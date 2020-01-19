鐵腕・都鐸王朝（十二）：嫁給英格蘭的「童貞女王」殞落，都鐸王朝畫上句點

「我嫁給了…英格蘭。」（I am married … to England.）

伊莉莎白一世（Elizabeth I, Queen of England and Ireland）對他的近臣——伯利男爵威廉・西塞爾（William Cecil, Baron of Burghley）說了這句說話，代表了她自此終身不嫁。因為終身沒結婚的關係，她被稱為「童貞女王」（The Virgin Queen）。

事實上，伊莉莎白一世所以終身不嫁，原因並非她看不上眼任何男子。在她的一生中，也確實曾經喜歡上其他男性。但在她的那個時代，要當一個女王是絕不容易的，婚姻大事也不能輕舉妄動。伊莉莎白一世決定終身不嫁，是經過深思熟慮而下的決定。在談談這位傳奇女王前，讓我跟大家說說兩位前人的愛情遭遇。很不巧，她們都是悲劇收場，這兩人都叫「瑪麗」，都是「一世」，都是女王。

第一個愛情故事的主人翁是瑪麗一世。這位瑪麗一世（Mary I, Queen of England and Ireland）就是我們上幾篇的主角——第一位英女王瑪麗一世。她的詳細故事就不重覆再敘了，讀者有興趣可以閱讀這篇。瑪麗一世因為童年過得很淒慘，所以登基為英女王後很想快點找個倚靠，這除為了讓自己可以得到愛的滋潤外，最重要是還能與她分擔統治國家的責任。畢竟，作為一個女性君主，在她之前的英國歷史是前無古人的。

瑪麗一世因為是個天主教徒，所以看上了天主教國家西班牙的國王腓力二世（Philip II, King of Spain）。但是，這個比她年輕九歲的國王並非真心愛她，跟她結婚只為了取得英國的統治權。瑪麗一世是個典型女人，在夫唱婦隨之下，英國實際上成了西班牙的附庸，導致了國家付出了沉重的政治代價，英國朝野上下都非常不滿。而且，她為了剝奪妹妹伊莉莎白的王位繼承權，還故意虛報自己懷孕，不但讓全國人民空歡喜一場，一心要吞併英國的腓力二世也因此受不了。最後，腓力二世拂袖而去，瑪麗一世被拋棄，臉上無光。因為婚姻失敗和高壓統治，瑪麗一世早已失去民心，後來憂憤而逝。

英國女王瑪麗一世｜Photo Credit: Antonis Mor@Wiki Public Domain

第二個愛情故事的主人翁是瑪麗一世。別以為我打錯字，她的確也是瑪麗一世，不過她不是英格蘭和愛爾蘭女王，而是蘇格蘭女王——瑪麗一世（Mary I, Queen of Scotland），這位瑪麗一世我們在上一篇也有提過。因為同名的關係，很多人往往都把兩人混淆了，不過她們都有著一個最大的共通點，就是她們都無法擁有幸福的人生，當女王還當得很狼狽。

瑪麗一世才出生六天便接掌了蘇格蘭王位。基本上，女性子裔所以能夠繼承王位，原因大多是因為男性繼承人早已死光光。蘇格蘭當時的斯圖亞特王朝（House of Stewart）也不例外，父系所有繼承人都死光了。幸好，母親還沒死，瑪麗一世媽媽吉斯的瑪麗（Mary of Guise）成為了攝政太后。

本來瑪麗一世是被安排嫁給英王亨利八世（Henry VII, King of England and Ireland）的兒子愛德華（Prince Edward，後來的愛德華六世），目的透過聯姻讓都鐸王朝（House of Tudor）吞併蘇格蘭，完成歷代英格蘭國王的野心。作為法國人的攝政太后當然不賣帳，一再拖延。亨利八世知道她想悔婚，心裡說了句：「你不幹我就幹掉你。」後立馬便興師問罪，進攻蘇格蘭。太后沒法子，只好求助娘家法國，法王亨利二世（Henry II, King of France）二話不說，立即派兵阻止了英國的進攻。當然，世上沒有免費午餐，亨利二世之所以肯幫忙，當然就是看上了蘇格蘭這塊肥肉。戰爭一結束，他便立刻替自己兒子法蘭索瓦（François）向瑪麗一世求婚。

太后沒辦法，對娘家又有點心軟，於是瑪麗一世便嫁了給法蘭索瓦，瑪麗一世也就此給送到法國宮廷接受教育。後來，15歲的法蘭索瓦登基為法國國王，是為法蘭索瓦二世（François II, King of France），比他大一歲的瑪麗一世成為了他的王后。不過，這位法蘭索瓦二世跟他的同名祖先「騎士國王」法蘭索瓦一世差太遠（François I, King of France），才當了一年國王就駕崩了。年輕寡婦瑪麗一世只好回到老家蘇格蘭。問題來了，法國是個天主教國家，瑪麗一世在那裡長大和接受教育，自然也就成了個虔誠的天主教徒。反之，蘇格蘭卻在這段時間經歷了宗教改革，變成了新教國家。不用說大家也知道，當瑪麗一世回到蘇格蘭當女王時，蘇格蘭人民對這位女王已經充滿敵意。

蘇格蘭女王瑪麗一世｜Photo Credit: François Clouet@Wiki Public Domain

當時，掌管蘇格蘭的是瑪麗一世的哥哥，他是新教的首領。且慢，不是說蘇格蘭斯圖亞特王朝的男性子嗣都死光了嗎？沒錯，的確如此，因為這位人兄是個私生子，沒有繼承權，所以不能名正言順登基。瑪麗一世回到蘇格蘭當女王後，還有點自知之明，為免製造政治危機，所以也就一切照舊。沒什麼國家大事需要操心的瑪麗一世，當然就專注尋找她的愛情了。不過，她同樣跟英格蘭的那位瑪麗一世犯了同樣的錯誤——就是對自己的婚姻太輕率。

瑪麗一世瘋狂的愛上了達恩利勳爵亨利・斯圖亞特（Henry Stewart, Duke of Albany / Lord Darnley）。這名男子是個浪子，跟瑪麗一世同姓，是堂兄妹的關係，血緣很親。除了血緣太近是個問題外，當時亨利是天主教的首領，若果他成為了王夫，那麼對於剛剛轉型新教的蘇格蘭會是個巨大衝擊，新教和其信徒可能地位不保。還有，瑪麗一世的存在，其實對伊莉莎白一世來說是個威脅。她的祖母是亨利八世的姊姊瑪格麗特（Margaret Tudor），因此擁有英國王位繼承權。由於羅馬教廷不承認伊莉莎白一世的王位繼承權，如果她成功被罷黜，那麼英國王位第一順位繼承人便非瑪麗一世莫屬。加上若瑪麗一世和亨利生下兒子，血統純正，名正言順可以同時繼承蘇格蘭和英格蘭的王位，絕對是伊莉莎白一世王位的巨大威脅。

當然，平庸的瑪麗一世不知道也不明白這些事情，她被愛情支配了，不理會國內對她的婚事有多反對或伊莉莎白一世有多顧忌，她是非嫁給亨利不可，誰也拉不住。這段婚姻沒被祝福，婚後亨利還經常出去鬼混，讓瑪麗一世受不了。她為了安撫寂寞的心靈，自己也找了個情夫。誰知亨利這人不公道，自己鬼混卻不准老婆出軌，一怒之下竟在女王前殺死了這名情夫。兩年後，亨利離奇在他的莊園暴斃，死訊出現後不久瑪麗一世便跟宣布下嫁給伯斯維爾伯爵詹姆士・赫伯恩（James Hepburn, Earl of Bothwell）。

蘇格蘭的貴族心裡明白，亨利的死明顯是女王與這個詹姆士幹的好事。他們認為，這名女子回國後所做的事太荒唐了，果斷決定起兵造反並把她推翻掉。瑪麗一位兵敗後被迫傳位予兒子詹姆士六世（James VI, King of Scotland），她自己則被囚禁在一座小島上。不知怎的，這位前任女王卻成功逃獄，前往英格蘭找她的表姑伊莉莎白一世尋求庇護。後續的就不多說了，瑪麗一世自己送羊入虎口，一到英格蘭便被伊莉莎白一世軟禁，這一禁就是十八年。後來，瑪麗一世愚蠢到以為有機會能夠奪取英國王位，伊莉莎白一世掌握了她謀反的證據，找了個機會乾脆把她處決了。

瑪麗一世的一生是糊塗的，在當時的政治暗湧下，她的才智明顯不足應付。她輕率地對待自己的婚姻，製造了許多政治危機而不自知，最後落得悲慘的結局。事實證明，在那個時代當女王的確並不容易，每一步都步步為營，伊莉莎白一世也不例外。如果她走錯一步，恐怕下場也不會好到哪裡。幸好，伊莉莎白一世是個智者，她清楚明白到當時的英國處於新教與天主教的角力中，同時很多人都在覬覦她的王位，想利用她爭權奪利。加上女性君主在當時並不是那麼正統，她對自己的婚事絕不能兒戲。後來她甚至決定終身不嫁，避免因婚姻產生了不可逆轉的政治危機。

亨利八世（中）與其子、後來的愛德華六世（左），以及愛德華六世的生母珍・西摩｜Photo Credit: Unknown@Wiki Public Domain

據說還有一點就是，因為伊莉莎白一世親眼目睹了她爸亨利八世（Henry VIII）的六段婚姻，產生了對婚姻的陰影，也是令她決定終身不嫁的其中一個原因。其實，女王也不乏追求者，比較有名的便是西班牙國王腓力二世（Philip II, King of Spain）和奧爾良公爵亨利（Henry Alexander, Duke of Orleans），據說俄羅斯沙皇伊凡四世（Ivan IV, Tsar of Russia）也曾寄信求婚。不過別誤會，雖說伊莉莎白一世號稱「童貞女王」，但不是說她沒有性生活。雖然女王不嫁，但男寵還是不少的，而且她還會給這些寵臣重要的職務讓他們累積一下功勳，好讓他們能夠得到名正言順的升遷。

有兩個伊莉莎白一世的寵臣大家需要認識。不過他們都並非是些有雄才大略的人，只是懂得如何捕捉女王的心意。

第一個寵臣是萊斯特伯爵達德利（Robert Dudley, Earl of Leicester）。還記得愛德華六世欽點繼任為女王的珍・格雷（Jane Grey）嗎？她在政治鬥爭中落敗後，瑪麗一世把她和其支持者關進倫敦塔，達德利便是其中一個。可能因為伊莉莎白與達德利都曾被關進倫敦塔，大家在遭遇上有了共同點，情愫就更容易產生了，伊莉莎白一世確實愛上了達德利。

達德利本來有個身患重病的妻子，伊莉莎白一世原想等他妻子逝世後才與他結婚，但達德利卻選擇竟謀殺自己的妻子。英明理性的伊莉莎白一世不會被愛情沖昏頭腦，她知道如果就這樣跟達德利結婚，將會帶來極大的政治危機——畢竟達德利這人的人品實在太差。雖然如此，女王還是對達德利寵愛有加，給了他很多機會證明自己，為自己建立名聲，只是這個草包實在沒什麼才能，沒能好好掌握機會，更反過來為女王帶來不少麻煩。西元1588年，達德利去世，伊莉莎白一世悲痛不已。或許，達德利已是個非常幸運的人，他獨個兒獨佔了伊莉莎白一世的愛長達三十年。

萊斯特伯爵達德利｜Photo Credit: Steven van der Meulen@Wiki Public Domain

第二個寵臣是達德利的私生子埃塞克斯伯爵羅伯特・達弗雷（Robert Devereux, Earl of Essex）。他成為伊莉莎白一世的新寵時才19歲，此時女王已經53歲了。當女王本身已是風燭殘年，這名年輕、好動、開朗的小子馬上便俘虜了女王的心。他很懂得如何逗伊莉莎白一世開心，但除次之外便一無是處，是個志大才疏的人。達弗雷恃著自己得寵，經常在朝中指手劃腳，眾多大臣都厭惡這小子。朝政玩玩就好，但他不滿足，竟要求女王讓他出兵愛爾蘭！

愛爾蘭對英國來說，已經是個長久問題了，這地區總是想脫離英國的統治。歷年來，愛爾蘭經由英王委派的總督統治，英格蘭方面對愛爾蘭的統治比較鬆懈，這讓當地人累積了一定實力，並等待機會脫離英國。恰巧，當地總督突然去世，愛爾蘭人便仗著這個機會，起兵造返。伊莉莎白一世雖然年老但心裡明白，絕不能委託達弗雷執行平亂這項任務。但是，當英軍在愛爾蘭的作戰失利時，達弗雷仍不斷嚷著要帶兵平亂。伊莉莎白一世就是特別偏愛這個人，她一時心軟，只好答應達弗雷的要求，讓他出兵。為了減低戰敗的機會和保障達弗雷的安全，伊莉莎白一世投放了大量資源在給他的軍隊裡。達弗雷當然不負眾望，在愛爾蘭一場勝仗也沒取得，當被迫得快要走投無路時，他竟然拋棄自己的軍隊，狼狽逃回倫敦。

達弗雷逃回倫敦後，直接跑回女王的寢宮請求她的原諒。可是這次出征所犯的軍規太多了，伊莉莎白一世無法找到為他辯護的理由，只好聽從建議，將他軟禁。在軟禁的這段日子裡，達弗雷的親信每天都在游說他造反，說當今女王因為跟西班牙長年的戰爭使國庫空虛，民不聊生。達弗雷本來就心有不甘，聽到這些讒言後以為是個絕好機會，覺得只要高舉推翻女王暴政的旗幟，倫敦人民就會起來支持他攻入王宮，推翻伊莉莎白一世，然後自己順理成章當國王。

有這想法的那個智力一定有問題，會信的那個簡直就是白痴。這是謀反，可不是一般的錯誤！這次所謂叛亂完全是個笑話，達弗雷與他的豬朋狗友，還沒真正造反便迅速被平定了。伊莉莎白一世以往一直忍耐這個胡來的東西，但這次竟然是貪心到想奪取自己的王位！於是，女王果斷地簽署了達弗雷的處決令，這個達弗雷荒誕的人生也就此完了。

埃塞克斯伯爵羅伯特・達弗雷｜Photo Credit: Marcus Gheeraerts the Younger@Wiki Public Domain

話雖如此，對於決定處決達弗雷一事，伊莉莎白一世明顯受了極大打擊。她此後性情大變，變得暴戾乖張、喜怒無常，而且身體愈來愈差。英國的人民暸解到，這位一代名君，終於要走到最後了。西元1603年，伊莉莎白一世駕崩，享年69歲，統治英國長達45年。她不僅讓天主教與新教和解，還讓英國一躍成為海上強國，並開始在北美洲建立廣大殖民地。不僅如此，在她的統治時期，英國的文化發展達至顛峰，很多著名人物如作家威廉・莎士比亞（William Shakespeare）及克里斯多福・馬羅（Christopher Marlowe）、哲學家法蘭西斯・培根（Francis Bacon）等等相繼出現。在英國歷史上，稱伊莉莎白一世的治世為「黃金時代」。

伊莉莎白一世沒有結婚，自然就沒有子嗣，那麼她死後誰來繼承英國王位？還記得蘇格蘭女王瑪麗一世的兒子詹姆士六世嗎？在血緣上，他是伊莉莎白一世的表姪孫。當伊莉莎白一世處決他媽時，這個詹姆士六世並沒有跑出來反對，是否基於大義滅親我們不知道，只知他此舉其中一個目的是便是要向女王表忠。伊莉莎白一世生前從不提起繼承人的問題，大臣們也不敢過問，只知道女王經常與詹姆士六世通信，暗裡都猜到他是女王心中最理想的繼任人選。

的確，伊莉莎白一世臨終前，向大臣交待了王位繼承的事情，將英國王位傳給蘇格蘭國王詹姆士六世，稱英王詹姆士一世（James I, King of England and Ireland）。這位詹姆士一世姓斯圖亞特，伊莉莎白一世的逝世代表都鐸王朝絕嗣，王朝也就因而落幕。詹姆士一世從蘇格蘭浩浩蕩蕩來到倫敦加冕，成為了蘇格蘭、英格蘭和愛爾蘭的共主，開創了英國共主邦聯的時代——斯圖亞特王朝（House of Stewart），這個王朝的歷代君主將為英國帶來極大的震盪，不過這不再與都鐸王朝有關了，所以我也就此停筆。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航