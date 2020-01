鐵腕・都鐸王朝（十二）：嫁給英格蘭的「童貞女王」殞落，都鐸王朝畫上句點

「我嫁給了…英格蘭。」(I am married … to England.)

伊莉莎白一世(Elizabeth I, Queen of England and Ireland)對他的近臣——伯利男爵威廉・西塞爾(William Cecil, Baron of Burghley)說了這句說話,代表了她自此終身不嫁。因為終身沒結婚的關係,她被稱為「童貞女王」(The Virgin Queen)。

事實上,伊莉莎白一世所以終身不嫁,原因並非她看不上眼任何男子。在她的一生中,也確實曾經喜歡上其他男性。但在她的那個時代,要當一個女王是絕不容易的,婚姻大事也不能輕舉妄動。伊莉莎白一世決定終身不嫁,是經過深思熟慮而下的決定。在談談這位傳奇女王前,讓我跟大家說說兩位前人的愛情遭遇。很不巧,她們都是悲劇收場,這兩人都叫「瑪麗」,都是「一世」,都是女王。

第一個愛情故事的主人翁是瑪麗一世。這位瑪麗一世(Mary I, Queen of England and Ireland)就是我們上幾篇的主角——第一位英女王瑪麗一世。她的詳細故事就不重覆再敘了,讀者有興趣可以閱讀這篇。瑪麗一世因為童年過得很淒慘,所以登基為英女王後很想快點找個倚靠,這除為了讓自己可以得到愛的滋潤外,最重要是還能與她分擔統治國家的責任。畢竟,作為一個女性君主,在她之前的英國歷史是前無古人的。

瑪麗一世因為是個天主教徒,所以看上了天主教國家西班牙的國王腓力二世(Philip II, King of Spain)。但是,這個比她年輕九歲的國王並非真心愛她,跟她結婚只為了取得英國的統治權。瑪麗一世是個典型女人,在夫唱婦隨之下,英國實際上成了西班牙的附庸,導致了國家付出了沉重的政治代價,英國朝野上下都非常不滿。而且,她為了剝奪妹妹伊莉莎白的王位繼承權,還故意虛報自己懷孕,不但讓全國人民空歡喜一場,一心要吞併英國的腓力二世也因此受不了。最後,腓力二世拂袖而去,瑪麗一世被拋棄,臉上無光。因為婚姻失敗和高壓統治,瑪麗一世早已失去民心,後來憂憤而逝。

英國女王瑪麗一世|Photo Credit: Antonis Mor@Wiki Public Domain

第二個愛情故事的主人翁是瑪麗一世。別以為我打錯字,她的確也是瑪麗一世,不過她不是英格蘭和愛爾蘭女王,而是蘇格蘭女王——瑪麗一世(Mary I, Queen of Scotland),這位瑪麗一世我們在上一篇也有提過。因為同名的關係,很多人往往都把兩人混淆了,不過她們都有著一個最大的共通點,就是她們都無法擁有幸福的人生,當女王還當得很狼狽。

瑪麗一世才出生六天便接掌了蘇格蘭王位。基本上,女性子裔所以能夠繼承王位,原因大多是因為男性繼承人早已死光光。蘇格蘭當時的斯圖亞特王朝(House of Stewart)也不例外,父系所有繼承人都死光了。幸好,母親還沒死,瑪麗一世媽媽吉斯的瑪麗(Mary of Guise)成為了攝政太后。

本來瑪麗一世是被安排嫁給英王亨利八世(Henry VII, King of England and Ireland)的兒子愛德華(Prince Edward,後來的愛德華六世),目的透過聯姻讓都鐸王朝(House of Tudor)吞併蘇格蘭,完成歷代英格蘭國王的野心。作為法國人的攝政太后當然不賣帳,一再拖延。亨利八世知道她想悔婚,心裡說了句:「你不幹我就幹掉你。」後立馬便興師問罪,進攻蘇格蘭。太后沒法子,只好求助娘家法國,法王亨利二世(Henry II, King of France)二話不說,立即派兵阻止了英國的進攻。當然,世上沒有免費午餐,亨利二世之所以肯幫忙,當然就是看上了蘇格蘭這塊肥肉。戰爭一結束,他便立刻替自己兒子法蘭索瓦(François)向瑪麗一世求婚。

太后沒辦法,對娘家又有點心軟,於是瑪麗一世便嫁了給法蘭索瓦,瑪麗一世也就此給送到法國宮廷接受教育。後來,15歲的法蘭索瓦登基為法國國王,是為法蘭索瓦二世(François II, King of France),比他大一歲的瑪麗一世成為了他的王后。不過,這位法蘭索瓦二世跟他的同名祖先「騎士國王」法蘭索瓦一世差太遠(François I, King of France),才當了一年國王就駕崩了。年輕寡婦瑪麗一世只好回到老家蘇格蘭。問題來了,法國是個天主教國家,瑪麗一世在那裡長大和接受教育,自然也就成了個虔誠的天主教徒。反之,蘇格蘭卻在這段時間經歷了宗教改革,變成了新教國家。不用說大家也知道,當瑪麗一世回到蘇格蘭當女王時,蘇格蘭人民對這位女王已經充滿敵意。

蘇格蘭女王瑪麗一世|Photo Credit: François Clouet@Wiki Public Domain

當時,掌管蘇格蘭的是瑪麗一世的哥哥,他是新教的首領。且慢,不是說蘇格蘭斯圖亞特王朝的男性子嗣都死光了嗎?沒錯,的確如此,因為這位人兄是個私生子,沒有繼承權,所以不能名正言順登基。瑪麗一世回到蘇格蘭當女王後,還有點自知之明,為免製造政治危機,所以也就一切照舊。沒什麼國家大事需要操心的瑪麗一世,當然就專注尋找她的愛情了。不過,她同樣跟英格蘭的那位瑪麗一世犯了同樣的錯誤——就是對自己的婚姻太輕率。

瑪麗一世瘋狂的愛上了達恩利勳爵亨利・斯圖亞特(Henry Stewart, Duke of Albany / Lord Darnley)。這名男子是個浪子,跟瑪麗一世同姓,是堂兄妹的關係,血緣很親。除了血緣太近是個問題外,當時亨利是天主教的首領,若果他成為了王夫,那麼對於剛剛轉型新教的蘇格蘭會是個巨大衝擊,新教和其信徒可能地位不保。還有,瑪麗一世的存在,其實對伊莉莎白一世來說是個威脅。她的祖母是亨利八世的姊姊瑪格麗特(Margaret Tudor),因此擁有英國王位繼承權。由於羅馬教廷不承認伊莉莎白一世的王位繼承權,如果她成功被罷黜,那麼英國王位第一順位繼承人便非瑪麗一世莫屬。加上若瑪麗一世和亨利生下兒子,血統純正,名正言順可以同時繼承蘇格蘭和英格蘭的王位,絕對是伊莉莎白一世王位的巨大威脅。

當然,平庸的瑪麗一世不知道也不明白這些事情,她被愛情支配了,不理會國內對她的婚事有多反對或伊莉莎白一世有多顧忌,她是非嫁給亨利不可,誰也拉不住。這段婚姻沒被祝福,婚後亨利還經常出去鬼混,讓瑪麗一世受不了。她為了安撫寂寞的心靈,自己也找了個情夫。誰知亨利這人不公道,自己鬼混卻不准老婆出軌,一怒之下竟在女王前殺死了這名情夫。兩年後,亨利離奇在他的莊園暴斃,死訊出現後不久瑪麗一世便跟宣布下嫁給伯斯維爾伯爵詹姆士・赫伯恩(James Hepburn, Earl of Bothwell)。

蘇格蘭的貴族心裡明白,亨利的死明顯是女王與這個詹姆士幹的好事。他們認為,這名女子回國後所做的事太荒唐了,果斷決定起兵造反並把她推翻掉。瑪麗一位兵敗後被迫傳位予兒子詹姆士六世(James VI, King of Scotland),她自己則被囚禁在一座小島上。不知怎的,這位前任女王卻成功逃獄,前往英格蘭找她的表姑伊莉莎白一世尋求庇護。後續的就不多說了,瑪麗一世自己送羊入虎口,一到英格蘭便被伊莉莎白一世軟禁,這一禁就是十八年。後來,瑪麗一世愚蠢到以為有機會能夠奪取英國王位,伊莉莎白一世掌握了她謀反的證據,找了個機會乾脆把她處決了。

瑪麗一世的一生是糊塗的,在當時的政治暗湧下,她的才智明顯不足應付。她輕率地對待自己的婚姻,製造了許多政治危機而不自知,最後落得悲慘的結局。事實證明,在那個時代當女王的確並不容易,每一步都步步為營,伊莉莎白一世也不例外。如果她走錯一步,恐怕下場也不會好到哪裡。幸好,伊莉莎白一世是個智者,她清楚明白到當時的英國處於新教與天主教的角力中,同時很多人都在覬覦她的王位,想利用她爭權奪利。加上女性君主在當時並不是那麼正統,她對自己的婚事絕不能兒戲。後來她甚至決定終身不嫁,避免因婚姻產生了不可逆轉的政治危機。

亨利八世(中)與其子、後來的愛德華六世(左),以及愛德華六世的生母珍・西摩|Photo Credit: Unknown@Wiki Public Domain

據說還有一點就是,因為伊莉莎白一世親眼目睹了她爸亨利八世(Henry VIII)的六段婚姻,產生了對婚姻的陰影,也是令她決定終身不嫁的其中一個原因。其實,女王也不乏追求者,比較有名的便是西班牙國王腓力二世(Philip II, King of Spain)和奧爾良公爵亨利(Henry Alexander, Duke of Orleans),據說俄羅斯沙皇伊凡四世(Ivan IV, Tsar of Russia)也曾寄信求婚。不過別誤會,雖說伊莉莎白一世號稱「童貞女王」,但不是說她沒有性生活。雖然女王不嫁,但男寵還是不少的,而且她還會給這些寵臣重要的職務讓他們累積一下功勳,好讓他們能夠得到名正言順的升遷。

有兩個伊莉莎白一世的寵臣大家需要認識。不過他們都並非是些有雄才大略的人,只是懂得如何捕捉女王的心意。

第一個寵臣是萊斯特伯爵達德利(Robert Dudley, Earl of Leicester)。還記得愛德華六世欽點繼任為女王的珍・格雷(Jane Grey)嗎?她在政治鬥爭中落敗後,瑪麗一世把她和其支持者關進倫敦塔,達德利便是其中一個。可能因為伊莉莎白與達德利都曾被關進倫敦塔,大家在遭遇上有了共同點,情愫就更容易產生了,伊莉莎白一世確實愛上了達德利。

達德利本來有個身患重病的妻子,伊莉莎白一世原想等他妻子逝世後才與他結婚,但達德利卻選擇竟謀殺自己的妻子。英明理性的伊莉莎白一世不會被愛情沖昏頭腦,她知道如果就這樣跟達德利結婚,將會帶來極大的政治危機——畢竟達德利這人的人品實在太差。雖然如此,女王還是對達德利寵愛有加,給了他很多機會證明自己,為自己建立名聲,只是這個草包實在沒什麼才能,沒能好好掌握機會,更反過來為女王帶來不少麻煩。西元1588年,達德利去世,伊莉莎白一世悲痛不已。或許,達德利已是個非常幸運的人,他獨個兒獨佔了伊莉莎白一世的愛長達三十年。

萊斯特伯爵達德利|Photo Credit: Steven van der Meulen@Wiki Public Domain

第二個寵臣是達德利的私生子埃塞克斯伯爵羅伯特・達弗雷(Robert Devereux, Earl of Essex)。他成為伊莉莎白一世的新寵時才19歲,此時女王已經53歲了。當女王本身已是風燭殘年,這名年輕、好動、開朗的小子馬上便俘虜了女王的心。他很懂得如何逗伊莉莎白一世開心,但除次之外便一無是處,是個志大才疏的人。達弗雷恃著自己得寵,經常在朝中指手劃腳,眾多大臣都厭惡這小子。朝政玩玩就好,但他不滿足,竟要求女王讓他出兵愛爾蘭!

愛爾蘭對英國來說,已經是個長久問題了,這地區總是想脫離英國的統治。歷年來,愛爾蘭經由英王委派的總督統治,英格蘭方面對愛爾蘭的統治比較鬆懈,這讓當地人累積了一定實力,並等待機會脫離英國。恰巧,當地總督突然去世,愛爾蘭人便仗著這個機會,起兵造返。伊莉莎白一世雖然年老但心裡明白,絕不能委託達弗雷執行平亂這項任務。但是,當英軍在愛爾蘭的作戰失利時,達弗雷仍不斷嚷著要帶兵平亂。伊莉莎白一世就是特別偏愛這個人,她一時心軟,只好答應達弗雷的要求,讓他出兵。為了減低戰敗的機會和保障達弗雷的安全,伊莉莎白一世投放了大量資源在給他的軍隊裡。達弗雷當然不負眾望,在愛爾蘭一場勝仗也沒取得,當被迫得快要走投無路時,他竟然拋棄自己的軍隊,狼狽逃回倫敦。

達弗雷逃回倫敦後,直接跑回女王的寢宮請求她的原諒。可是這次出征所犯的軍規太多了,伊莉莎白一世無法找到為他辯護的理由,只好聽從建議,將他軟禁。在軟禁的這段日子裡,達弗雷的親信每天都在游說他造反,說當今女王因為跟西班牙長年的戰爭使國庫空虛,民不聊生。達弗雷本來就心有不甘,聽到這些讒言後以為是個絕好機會,覺得只要高舉推翻女王暴政的旗幟,倫敦人民就會起來支持他攻入王宮,推翻伊莉莎白一世,然後自己順理成章當國王。

有這想法的那個智力一定有問題,會信的那個簡直就是白痴。這是謀反,可不是一般的錯誤!這次所謂叛亂完全是個笑話,達弗雷與他的豬朋狗友,還沒真正造反便迅速被平定了。伊莉莎白一世以往一直忍耐這個胡來的東西,但這次竟然是貪心到想奪取自己的王位!於是,女王果斷地簽署了達弗雷的處決令,這個達弗雷荒誕的人生也就此完了。

埃塞克斯伯爵羅伯特・達弗雷|Photo Credit: Marcus Gheeraerts the Younger@Wiki Public Domain

話雖如此,對於決定處決達弗雷一事,伊莉莎白一世明顯受了極大打擊。她此後性情大變,變得暴戾乖張、喜怒無常,而且身體愈來愈差。英國的人民暸解到,這位一代名君,終於要走到最後了。西元1603年,伊莉莎白一世駕崩,享年69歲,統治英國長達45年。她不僅讓天主教與新教和解,還讓英國一躍成為海上強國,並開始在北美洲建立廣大殖民地。不僅如此,在她的統治時期,英國的文化發展達至顛峰,很多著名人物如作家威廉・莎士比亞(William Shakespeare)及克里斯多福・馬羅(Christopher Marlowe)、哲學家法蘭西斯・培根(Francis Bacon)等等相繼出現。在英國歷史上,稱伊莉莎白一世的治世為「黃金時代」。

伊莉莎白一世沒有結婚,自然就沒有子嗣,那麼她死後誰來繼承英國王位?還記得蘇格蘭女王瑪麗一世的兒子詹姆士六世嗎?在血緣上,他是伊莉莎白一世的表姪孫。當伊莉莎白一世處決他媽時,這個詹姆士六世並沒有跑出來反對,是否基於大義滅親我們不知道,只知他此舉其中一個目的是便是要向女王表忠。伊莉莎白一世生前從不提起繼承人的問題,大臣們也不敢過問,只知道女王經常與詹姆士六世通信,暗裡都猜到他是女王心中最理想的繼任人選。

的確,伊莉莎白一世臨終前,向大臣交待了王位繼承的事情,將英國王位傳給蘇格蘭國王詹姆士六世,稱英王詹姆士一世(James I, King of England and Ireland)。這位詹姆士一世姓斯圖亞特,伊莉莎白一世的逝世代表都鐸王朝絕嗣,王朝也就因而落幕。詹姆士一世從蘇格蘭浩浩蕩蕩來到倫敦加冕,成為了蘇格蘭、英格蘭和愛爾蘭的共主,開創了英國共主邦聯的時代——斯圖亞特王朝(House of Stewart),這個王朝的歷代君主將為英國帶來極大的震盪,不過這不再與都鐸王朝有關了,所以我也就此停筆。

本文獲即食歷史授權刊登,原文發表於此

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航