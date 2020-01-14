國民黨中常委已有7人請辭，青壯派呼籲權力結構改革、檢討「九二共識」

國民黨在總統立委選舉大敗，掀起改革聲浪，2020總統立委選舉國民黨大敗，吳敦義、郝龍斌都提出請辭，也表示將帶領黨務一級主管以上，向中常會提出「總辭」。不過國民黨立委江啟臣在明（15）日召開中常會之前，率先宣布辭去國民黨中常委一職，截至今（14）日下午1點30分為止，包括立委蔣萬安、台北市議員徐弘庭、落選的立委黃昭順、沈智慧、當選的楊瓊瓔、彰化縣議長謝典霖等也紛紛跟進，呼籲黨內立即進行決策組織的改革。

中常委接連請辭，部分人已同意吳敦義辭黨主席

連任成功的台中市立委江啟臣昨晚在臉書宣布辭中常委，並呼籲所有的中常委明天一同總辭，同時組成臨時決策委員會。江啟臣並說，委員會的成員應由本黨執政縣市的縣市首長、正副議長及立法院黨團推舉的一定比例代表所組成，並推舉代理主席，即刻進行國民黨的路線與權力結構的改革，並協助韓國瑜市長渡過罷韓危機。

除此之外，黨內一級主管應全面啟用具有民意敏銳度的青壯派戰將，延續世代銜接工程，尤其是本次惜敗的李彥秀、柯志恩等，讓國民黨未來可以由外而內、由下而上的全面啟動世代交替，改革中常會及黨內的決策機制，讓國民黨成為符合人民期待的政黨。

在江啟臣宣布辭去中常委之後，同為中常委、連任立委成功的蔣萬安也在臉書上跟進，表示即日起辭去中常委職務，國民黨必須建立新的決策模式，重新獲得民眾的信賴。蔣萬安說，國民黨歷經二次總統敗選，檢討改革已經刻不容緩，他贊同江啟臣的觀點，改革國民黨，先從國民黨決策核心中常會開始。

北市議員徐弘庭也在個人臉書粉絲專頁發文跟進，徐弘庭表示，雖他曾在中常會中數次提出異議，卻未被接受，現在他響應江啟臣的說法並同步宣布辭去中常委的職務，也同步呼籲所有的中常委一同總辭，週三的中常會沒有必要也不應該決定國民黨主席吳敦義的請辭案。

綜合媒體報導，包括敗選的立委沈智慧今天也透過聲明跟進請辭、剛當選立委的楊瓊瓔也在今早宣布辭去中常委，強調「改革刻不容緩」，敗選的黃昭順也在臉書發文，自即刻起辭去國民黨中常委一職，未來也不再參與任何黨職的選舉。

《中國時報》報導，彰化縣議會議長謝典霖也宣布辭去中常委職務，謝典霖是韓國瑜彰化縣後援會總會長，以鋼鐵韓粉自居，他認同江啟臣，呼籲黨中央讓更多30、40歲的青壯派接手改革黨組織，並盡快思考討論出更符合民意期待的兩岸論述，選舉結果已告訴大家「一國兩制在台灣行不通」，期待黨走出新方向，爭取年輕選票、挽回民心。

目前中常委接連提辭職，不過《中央社》報導，黨內人士表示，有不少中常委已經私下達成共識，包含過去挺吳的中常委在內，都不打算慰留吳敦義，將不會上演慰留戲碼。有中常委就私下表示，吳敦義身為黨主席，本來就應負起該負的政治責任，沒有慰留問題。

也有挺吳中常委指出，雖然吳敦義在選戰中沒有功勞也有苦勞，國民黨敗選原因很多，只檢討吳一人不盡公平，但此時慰留吳敦義，不僅是對吳的羞辱，也會讓大家看到國民黨選後依舊沒改革，反而讓黨處在更不利位置。

不過《聯合報》報導，有部分中常委對於中常委接連請辭感到不以為然，主張應先處理完吳敦義去留問題，再「即刻改選」中常會，才是負責做法，尤其吳敦義現在可能就是想續留黨主席，若中常會前所有常委都總辭，吳的請辭案無法處理，豈不是更遂了吳的期待？中常委曾文培表示，既然吳敦義將去留將中常會決定，中常會就應先將問題解決後，再立即宣布「即刻改選」中常會。

另外也有中常委認為，中常委原本就將改選，在更大的責任前，沒人在乎多當這一、二個月的中常委任期，但前提應該先把問題解決，批評江啟臣等人當選中常委後，幾乎很少來開會，現在黨發生爭議，就急著把黨踹開，讓自己變成改革派，留下來解決爭議的卻被打成迂腐派，是不負責任做法。

黨內外都有人提「九二共識該檢討」

除了黨內的世代改革交替，這次選戰讓民進黨在總統選舉大獲全勝的「保台抗中」主軸，也將重新挑戰國民黨過去一直強調的「九二共識」原則，包括總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政，其實都不只一次公開強調，他們「反對一國兩制，堅持九二共識」。

國民黨副發言人黃心華在臉書發文表示，面對40歲以下倒向綠營，這是國民黨版的「少子化危機」，他也坦言，「九二共識劇本越來越難演下去了。」黃心華感嘆，曾幾何時兩岸議題成為國民黨的弱項，九二共識並非不好，而是少了和中共爭奪中原土地的「雄心」。若國民黨想要執政，應討論一套新的兩岸及國家論述。

黃心認為，「沒九二共識就會地動山搖」這個說法並沒錯，問題是沒有先經歷地動山搖，年輕族群又怎麼會懂「風調雨順」來之不易？只是他懷疑台灣能否撐過「中共出手」，但如果一直掛念台灣無法承受衝擊而委曲求全，那國民黨就會被「抹紅」。想要執政恐怕就要像民進黨有「不惜犧牲孩子的狂熱」。

《中國時報》報導，請辭中常委的謝典霖也呼籲中共當局，調整兩岸政策、恢復對談，美中談判期間，台灣不管是跟中國還是美方站在一起，若和美國站在一起，要花很多錢購買武器，若把這些錢省下來和中國大陸對談，把錢投資在台灣的教育、福利等相關建設上，對台灣未來發展會更有幫助。

《中央社》報導，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳也表示，國民黨傳統的兩岸關係論述已不適用現在的大環境，張五岳分析，這次大選被塑造成「必須抗中、反中才能維護民主」，加上美中關係、香港反送中事件、習近平1月提倡「一國兩制台灣方案」等因素，讓「九二共識」傳統兩岸論述不再替國民黨加分，「反而可能成為包袱」。

他並指出，過去談「九二共識」的時空背景與現在不同，當時「支持統一，自認是中國人的民眾占多數」，且尚有海峽交流基金會、中國大陸海峽兩岸關係協會等對話機制，內容多半聚焦在功能、事務性的議題，較少涉及兩岸政治等高階議題，與現在的大環境已不同。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢則表示，修改兩岸論述對國民黨是「重大工程」。國民黨在台灣的情勢已不樂觀，如要提出新論述須考慮「對岸也可以接受」。

《中央社》報導，有中常委表示，這次選舉證明「政績牌」已經沒有「恐中牌」來得有效，國民黨勢必要檢討兩岸論述，但現有的九二共識、一中各表是國民黨過去近30年的定海神針，要改變非一蹴可及。也有中常委指出，路線改革茲事體大，而國民黨中央即將進入看守時期，為尊重黨員新的民意，還需等新任黨主席就任後再來討論。

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核稿編輯：羊正鈺