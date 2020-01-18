《你的溝通必須更有心機》：透過在高檔飯店點菜的過程，我被「情緒綁架」了

文：陳雪如

權威框架與情緒綁架

「這是我第一次來高級飯店洽談生意！」其實我心知肚明，對方故意選在一間很高級的飯店吃飯，是為了建立自己的權威感，透過飯店高檔的裝潢與服務生過於正式的服務，提高身價並放大自己的優勢、讓我顯得渺小。「我才不會中招呢！我是一個學過談判的心理師，了解你在玩什麼把戲。」我先給自己心理建設了一番，保持著要去跟朋友見面吃美食的心情前往飯店。雖然這位「朋友」我連他長怎樣都不知道，希望等等我們可以順利找到彼此。

一進去飯店的餐廳，服務生馬上把水端過來，問我們要氣泡水還是酒。同時給我們一部平板，要我們用平板點餐。我第一次來這家餐廳，翻看菜單的過程顯得手忙腳亂，對方卻一副老神在在的樣子，菜單連看都不用看，就決定好自己要吃這家店的三杯豬腳。

「這道菜是我的最愛，每次來必點。另一道菜給妳決定吧！」對方優雅地看著我，耐心等待我手忙腳亂地翻完菜單。我好不容易決定了一道看起來超美味可口、分量適中、價位也合理的餐點（給人請客不好意思讓對方荷包大失血）。調整好心態，優雅地請服務生過來點餐，沒想到服務生卻告訴我：「抱歉！妳點的這道菜是套餐才有的，單點的菜在另外一頁。」

傻眼！我花了這麼多時間好不容易找到一道滿意的餐點，竟然告訴我看錯頁了！這家店菜單設計的也太複雜了吧！不能更直覺性、視覺化一點嘛？於是我在服務生與洽談對象的雙重注目下，時間緊迫地翻看菜單，但我緊張到根本看不進去任何字，只好隨意地指著一張圖片：「就是這道了，脆皮雞！」我說。說完後有點後悔。這分量兩個人一定吃不完。但算了，管他的，看起來好吃就好！事實證明我的美食雷達很精準。這道脆皮雞是我吃過最好吃的一道烤雞料理。現在想起來，還口水直流呢！

但我的心理建設卻完全失敗。我明明知道對方故意選在高檔飯店洽談合作，是為了建立權威框架來凸顯他的氣場並壓制我，事先我也給自己打預防針，告訴自己不要緊張，卻在點菜過程破功──服務生與洽談對象盯著我等我點菜時，我真的覺得自己好窘迫。相比對方的老神在在──像走進自家廚房似地悠閒，瞬間創造出比我優勢的談判地位。

沒錯，透過點菜過程，我被「情緒綁架」了！緊張占據我的心神，我無法客觀理性地評估對方，潛意識中竟把對方賦予了父親的地位，我覺得在他面前我像個害怕被罵的孩子，這是怎麼回事？

情緒腦與認知腦

1986年起，紐約大學的心理學家暨神經學家菲利浦和勒杜進行一系列實驗，企圖了解當人面對情緒綁架時，大腦是如何運作。研究發現，人們在決定如何做出決策與反應時，大腦內部有兩個路徑：

路徑一：情緒腦（the emotional brain）：

情緒腦所跑的路徑，是一條抵達思考終點的最短捷徑路線。它直接從視丘連結到處理情緒的杏仁核，優點是快速、直覺，缺點是無法冷靜理智思考後，做出精準正確的反應與決策。例如下圖的「路徑一」反應模式，當我們走在路上，看到某個條狀物體，不確定是蛇還是繩子，第一時間是彈跳退後，遠離此條狀不明物。

Photo Credit：時報出版

路徑二：認知腦（the cognitivebrain）：

這條跑道比較長，要跑比較慢，它同樣以視丘為起跑點，但中途拐個彎路經大腦皮質，才繼續跑向杏仁核。例如下圖「路徑二」反應模式。這個拐彎到大腦皮質很重要，因為大腦皮質負責認知思考、謹慎分析現在該如何反應最恰當，而不是受情緒所宰制。因此，我們會在撫平情緒後，再定眼仔細瞧瞧，到底是具有威脅性的蛇，還是捕風捉影，自己嚇自己的繩子。

由上述可知：情緒是獨立於理智之外。「情緒腦」激發的是杏仁核產生直接的反應，目標在讓我們得以存活，是演化中所留下的保護機制，當情況不安全時，快速決定是要逃跑還是攻擊，這種直覺未受理智束縛，常會導致瞬間的情緒無法控制，比如厭惡、憤怒、恐懼、狂喜等。「認知腦」則多繞路經過大腦皮層的思考後才反應，反應時間雖然較慢，但能讓我們做出良好決策、幫助成長茁壯。

問題是這兩條路徑不一定會得出相同結論。就像我在點餐過程中，被大家盯著看，便開始手心冒汗、想快點結束點餐逃離窘迫。此時我「情緒腦」被激發，滿心想脫離這個不安全的狀態，那當下我不可能還保持自信、輕鬆自在、平等地與對方連結交談，不！「認知腦」被丟到一旁了！我學過的談判技巧完全派不上用場！我只是用原始的情緒來做反應與決策。

心理學家丹尼爾．高曼把這種現象稱為「情緒綁架」。他認為此時「情緒系統壟斷大腦系統，讓人進入奮力求生模式。情緒控制思緒，比思緒控制情緒容易得多」。情緒綁架讓社交變得困難、也讓人變得難以溝通。

情緒綁架來自於過往記憶的觸發。就如同前面提過的負面心錨，當我們看到對方露出不屑的表情、搖頭嘆氣、皺眉，或是像我在點菜過程中被洽談對象緊盯著等我決定菜色，我們過往的記憶被觸發，造成制約反應，我開始聯想到小時候爸爸不耐煩地等待我的情況──我的「情緒腦」認得這個情境。它叫我快點決定、不要浪費權威對象的時間，即便我「認知腦」一再告訴我，我已經不是小時候的我，對方也不是我爸爸，我可以從容地點餐，讓對方等一下沒關係，但我的「情緒腦」已情緒綁架了我！讓我無法冷靜理智思考，那時候我的腦筋是一片空白。

看到了嗎？當我們處於「情緒腦」、陷入求生模式中，就不可能運用任何學過的協商技巧與人互動，空有一身密技卻一個也使不出來。這時候唯一要做的，就是安撫自己的情緒，保持緘默與平穩，等待「認知腦」掌控主導地位，使自己展現出最好的一面。

從慌亂中重新啟動認知腦

還記得「情緒腦」與「認知腦」兩者最大的差別，就是有沒有路過促進思考的「大腦皮質」？當大腦被情緒所掌控時，只要能幫助大腦激發皮質的運作，就能補給「認知腦」能量，壓下杏仁核觸發情緒的慌亂，用理智奪回大腦掌控權。一個激發大腦皮質很好的方法就是：找顏色。

方法一：找顏色轉移注意力

現在，抬起你的頭來看看周圍。沒錯，跟著我的指示，從書中抬起頭，找尋並指出你周遭所有「紅色」的東西。例如，目前我身邊紅色的物品有：掛在牆上的時鐘、滑鼠、衣服上的圖案……。

當我們在找尋紅色的物品時，需要用到大腦皮質來思考辨識哪些東西屬於紅色、哪些不是，同時我們的注意力從擔心被罵犯錯，轉移到「哪裡有紅色物品」，情緒被其他注意力轉移、「情緒腦」逐漸消退，我們不再感到不安全。同時，大腦皮質在搜尋紅色物品中不斷被激發，主導冷靜理智的「認知腦」暖機熱身完畢，只等我們開口說話來正式啟動。

方法二：腹式呼吸法

「深呼吸∼想像腹部有一顆氣球，慢慢吸氣，讓腹部的氣球鼓起來，再慢慢吐氣，讓腹部氣球消下去。很好，再來一次，直到感覺平靜。」這樣場景是否覺得熟悉？許多宗教團體常鼓勵打坐、冥想，甚至現在最夯的「正念」，皆強調將注意力專注於呼吸上，透過一吸一吐之間，獲得專注與平靜。問題是：為什麼如此簡單的深呼吸，帶來的效果這麼大？我說再多都不如你親自體驗。

「生理反應欺騙大腦」舒緩緊張情緒

1988年德國心理學家弗列茲．斯崔克為了證實「生理反應會回過頭來影響情緒的產生」，做了一個著名的實驗：

第一組將木棒橫放，用牙齒咬住，嘴巴為了咬住木棒，自然呈現出微笑的表情（左圖）。

第二組則用嘴唇含木棒， 呈現無情緒的表情（右圖）。

Photo Credit：時報出版

他找了兩組受試者，請他們用嘴巴咬住木棒，維持這樣的姿勢看5則幽默漫畫，並為這5則幽默漫畫的好笑程度評分。你猜哪一組覺得漫畫比較好笑？答案是第一組（左圖）！當把木棒橫放時，為了咬住木棒，嘴部肌肉會呈現如同微笑時的姿態，微笑姿態「欺騙」了大腦，讓大腦錯誤解讀：「是因為漫畫好笑才呈現微笑姿態」。

回到一開始，深呼吸為什麼有這麼大的效用？當我們平靜、放鬆的時候，例如，睡覺打呼時，呼吸自然會比較沉穩，且會把氣吸到腹部；反之，當緊張恐懼的時候，呼吸不自覺會比較急促，只會把氣吸到胸口。善用「生理反應欺騙大腦」這點，當感到緊張、情緒被綁架的時候，只要透過深沉的腹式呼吸，深深吸氣，緩慢吐氣，即可欺騙大腦，誤以為你很冷靜，進而舒緩緊張的情緒。

「不要有情緒！」許多人都會這麼告誡自己。但從沒一個人真正成功過。忽略、壓抑情緒，只會增長情緒的力量，要自己不要緊張，只會變得更緊張。與其如此，不如接受「情緒的存在是很自然的、是可以的」、「理智與情緒是兩條不同的大腦路徑，因此，企圖用理智壓抑情緒是很困難的」，情緒雖然可以存在，但不代表會失控，只要懂得情緒在大腦中的運作原理，即可用科學的方法，幫助自己回復平穩，重新讓「理智」主導談話，使出談判密技，無往不利。

相關書摘 ▶《你的溝通必須更有心機》：沉沒成本謬誤──如果現在分手，那之前的努力算什麼？

書籍介紹

《你的溝通必須更有心機》，時報文化出版

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作者：陳雪如

華頓商學院教授史都華．戴蒙：「重視對方的情感需求，會比用理性與邏輯談判時獲得的利益多四倍。」人一生有八成時間都在談判、說服他人，然而到底遊戲規則是甚麼？談判，就是在人與人的互動之中，思考如何得到你想要的，同時滿足對方需求。順利達成雙贏的談判心理學！

本書特色

專業諮商心理師從心理學聊談判！

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這些你可能平常都想不到！若有人拿起一個商品超過30秒，他比那些拿起不到10秒的人，更可能花上10倍價格買下這個商品！?談生意的時候選在一個自己熟悉的高級餐廳，事業會事半功倍！?談話時，適度重覆對方的動作，能促進雙方的關係和溝通！

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航