少中國網友對校方的這種做法表示讚賞，認為這是務實的獎勵方式。有網友笑稱，在豬肉價格居高不下的時期，這可以稱得上是「憑實力吃肉」。

上週，中國國家統計局公佈的統計數據顯示，2019年12月居民消費價格指數（CPI）同比漲幅持穩在4.5％。全年來看，CPI同比上漲2.9％。

中國的畜肉類價格在12月環比下降3.8％，影響CPI下降約0.28個百分點，其中豬肉價格下降5.6％，影響CPI下降約0.27個百分點。中國豬肉價格分別在10月和11月環比上漲20.1％和3.8％。

有學者預測，從中國國內生豬的存欄量來看，豬肉價格上漲週期會延續到2020年第3個季度，臨近農歷新年的豬肉價格還會給物價帶來一定的上漲壓力。

據路透社報導，去（2019）年12月，美國農業部公佈的數據顯示，美國12月12日當周對中國的豬肉出口升至至少10個月來最高水準。非洲豬瘟抑制了中國的豬肉生產，並導致國內豬肉價格飆升。

依照中國農業部公佈的訊息，從2018年8月3日，中國確診發生第一例非洲豬瘟疫情，到現在全國共報告發生了162起非洲豬瘟疫情，共撲殺120萬頭染疫生豬，全國還有雲南省一起疫情尚沒有解除封鎖。僅在2019年，中國在全國範圍內共報告發生了63起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬39萬頭，除4月份之外，其他11個月的疫情發生數都保持在個位數。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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