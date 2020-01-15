中國「武力統一台灣」的政治口號，逐漸失去威嚇力

文：Oiwan Lam

譯：Huang HungYu

偏獨派的民進黨籍總統蔡英文在2016年贏得了總統大選後，「武統台灣」說法開始廣為流傳。

中國國家主席習近平在2018年第19屆全國人大會議表示，「統一台灣」是復興國家議程的重點目標。習近平在2019年新年演講再次強調，台灣統一後將以香港的「一國兩制」模式為基礎，以及「武力統一仍然是一個選擇」。

然而，中共宣傳機器在2020台灣總統選舉前，卻憺心這類鷹派的政治宣傳會適得其反，令台灣民眾更支持台獨立場的民進黨，因而壓制相關言論，此舉令愛國的中國網友不快。

選擇2020年親中派的國民黨候選人或武統

「武力統一台灣」的思想已經存在很多年了，取得了不少中國國族主義者的公開支持。2016年4月，中共隸屬媒體《環球時報》進行了一項網路民調，結果顯示85.1％的受訪者支持「武力統一台灣」。同年，《環球時報》邀請了中國人民解放軍退休將領王洪光出席年度會議，王洪光在年會上主張，中共應該採取軍事手段來統一中國和台灣，並且聲稱解放軍設定在2020年接管台灣。

中國大陸學者李毅應台灣的中華統一促進黨邀請，於2019年4月演講，在台中談論關於「兩岸統一」的議題。他到達台灣後，開始在微博發表軍事統一台灣的觀點並警告，國民黨與民進黨若無法接受「一國兩制」的模式，唯一答案是「武統」。

他還暗示，如果國民黨候選人韓國瑜擔任總統，藉由和平談判的方式，統一過程大約需要耗時10年的時間。但民進黨若再次獲勝，中國會開始部署軍隊，很快就可以統一台灣。他說：「總之我們先起草一個《和平協議》，然後大軍壓境，給台灣20小時簽字，不簽就攻過去，那他們（台灣）就簽了嘛，這很簡單的事。」

國民黨的親中立場吸引了那些渴望經濟繁榮與政治穩定的台灣人，李毅發表軍事統一的威脅，被認為是鞏固國民黨支持基礎的策略。在李毅發表的同時，有關「武力統一台灣」的鷹派言論廣泛流傳在社交媒體上，有些人甚至用「留島不留人」一詞來威脅台灣人，呼籲支持國民黨「和平統一」的立場。

「一國兩制」是一條死路

長達半年的香港抗爭已經向台灣人表明，「一國兩制」是一條死路。在過去6個月中，北京威脅派解放軍鎮壓香港，多次在香港邊境進行軍事演習，但後來未能阻止香港人的抗爭行動，香港仍無畏地對抗中國的政治控制，這情況激發了台灣年輕人的決心，要抵抗北京在台灣的影響力。

這也對台灣總統大選產生了影響。根據一項正比較蔡英文與韓國瑜的支持度調查顯示，香港在六月發生反送中遊行後，蔡的支持率比韓高於1.8％，在八月，韓的支持率從5月的46.2％下降至38.7％。

韓國瑜親中與偏統的立場遭到強烈批評，為了挽救他的競選聲勢，韓國瑜被迫以「over my dead body（跨過我的屍體）」的誓詞，來表明自己對香港「一國兩制」的立場。

香港的抗爭，也令北京改變了對台灣的政治宣傳策略。《環球時報》在2019年的大會，邀請了傾向和平統一立場的台灣學者張亞中演講，有別於2016年的講者，張提到，由於台灣只是美國的政治籌碼，美方毫不在意台灣是否會成為另外一個阿富汗，所以「武力統一」策略對台灣是沒有用的。不過，他的演講內容主要是反對「一國兩制」，他認為「一國兩制」像是「父子關係」，但中國跟台灣實際上是「兄弟關係」，但《環球時報》將他的演講稿標題扭成「大陸朋友，可否不要動輒就對台灣談『武統』？」。

張亞中的演講內容後來被中共官媒和社群媒體發布廣傳，但網路愛國者不認同這種「和平統一」的立場，許多憤怒的評論都在針對張亞中：「張亞中我們不是你兄弟，我們是你爸爸，關係要擺正，台灣永遠是兒子。」、「集體懟張亞中。『一國兩制』你不要，『一國一制』你要不要？」

在1月1日，為紀念《告台灣同胞書》41週年，中央電視台播放一段影片，介紹鄧小平努力為統一台灣鋪路。

儘管官方的宣傳淡化了「武統」台灣的論述，但網路輿論仍然極端與偏激：

統一台灣的條件已經成熟，我們的武力足以在完成台灣順利統一的情況下，還能夠阻止美國進行武裝干涉，這是其一。 其二，台灣的內部狀況不允許我們繼續拖下去，寄希望於台灣人投誠來歸是不現實的，會犯機會主義的錯誤，趁著現在島內還有一部分人對大陸，對中國還有認知，抓緊時間統一，不要等到島內沒有一個朋友才去動手，將坐失大好時機。 其三，現在動手，可以順利推進東亞一體化建設，就可以把美國力量徹底擠出東亞，解除我們的心腹大患，這樣一來，我們就可以把東亞、中亞、俄羅斯連成一片，歐亞大陸徹底打通，這樣中國就有了與美國最後爭雄的本錢。 其四，順便就解決了香港問題，台灣統一，東亞一體化，美國退出東亞，就可以順利對香港進行徹底改造。

不過，有關「武力統一台灣」的論述在中國以外的網路社群，卻逐漸失去威脅。在台灣，支持台獨的激進主義者，就透過傳播中國極端主義的言論，例如「留島不留人」，反過來去強化台灣應該早就斷開與中國關係的信念。張亞中也告訴《環球時報》讀者，每當中國大陸說出要武力統一台灣的立場時，蔡英文的支持度就會增加幾分。

回到到香港，在經歴長達6個月與北京政治干預抗爭之後，網友把「武統台灣」的言論當成了一個笑話，在2019年最後一天，在香港著名的網路論壇「高登討論區」，有一群網路快閃部隊，製作了一個倒數計時器，以中國即將武力統治台灣的時間的方式，嘲笑中國「武統台灣」的政治威脅，這個活動也被台灣媒體廣泛報導。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航