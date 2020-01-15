我認為韓國瑜不只要罷免，而且要罷得徹底！

文：許宸碩

今天看到彭振宣〈韓國瑜如果被罷免，民進黨將重蹈將他趕出北農後的一連串災難〉（以下簡稱「彭文」），基本上整篇文章的論點我並不認同，我認為韓國瑜要罷，且要罷得徹底。無論最後有沒有罷免成功，對韓國瑜都只會有負面影響。

基本上彭文的論點主要建立在三點上：

韓國瑜如果繼續當高雄市長，可以證明他的草包程度；反之，如果罷免了，就不能用他之後可能會有的空洞政績來攻擊他。 韓國瑜擅長攻擊（批評他人政策及執行），不擅長防守（為自己的政策與執行辯護）。 韓國瑜若是被罷免，將會去國民黨中央擔任要職，並執行接下來的操盤，讓民進黨更難應付。

基本上，我認為這三個論點都怪怪的。

罷韓最核心的原因，在於韓國瑜無心（或沒能力做好）市政，這與會不會防守無關，而是更基本的，韓國瑜根本不會做事，甚至把會做事的人、過去舉辦成效良好的活動給廢掉（如登革熱公文延遲送出、大港開唱廢掉就是一例）。

誠然，彭文有一點說得對，讓韓國瑜繼續留在高雄，只會讓他有越來越多可以被攻擊的問題，但這原因並不是韓國瑜不擅長防守，而是他根本不會做事，沒辦法為自己辯護，這樣的人待在哪個職位，都會對那工作產生一大災難。

不罷韓的好處只有如上一點，就是更加彰顯韓國瑜的無能。然而，這對「承擔」他的高雄市民並不公平，對目前已經在推動的罷韓行動不公平，並且也忽略了由罷韓產生的一連串好處。

Photo Credit: 中央社 高雄市長韓國瑜（右）請了近3個月的假，13日銷假返回市府鳳山行政中心上班。中央社記者董俊志攝 109年1月13日

這一連串的好處基本上是基於三點來推論：

韓國瑜資歷與（國民黨）血統不足。

地方派系對待韓國瑜的態度。

以及韓國瑜不會做事的事實。

先從第一點講起，韓國瑜如果有足夠的資歷與血統，他不會在青壯年時期失業17年，這17年連黨職都沒有，便代表韓國瑜的資歷與血統對原本的國民黨來說本來就不足。

他好不容易以高雄市長的位置為這不足增添了一點資歷，但如果罷免真的通過，便代表韓國瑜底氣已盡，沒有民心，高雄市長的資歷作廢。先天不足，後天失調，韓國瑜還能憑什麼進入黨中央呢？

或許會有人說，總統大選中他拿了500萬張選票，來驗證韓國瑜依舊比朱立倫等國民黨大老更加有人氣。然而，這500萬張選票可不只是韓粉投的，還有那些只看顏色的人，以及擔心民進黨上來會把中華民國滅掉的人投的。

這次選舉投票率來到74.9％，原因可不只是年輕人的亡國感，也有國民黨中華民國派的亡國感，共同的敵人（民進黨）可以催生團結，但這種團結到國民黨內部開始鬥爭時，就會瞬間瓦解。

正如前所述，國民黨內部重視資歷與血統，雖然有人會認為韓粉很多，會成為他登上大位的一大利器，但有許多人直接拍攝到，韓國瑜之前造勢場合的人，有許多都是遊覽車包車動員來的。

他之所以有辦法動員，是因為他也屬於地方派系（雲林張家），並且與其他地方派系合作（如台中顏家，花蓮傅崐萁），地方派系為他動員出力，並且期待韓國瑜之後給他們好處；然而這次地方派系選舉結果基本上不樂觀，而當韓國瑜真的被罷免市長，沒有了任何位置，無法為地方派系帶來更多利益時，地方派系還會為他這樣出錢出力嗎？

好，就算真的出乎我意料，他真的進入黨中央，甚至當起操盤手，前面已提及，韓國瑜的問題在於不會做事。誠然他有厲害的口條，可以吸引所謂的韓粉，韓國瑜的魅力僅屬於他個人，是無法複製到整個黨的；再者，操盤並不是講話就可以做好的工作？操盤需要空戰（網路）、陸戰（實際動員），而這些都需要一整個團隊來做，而如果給韓國瑜經營團隊？看看高雄市的市政不就知道結果了？

因此綜合來說，把韓國瑜罷免，我實在想不到什麼壞處。這不只可以讓高雄選出一個能正常執行市政的市長，同時也直接讓韓國瑜名望下跌，讓他在血統、資歷不足的情況下，又失去地方勢力的支持，難上國民黨大位；就算他真的進入黨中央承擔行政責任，我相信那對國民黨也會成為另一場災難。

我會相當期待這場不可能的災難的發生。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航