讓你了解輸血知識的14條問答（下）

承接讓你了解輸血知識的14條問答（上）

8. 患有良性或惡性腫瘤的病人可以捐血嗎？

惡性腫瘤患者中只有已經治好的皮膚基底細胞癌（basal cell carcinoma）及非入侵性子宮頸癌康復者可以容許捐血。其他的惡性腫瘤，不論接受過甚麼治療，都是不容許捐血的。

至於良性腫瘤的種類很多，有些良性腫瘤是完全沒有癌變機會的，有些良性腫瘤其實有演化成惡性腫瘤的機會。因此很難一概而論，而是需要依據醫護人員的專業判斷去決定。

9. 不同性傾向人士捐血會有限制嗎？例如男男同性戀者進行性交後需要12個月才可以捐血，不過異性戀者就沒有這個限制？

在愛滋病剛出現的初期，醫學界並不知道疾病的成因，只知道它在同性戀的社群中流行。而愛滋病透過輸血的方法傳染了很多人，這可以說是輸血史上最大的悲劇。基於這個原因，很多國家都禁止了同性戀者捐血。

不過隨著我們對愛滋病的了解加深，我們知道精準些來說，單單同性戀本身並不是危險的原因，高危的只是男男性行為。這是因為男男間比較常進行肛交，人類不同器官的上皮組織（epithelial tissue）會有差異，陰道擁有是複層鱗狀上皮（stratified squamous epithelium），抗摩擦能力較高，而肛門則擁有單層柱狀上皮（simple columnar epithelium），較易因為磨擦損傷而感染，因此肛交的確比起陰道交更易傳播愛滋病病毒。根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）的數據，在2017年美國的新感染愛滋病病毒患者中，有近7成都是同性戀或雙性戀的男士。

雖然紅十字會已經引入了先進的傳染病篩選檢查，包括了新式的核酸檢查，但始終未能完全排除「空窗期」的問題。所謂的「空窗期」是指感染病毒的初期，檢查未必能夠檢查得出病毒。但如果捐贈者進行過一次男男性行為就被永久禁止輸血，似乎也是過於嚴格。為了平衡輸血安全與同性戀者的權益，紅十字會把準則定為男性與另一男性在12個月內進行過性交就不能捐血，這已經遠遠超過了「空窗期」的長度，是一個安全的折衷辦法，外國經驗亦顯示這樣放寬捐血準的做法合理。

10. 捐血時抽取的幾枝血會用來做甚麼化驗？

大家去捐血時，會發現護士在血液剛流出的時候，會順度把一些血液抽進抽血樽內。這幾枝血會用來做幾個測驗，分別是ABO及RhD血型檢測、紅血球抗體篩查，及血液傳染病篩檢。

血液傳染病篩檢又分血清學及核酸檢查。血清學檢查可篩查乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、愛滋病病毒、人類嗜T淋巴球病毒、梅毒及巨細胞病毒（巨細胞病毒只在部分血液中篩檢）。核酸檢查則可篩查乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、愛滋病病毒及寨卡病毒（寨卡病毒只在部分血液中篩檢）。

Photo Credit: Bernd W'stneck / AP Images / 達志影像

11. 紅十字會如何選擇把甚麼血液製成表型血（phenotyped blood）？

先解釋一下何謂「表型血」。紅十字會會為所有收集到的血液做ABO及RhD血型檢測，然而ABO及RhD只是其中兩個血型系統，其實紅血球上面有很複雜的抗原系統。直到現在，科學家已發現了300多種不同的紅血球抗體。不同的抗體又可以進一步歸類為不同的血型系統。除了重要的ABO與Rh血型系统，其他常見的次要血型系統還包括Kell、Kidd、Duffy、MNS、Lewis等。一般來說，輸血時只要配對ABO及RhD就可以了，所以紅十字會很少檢測其他次要血型系統。但假若病人曾經輸過血或者懷孕過，免疫系統就可能產生抗體去攻擊次要血型系統的抗體，這時血庫就需要向紅十字會要求檢驗過次要血型系統的血液。另外還有一些病人需要終生接受輸血，又或是患有自身免疫性溶血性貧血症，醫生不希望他們產生任何紅血球反典型抗體，令溶血風險增加，所以就會把所有臨床上重要的的次要血型系統都配對好才輸血。這些檢驗過次要血型系統的血液就叫做「表型血」。

次要血型系統有很多，紅十字會也不會一次過把全部次要血型系統都檢驗，他們會按照醫生的要求去安排。他們會用一個「層層遞進」的方法去檢驗次要血型系統，首先他們會為定期捐血者檢查Rh血型系统中的C、E、c與e抗原，然後儲存紀錄。他們會在每天早上參考來自醫院的「訂單」，再找尋適當的血液去做更多次要血型系統檢測。

舉個例子，病人需要A+、C-、e-、Jk(a-)的血液，化驗人員就會檢查上一天捐血者的紀錄，找尋出幾位A+、C-、e-的捐贈者，因為捐贈者的ABO及RhD及Rh血型系统中的C、E、c與e抗原狀態都已有紀錄，理應不難找到的。之後他們只要再檢查Kidd（簡稱Jk）血型系統就可以了，如果捐贈者是Jk(a-)，血液就可以用來捐給病人。這個捐贈者的檢查結果又會被紀錄下來，當他下次再捐血時，紅十字會人員已經知道他的Kidd血型系統狀態，可以很快把血液安排給需要的病人。有需要時，紅十字會人員甚至可以再進一步檢查更多的次要血型系統，「層層遞進」，把紀錄的資訊伸延下去。

12. 周邊血收集的造血幹細胞是不是可以取代到傳統骨髓移植？有沒有一些血液癌症是一定要用傳統方法收集， 而不能用周邊血液造血幹細胞做捐贈呢?

所謂的「骨髓移植」其實是一個歷史遺留下來的名稱，骨髓移植其實並不一定需要骨髓，我們只需要來自骨髓的造血幹細胞。因此一個更準確的名稱應該是「造血幹細胞移植」（haematopoietic stem cell transplant）。不過由於歷史原因，「骨髓移植」這名稱依然被廣泛地使用。

造血幹細胞的來源有3個，除了傳統的骨髓外，還有周邊血液與臍帶血。臍帶血的容量太少，較難應用。但利用周邊血液去捐造血幹細胞的方法卻已經相當廣泛。

一般人的血液中所含有的造血幹細胞很少，不過只要為捐贈者注射白血球生長激素 (Granulocyte Colony Stimulating Factor，簡稱G-CSF)，就可以把造血幹細胞從骨髓驅到血液中，這個步驟叫做「驅動」（mobilization），之後就可以利用血液分離機從捐髓者的周邊血抽取造血幹細胞。這種新方法對捐髓者來說當然好得多，整個步驟就與輸成分血差不多，而傳統的捐骨髓方法是需要進入手術室內抽取捐髓者近1升的骨髓血液，創傷性是較大的。相靠起來，新的方法較為方便，創傷性是也較低，因此很受歡迎。

那利用直接來自骨髓及來自周邊血液的造血幹細胞來做移植有沒有分別呢？研究顯示，它們各有各的好處，周邊血液幹細胞可以較快植入（engraft），加速骨髓功能的恢復，而且有較強的「移植物抗白血病效應」（graft-versus-leukaemia effect），理論上可以減低癌症復發機會。不過傳統方法收集的骨髓造血幹細胞較少引起移植體抗宿主疾病（graft-versus-host disease），這是一個可致命的骨髓移植併發症。



基本上，除非「驅動」失敗，以至未能在周邊血液中獲得足夠的造血幹細胞，否則兩種來源都可以治療血液癌症病人。沒有一種血液癌症是一定需要用骨髓，而不能用來自周邊血液收集的造血幹細胞。

13. 紅十字會所有收集到的血液都會被使用嗎？血製品在那些情況會被棄置不用？

血液是非常形貴的資源，假如情況許可，紅十字會當然希望可以把全部收集到的血液都使用。不過紅十字會同時亦要平衡輸血的安全，所以面對任何有機會影響輸血安全的情況，紅十字會都會寧枉毋縱地放棄血液，例如捐贈者主動報告曾進行過高危的行為，或者傳染病的篩查呈陽性反應等。

其次，假如血液成分或者製品的品質不佳，例如血漿顏色太紅、太黃或者太白，分別代表溶血、黃疸及高血脂的問題，紅十字會都會視乎情況放棄使用。

最後，如果血製品有包裝破損、儲存及運輸方法不當、及過期等情況，紅十字會都需要放棄血液成分或者製品。

14. 血液離開捐血者身體之後，是否會越來越不新鮮？新鮮度對受血者有沒有影響？

血液離開人體被儲放後，會慢慢發生各式各樣的變化，我們統稱為「儲存捐傷」（storage lesion）。 因為紅血球沒有線粒體（mitochondria），只能依靠缺氧呼吸的方法製造三磷酸腺苷（adenosine triphosphate，簡稱ATP），這個過程會產生乳酸，令血液的pH值下降。這又變相會抑制負責缺氧呼吸的酶，令ATP下降。ATP是細胞能量的來源，缺乏ATP會令紅血球表面的運輸蛋白失去能量，令紅血球入面的鉀釋出。

一般的成人可以輕易地處理這些增加的酸度與鉀含量，但對大量輸血、腎衰竭的病人或嬰兒來說，這些生物化學上的變化可以造成很重大的後果。最嚴重的後果可以是引起急性血鉀過高，做成心律不正甚至心臟停頓。 基於這些原因，有人提出過應該為幼兒提供盡量新鮮的血液。不過近來有一個大規模的隨機對照試驗（randomized controlled trail）研究，顯示在出生體重過輕的嬰兒中，提供新鮮血液與一般血液的臨床後果並無分別。

除了生物化學上的改變外，紅血球表面上的蛋白質與脂與分子會受到氧化攻擊，影響紅血球功能。紅血球的形狀在長期儲存下，亦會又雙凹形變成球形。這些變化都可能會增加輸血者的心血管風險。

資料來源：

香港紅十字會輸血服務中心 美國疾病管制與預防中心 Fergusson, D. A., Hébert, P., Hogan, D. L., (2012). Effect of Fresh Red Blood Cell Transfusions on Clinical Outcomes in Premature, Very Low-Birth-Weight Infants. JAMA, 308(14), 1443.

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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責任編輯︰Kayue

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