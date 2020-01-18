新年新計畫：趁著人生「翻盆換土」之際，回顧並修剪枝葉

我爸爸很喜歡園藝活動。家裡有好幾株聖誕紅已經養植多年，聖誕節的時候陽台一片火紅，非常有節慶的氣氛。

高雄家裡有一個大約7－8坪大的陽台，放置幾十株各式各樣的盆景，就是他大展拳腳的地方：盆栽養植的技巧例如「翻盆換土」、「扦插」、「分株」、「嫁接」等等都難不倒他。

「翻盆換土」尤其是爸爸的強項。

這是盆栽老手的基本功，但對初學者則是極大挑戰。新手的盆栽移植存活率往往偏低。因為「翻盆換土」不只是把盆栽連根拔起、插進新盆這樣簡單，「連根拔起」的過程不僅必須小心不傷害根系之外，還必須注意許多包括修剪根系、土壤緊實度、水分等等的細節。

想起來，人生的歷程與盆栽成長也有些類似：升學、轉換學校、更換工作、結婚、生兒育女，是一個不斷變動的過程。

有些人在同一個地方長大、工作、退休；像大樹一般在同一個地方發芽、生根、茁壯。

有些人飄洋過海從一個國家到另一個國家；經歷盆栽一般「連根拔起」、「翻盆換土」的過程。

說是「連根拔起」，因為在新地方安家落戶必須從身分證件、銀行帳戶、信用卡、租屋、水電瓦斯、行動電話等一樣一樣辦起。在自己完全不熟悉的新環境張羅這些事，感覺有些像自己一個人旅行，即使心裡慌張，在陌生人面前還是得裝得很淡定。

「連根拔起」難易不同

之前自己有兩次「連根拔起」的經驗，一次出國讀書、一次出國做事。那兩次似乎都挺順利的：一開始語言不通，接著張羅大小事，不知不覺間新生活就在作息間開始了。這回是第三次「連根拔起」，雖說對於跨國搬家的程序已經駕輕就熟，但感覺上這次「翻盆換土」的難度比以前高很多。

我之前一直納悶為什麼照理說已經習以為常的事，會變得這樣困難。最近才理解這是因為年輕時「連根拔起」，自己的根系尚幼，換到一個新地方很容易適應環境。

現在一把年紀，已經有很多習以為常的想法與做法，就有如多年沒有整理的盆栽，枝葉雜亂、根系纏繞。搬到一個風土人情不同的地方，「翻盆換土」就成了一個大手續。

就像盆栽「翻盆換土」時必須修剪枝葉和底部根系一樣，這次自己從都市搬到鄉村，必須進行大量的修剪程序，所以挑戰性特別高。

該修剪的不僅僅是外在的生活習慣（枝葉），還有許多自已視為理所當然的想法（根系）。

這些修剪當然讓人覺得很不舒服，但如果不做這些修剪，就不可能成功「移植」到一個新環境，在新的土地生根。

新年新計畫修剪枝葉

今天是2020年的第一天（按：原文撰於1月1日。），從唸書時開始一直到做事的時候，我都會在這個時候為自己訂定個人的新年計劃，然後在除夕時檢討該年的成果。當然這些計畫從來沒有百分百達成過，但總能完成幾個項目，讓自己覺得有少許成就感。

回想起來，搬到黎牙實比之後，今年算是第三個新年，這期間我都沒有做過新年計劃，我那時認為自己已經完成人生上半場，剛剛搬到鄉間悠哉生活，過去的那套不需要行禮如儀。

但其實，新年計劃是個回顧與修剪枝葉的好機會。特別是像我這種「連根拔起」的植物，更需要自我省察新環境帶來的刺激、與自己的成長方向。

前兩年沒有訂新年計劃，日子忽焉已過，結果一事無成：

報讀了一個網上「漢語教學」課程，後來沒在限期結束前繳交作業，課程半途而廢，繳的學費則付諸流水。

想要學Tagalog想了兩年，明明身邊每個人都是老師，到現在還是一句話也不會說。

期許自己能每星期寫3篇文章，有時一個月才寫一篇。

報讀了有12個module、應該在12個月內完成的「室內設計課程」，已經過了7個月，現在連Module 2 的作業都還沒交。

沒有目標的日子雖然愜意，但也雜亂無章。買了的書很多只看不到幾章，大部分的時間都花在追蹤新聞時事上，自我觀照極為不足。

很明顯，我是個需要靠計畫過日子的人。

執行新年計劃的秘訣

根據《美國心理學會》指出，想要成功執行新年計劃有幾個秘訣：

Start small：設定容易讓自己達成的目標，例如說想去健身房，設定一個星期去3～4次就好，不要設定一個星期去7次。 Change one behavior at a time：一次專注改變一個行為，不要想一次全面改善生活的各個面向（例如，想要戒菸、戒酒、又想練出超人的身材等等，就太激進了） Talk about it：跟大家分享自己的目標，可以藉由外來的約束力敦促自己 Don’t beat yourself up：適可而止，別把自己逼得太緊 Ask for support：發現自己達不到目標的時候，適時找人幫忙。

簡言之就是「設定簡單的目標，並透過群眾壓力逼使自己就範」的意思。

根據這樣的原則，我也來宣示一下目標，希望明年這個時候可以通過自己對自己的考核。我希望2020年可以：

完成「室內設計課程」 每星期至少寫1篇文章（原本想計畫2篇，但想不到一個月就做不到） 讀完《The Life of Christ》By Fulton J Sheen

其他的nice-to-have目標，就先保留，即使誤差太大也不會不好意思。

你呢？你的新年新計畫是什麼？

祝大家新的一年生活有力、勇往直前。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航