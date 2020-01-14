【插畫】無來由的全身疼痛，什麼是「纖維肌痛症」？

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「纖維肌痛症」是一個神祕的疾病，常常造成全身到處痛但找不到原因，使患者到處求診卻又治不好，只有少數幸運的患者，因為醫師做出了正確的診斷才獲得改善。

「纖維肌痛症」是一個原因未知的疼痛疾病，簡單來說，是因為負責管理疼痛的神經出現異常，把身體多處的訊息解讀為疼痛，因此造成全身性的疼痛症狀。也因為這是一個神祕的疾病，沒有單一的檢查可以做診斷，因此過去的診斷標準相當的複雜，但2019年更新的診斷標準做了大幅度的簡化，相信能幫助臨床醫師更容易找出這些病人。

診斷纖維肌痛症的三個條件：

第一點：全身多處疼痛的症狀——疼痛區域跟以前也做了很大的更新，如上圖右邊的圖所示，將身體劃分為正面7個與背面2個區域，總計9個區域有6處以上的疼痛。

第二點：中度到重度的疲倦或睡眠障礙——二者至少出現一個

第三點：以上症狀持續三個月

有些朋友可能會發現，有疲倦和睡不好不是和憂鬱症與焦慮症的症狀很像嗎？是的，這兩種病和「纖維肌痛症」常常有所重疊或共同出現，也都有社會心理因素的成因，因此一旦發現其中一種病，也應該同時找出其它共病一起治療。

話雖如此，診斷出纖維肌痛症不代表就沒有其它疾病喔。其它例如甲狀腺低下、肌肉發炎、藥物、自體免疫等，都可能會讓肌肉疼痛，因此還是要讓臨床醫師仔細診斷才能找出正確的原因。

在治療上，除了使用針對神經的疼痛調節劑，也要記得這是一個有生物、心理、社會三方面成因的身心症，因此養成規律運動，社會心理介入也很重要。

簡單總結如下：出現全身到處痛、睡不好、疲倦的症狀，就要想到纖維肌痛症的可能。

本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航