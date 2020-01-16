發願「請全台吃雞排」，是「贈與」還是「賭博」？

2020總統大選結果於1月11日塵埃落定，這次的選舉不僅創下台灣選舉史上的多項紀錄，更引起國內外媒體的高度關注！除了勝選者將來執政方針、內閣成員異動、國會制衡勢力外，勝選政營的缺失檢討也成為重點；就敗選者而言，無非係敗選者未來動向、回歸市政的壓力，以及敗選政營的轉型改革聲浪，都為廣大國人所關注。

然而，許多網友也關心起雞的命運。

其中，就有網友貼出某網友在選前曾在臉書上表示：「才喊一百萬就有曝光度……我也喊一個如果菜陰魂拿到800萬票。。我請全台灣人民每人一份雞排。。。幫我截圖。。謝謝」，事後卻關閉臉書，家庭成員也遭網友肉搜。隨後家庭成員貼文表示，想吃「菜陰魂」雞排的網友，可能要失望了，因為候選人中並沒有「菜陰魂」這個人，並呼籲彼此尊重，而後則刪除該貼文。另外依照內政部統計，108年12月底總人口數為2360萬餘人，若以一片雞排60元計算，該網友至少須花費14.1億元才有辦法履行，那真的有辦法嗎？

選贏請全台吃雞排，是贈與？還是賭博？

所謂贈與，是一種契約行為，依照《民法》第406條規定，只要一方將財產無償給與他方，而他方有允受之意思，就成立贈與契約。因此，請吃雞排，贈與人應當有贈與的意思，至於受贈人是否有允諾？其實有些許爭議。不過若認為已成立贈與契約，因為附加了「拿到800萬票」的條件，因此，只有當條件成就時（拿到800萬票），該贈與才會發生效力，我們也稱作「附停止條件之贈與」。

另外，雖然其家庭成員曾經表示候選人中並無「菜陰魂」，因此條件無從成就。不過，解釋意思表示本應探求當事人之真意，而不得拘泥於所用之辭句（《民法》第98條），故綜合客觀情形、讀音、詞意判斷，此處所稱的「菜陰魂」，應當就是以輕蔑而諷刺之用語，指稱候選人之一的「蔡英文」甚明。

至於賭博，筆者曾經在「總統大選找莊家「岔賭」一下，有犯罪嗎？」一文中指出，賭博至少需要有兩個人之行為，且彼此相互對立之意思，經合致而成立（即對賭），如果只有單方片面的宣稱，應當並非賭博行為。

贈與一定要履行嗎？

依《民法》第408條規定，贈與契約成立後，贈與物在尚未移轉前，贈與人其實是可以撤銷贈與的！但如果該贈與契約經過「公證」，或贈與的目的是為了「履行道德上之義務」，依法即不能將之撤銷。

那什麼叫做「履行道德上義務」（道德贈與）呢？我國實務對此並沒有精確定義，但曾有判決在孝敬父母的給予、贈送恩人謝禮、感念家庭成員辛勞所為之給付，或基於慈善或公益目的之施捨情形下，認為符合道德贈與的定義，故不得將之撤銷。據上可知，雖然道德贈與定義模糊，但應係指不具現時法律上之義務，但該行為在一般社會通念下，係基於倫理及品格所為之有益給付，此時即不能予以撤銷。從而，在網路上表示選贏請全台吃雞排，似乎並不在上開道德贈與的範疇，贈與人自然可以撤銷該贈與契約。

Photo Credit: 中央社

網路拉近了人與人的距離，長期運作下來已接近現實社會，友善發言且謹慎以對才是上策；同時，當事人與網友們也應認知，網路社會不再是一個不用負責任的發言場所，不論是承諾、情緒性謾罵或騷擾等，都宜適可而止。筆者也期待此類事件，未來能有更好的處理方式，才不至於衍生更多爭議。

本次總統大選投、開票的過程，雖有零星突發狀況，但台灣人民依舊展現了高度的民主素養，各陣營支持群眾或許心境大有不同，但並未因激憤而釀成更多事故。大選已過，那些票數與激情，就留在當晚吧！放下對立、擁抱家人，團結才是社會繼續向前走，最大的動力。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航