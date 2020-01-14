《乜代宗師》睇與唔睇：成個經濟圈俾你班人攪彎晒

黃子華定藍子華不是今日討論重點，不少人心中都有自己的答案。不過，網上對此矛盾四起，有人呼籲罷睇他的新戲，但又有人指要以此作為黃色經濟圈指標云云。敢問各位今年貴庚，睇場戲都要跟別人「標準」被人擺佈，不能用腦思考自己話事嗎？

所謂黃色經濟圈就是「取捨」：取黃店，捨藍店，令對家無生意。「黃」的標準主觀而且闊，商鋪可自己衡量代價，宣之於口、不開名默默做，或只是不表態撐對家……有時做過啲乜，真係唔洗唱通街咁膚淺，靜雞雞贏就係咁解。

相對地，消費者亦是自由個體，自己思考支持與否及接受程度。「標準」因人而異，對得住自己就可以。如是者「黃藍」只是門檻，之後就要看質素。所謂「黃藍是政見，好味是良知」，人人選擇的次序不同，有人會花長時間排龍門冰室撐老板，有人會選擇好味又不出位的黃店。這才有良性競爭。商店如是，創作亦然。

若你支持某人或他的作品，僅僅因為他是某人，或僅僅流於他政見，而講不出優點，這種盲目支持對作者來說可謂侮辱。當然，人品好及敢言，都是優點之一。

若他是藍子華，但你因仍喜歡他所以去睇，OK；若你只是新年想睇戲娛樂一下，又不想睇中國片及王晶，所以就選擇《乜代宗師》，OK。若他是黃子華，但只因為他政見，就要套戲場場爆滿及高票房，以證明黃色經濟圈成功，就講不過去。

第一，這完全否定他的才華及心血。如果是這樣，鳩拍播90分鐘黑畫面都得，何需用心創作？難道想在完場大哎「回水」先高興？咁我睇《一蚊雞保鑣》同《男親女愛》無咁嬲，因為真心好睇。人們入場睇《復仇者聯盟》幾次，都是因為真心覺得好看。

道理好簡單，食飯買日用品等都是生活必需，無可避免亦無法拒絕，於是乎我們才有黃藍「取捨」。但睇戲不是必需品，可以選擇唔睇。但如果作品優質，就會吸引到更多人支持。

這才是黃色經濟圈的成功：好味的食物令人食過返尋味，好睇的作品令人睇完又睇。所以《煲底之約》筆者只聽了幾次，Rubber Band的《漫長》就幾乎日日播。選擇與品味無分對錯，但至少不是盲撐。

同時，要證明經濟圈價值與成果，不是一時三刻靠睇套戲，而是以可持續發展的長時間經營與努力。我們一直都在做，犯不著以此戲作黃色經濟圈標準，叫人點都要入場睇，去追求無用的數字勝利，又不合乎資源分配，畢竟香港有更多黃色小店需要支持。

某間精品黃店老板的一席話，一直令筆者印象深刻。因為該店所售商品動輒一千幾百，所以一直無長期貼文宣，怕客人因為他們是黃店，就不經思考買下唔鍾意，或不想要的貨品，浪費大筆可用在其他地方的金錢。

圖片來源：電影《乜代宗師》截圖

的確，用得其所非常重要。所以若對電影無興趣，又想有意義，其實用那些錢那些時間，去幫襯黃Cafe、同手足傾下偈、去印文宣黐下牆，可能比起睇一套無興趣的賀歲片來得更開心。

歸根究底，重點在於思考，以及心中那把尺有無雙重標準：因自己本身喜惡而護短或批鬥。變幻才是永恆，人生總會有立場改變，有所進步或退步。可惜有店鋪覺醒時，就會被人指「扮黃」。扮黃也是黃，營做這個氣氛及壓力，不見得對經濟圈是壞事。

面對喜歡的就包庇，面對不喜歡的就不停抽秤，律己寛待人嚴的心態令人相當不齒。要不，你如何對藍子華就如何對其他黃店，要不就坦白承認你為偶像作出了妥協。而不是有人卻盲目訂立及追求所謂標準，然後又有人蠻不講理彈出彈入。這些舉動，正正會攪軭（音waang1，「彎」的正字）黃色經濟圈。

時間金錢腦袋都是你的，你以同一把尺認為他是藍是黃也無所謂，但若只是人云亦云，搞個人崇拜，被人講兩句就無腦盲撐或唔撐，同共產黨又有何分別？

若不戒掉迷信及依賴「懶人包」的習慣，他日光復香港有民主選舉之時，你亦只會是係被政黨出賣及利用，仍信法治有險可守的愚民。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文請看作者Medium。

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