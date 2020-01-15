國民黨大敗是「意外中的不意外」，改革之聲再起猶如2016年的翻版

文：Leo Chu

2020總統大選，藍綠激烈廝殺，在選前最後一刻，韓國瑜似有奮起反撲之勢，選前兩天士氣衝到最高點，惟選舉結果最後是以蔡英文獲得817萬票、民進黨國會過半，維持完全執政之姿，而韓國瑜則以552萬票落敗坐收。

看似意外，其實是「意外中的不意外」，縱以韓國瑜為開展的賽局是國民黨「最壞的賽局」，2019年仍有挽頹的餘地，國民黨卻在整場選舉過程中，舉棋不定、落子躊躇，終致大敗。大敗後，顯現出來的是國民黨徹頭徹尾的結構性失調，改革之刻便在眼前，錯過則就此消失於台灣政治板塊。

韓流終結，是國民黨自招大敗

2018年，韓流襲捲全台，國民黨從奄奄一息的病危狀態，瞬間迴光返照。這樣的國民黨本應韜光養晦，專心服務台灣各縣市的選民，2020年的戰略目標應是放在維持2018年打下的戰果，再以此戰果往前推進，一轉國會劣勢，而非拚猶如煙花燦爛一時的總統勝選。國民黨卻選擇了捨本逐利的打法，急於推出立基未穩的韓國瑜角逐總統，不僅落人口舌，選舉戰線門戶洞開，終致南部區域立委一片綠油油。

再者，國民黨始終沒有說清楚他們究竟如何看待全球的反中趨勢，回頭拋出九二共識意涵的兩岸論述亦不被大眾理解，而民進黨的論述基本上以「台灣價值」為基底，輔以護國保台、捍衛民主自由等主張，即便「台灣價值」的內涵並沒有說明清楚——可能也不需要說明清楚，留個空白解讀空間，供選民自行謄上「台灣主體意識」、「台灣主體性」、「台灣認同」等強調「台灣」二字的認同感，在論述上徹底打垮過去以此見長的國民黨。國民黨的模糊對比民進黨的清楚，在2019年香港反送中的氛圍下，選民自是選擇了民進黨。

上述所說，是本次選舉的戰略錯誤，再來要談的，的是國民黨的長期性因素。

國民黨一直被質疑核心價值究竟為何，說不清、講不明，核心價值不明的結果就是捨本逐利，只求短線的勝利，不求長期的經營，選民觀感不佳自是自然。而沒有核心價值，國民黨也無法有效吸引選民，能提出的論述也是枝微末節的論述，毫無理念可言，才有2020年大敗。

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料想不到的「階級倒置」效果消退，中間選民的主流價值戰勝

2018年的韓流，事實上搭到的是「討厭民進黨」的順風車，當時的民生經濟情況令人對民進黨執政有諸多不滿，南部的農漁民、基層作為第一線的感受者，對民進黨的不滿更是蠢蠢欲動。韓國瑜在高雄提出「莫忘世上苦人多」、「貨出得去，人進得來，高雄發大財」、「在基層long stay」，直接抓到高雄「甘苦人」的心理，這才在高雄掀起「階級倒置」的效果，打破傳統的政黨認同，進而產生「外溢效應」，才有韓流帶動全台選情的情況誕生。

民進黨過去在南部的訴求，與左派政黨相似，展現出的基層關懷即「同理與保護」，同理並保護弱勢，捍衛農漁民的權益，實踐保護基層的訴求——在在顯示民進黨在南部的「左派訴求」。經過30年，南部基層「肚子扁扁都要投阿扁」的鐵桿支持，卻未得到適當的回應，南部基層的認同才逐漸「向右轉」，轉向一個看似右派、看似主打經濟訴求的韓國瑜，左派向右轉便是階級倒置。

基層的轉向，掀起南部的波瀾，一片綠地變藍天，當時的情勢頗有延續到2020年之勢。然而，階級倒置的效果在短短一年內，被中間選民的主流價值徹底抵銷，亡國感的恐懼歷歷在目，中間選民選擇了捍衛民主自由的主流價值，導致2018年韓國瑜大勝陳其邁的結果，在一年多之就後被逆轉回來。

下一次選舉，是否會維持2020年「再翻轉」的結果；抑或是在選舉激情過後、亡國恐懼淡化後，讓務實的經濟議題跟需求重回眼前，南部人民重新檢視民進黨的施政而有所變化，在鐘擺擺盪快得無法想像的今天，誰也說不準。

國民黨改革之聲再起，真有用嗎？

國民黨敗選後，不意外的改革之聲四起，前國民黨主席洪秀柱開第一槍，怒批「這場選舉從一開始就亂了套！」1月11日晚間，吳敦義宣布率全體黨務一級主管總辭，隨後不久，國民黨青年便聚集於國民黨中央黨部，高呼要求改革。台北市議員羅智強發起「+1」活動，提出三大訴求：

吳敦義立辭黨主席，中常會不應慰留，黨內立刻進行世代交替工程 吳斯懷辭不分區立委 吳敦義拒絕補位吳斯懷

2016年國民黨大敗，類似情景猶如昨日，爾今2020年再度出現。國民黨當前最核心的問題是，國民黨的核心價值究竟是甚麼？此問題若不能解，任何改革都只是表面上的改革，對國民黨根本性的問題無可解，更難圖日後重振。

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目前檯面上有消息傳出，扣掉表示「沒想過競選黨主席」的韓國瑜外，有意角逐黨主席的人主要為連勝文跟朱立倫，另外呼聲很高的也有郝龍斌、蔣萬安、江啟臣等人，他們各自代表的形象及優勢各不相同，能對國民黨起到的影響也各有千秋。

連勝文是國民黨政二代，曾任悠遊卡公司董事長，其企業經營的概念與經驗或可成為經營黨務的資糧，融合自身黨內的影響力與所謂的「管理能力」，使國民黨有機會邁向更有效率的企業管理模式，但過去連勝文屢被批評其政二代的身分，在這個越漸扁平化的時代氛圍下，能否拋開「二代」的包袱讓選民眼睛一亮，還得看實際如何。

朱立倫相較於其他有意黨主席大位者，則以其在中央地方皆擔任過要職的行政經驗為優勢，其一直以來所謂「正常倫」的形象，或能在國民黨傾頹之際，重整國民黨態勢；郝龍斌也類同朱立倫的優勢，同樣當過直轄市長，也有中央的行政經驗，從2014年起就擔任副主席的他終於等到機會，或能理出眼前國民黨該走的路。

而蔣萬安與江啟臣，雖都同為國民黨青壯世代的兩大政治明星，在選民心目中的形象也佳，但前者在黨內的影響力尚待加深，後者則夾帶地方派系優勢，不過對於期待他們接掌主席之位的國民黨支持者來說，青壯世代接班或許才是帶給國民黨新氣象的最好方案。

須注意的是，不論國民黨由誰擔任主席，都要有辦法擺脫黨內文化的束縛，走出一條新的路，否則就只會再度回到2016年時的國民黨。

選舉之後，國民黨手上擁有的只剩2018年的殘餘戰果——縣市首長，經歷總統選舉後的失利，國民黨是在2022年會再次重振？還是延續2020年的失敗，就只能取決於國民黨如何解決「核心價值不明」這個根本問題。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航