《郝柏村還原全面抗戰真相》：中共稱九一八事變是抗日戰爭起點，我難以苟同

文：郝柏村、何世同

九一八事變並非全面抗戰的開始

中國的抗日戰爭打了八年，這就是我們所說的「八年全面抗戰」。這是被世人公認了八十年的事實，但中共卻認為，中國的抗日戰爭是從一九三一年九一八事變算起；對此，本人難以苟同。

甲午戰後的中國抗日行動

從滿清政府甲午戰爭割台，至七七事變爆發，中華民族面對日本的侵略，採取了三個層次、不同形式的反擊行動：

一、民間反日或排日活動

借集會、遊行、示威、抗議等方式，表達對日本侵華民心激奮情緒的一種非武裝行動，雖持續發生，但不能算是「抗戰」。

二、局部戰爭或武裝抗日行動

中、日間的第一次戰爭，是一八九四到一八九五年的甲午戰爭，但實際仍為局部戰爭，甚至大多數中國人不知此事。一九二八年五三慘案發生時，國民革命軍退出濟南，繞道北伐，未與日軍發生衝突。一九三一年九一八事變爆發後，東北軍未行抵抗，只有馬占山、馬占海組織的義勇軍作自發性的武裝抗日行動。

此外，一九三二年一二八淞滬之戰，戰場僅在上海；一九三三年長城各口之戰，範圍不超出冷口至古北口之間的長城地帶。這些與日本的戰爭或武裝衝突，性質上都是「局部的」，時間都在日軍侵華的蠶食階段，結果中國均以屈辱妥協、或簽定停戰協定收場，故也不能算「全面抗戰」。

此外，台灣割讓予日本之前，即於一八七四年發生過原住民抵抗日本入侵之「牡丹社事件」；甲午割台之後，島內同胞多次起義武裝抗日，如一九○七年北埔事件、一九一五年余清芳起義（噍吧哖事件）、一九三○年霧社事件等，惟都屬於局部、短時間性質的武裝抗日行動。

三、全面對日抗戰

一九三七年七月七日爆發蘆溝橋事變，全國同胞「地不分東南西北，人不分男女老幼」，全體起而抗日，戰線綿延一萬公里，戰場廣達五百萬平方公里以上；這是日本開始改用鯨吞戰略侵華的時期，也是中華民族全面對日抗戰的開始。

一九三二年一月二十八日至三月三日的淞滬之戰和次年三月十二日至三月二十四日的長城喜峰口戰役，都是局部性的抗日戰爭。｜Photo Credit: 遠見天下文化

局部抗戰與全面抗戰不可混為一談

八年全面抗戰重要特質有二，一是全民、長期、連續的對日戰爭，絕非中途妥協、停戰的局部戰爭。這場戰爭，一直打到日本宣布無條件投降，中國取得最後勝利才停止。

其次是與第二次世界大戰的關係。歐美學者基於「重歐輕亞」的傳統觀念，常以一九三九年九月一日德國入侵波蘭作為二戰開始時間，但這僅是歐洲大戰的爆發。又以一九四五年五月八日納粹德國投降為二戰結束日期，其實也只是歐洲大戰的終止而已，軸心國之一的日本還在頑抗。亦即，歐美國家以歐洲大戰的開始與結束當成二次大戰的起始與終止，完全是西方列強歧視中國，故意使用錯誤歷史的緣故。

事實是，從一九三七年七月七日，中國全面對日抗戰為二戰開始時間，迄一九四五年八月十五日日本投降，才是二戰結束的日期。故中國是二戰期間，亞洲戰場的主角，成為二戰四強之一。唯有中國八年全面抗戰是以貧窮落後國家，對抗帝國主義反侵略的正義戰爭，不但恢復失土，取消不平等條約，且與英、美、蘇同為聯合國的創始會員國。

更有人認為，中國是在太平洋戰爭爆發之後，才對日宣戰，時間晚於一九三九年九月三日，英、法對德宣戰而爆發的「歐戰」。所以即便中國參加了二戰，也應從對日宣戰之日算起。

此一說法，故意忽略中國已經單獨對日本作戰四年五個月，發生過十三次大會戰的事實。其實宣戰並非交戰的必要條件，歷史上不宣而戰的戰爭非常多；以日本為例，至少就有日俄戰爭、侵華戰爭及一九四一年進攻英、美遠東殖民地的南方作戰，都是不宣而戰；難道這不算戰爭嗎？

至於七七事變發生，中國起而全面抗日的時候，沒有對日宣戰的原因，是中國當時並不知道這場仗要打多久？更不知道列強外交走向與國際局勢會如何變化？中國是一個貧窮國家，為獲得外援，建立國際交通線，與利用租界的保護作用，選擇了不宣而戰，實在是明智的考量。

進一步看，如果堅持以九一八事變為抗戰起始日期，可想國際間更不會承認這是二次大戰開始的時間點。更何況張學良的東北軍是不戰而退，任由日軍占領東三省，其間也僅有馬占山等義勇軍的局部抵抗而已。這與八年抗戰一開始即全民動員、轟轟烈烈投入的淞滬會戰，相差安能以道里計？

因此，中國八年全面抗戰是二次大戰的開始，也是二次大戰勝利結束的戰場，是與英、美、蘇四強聯盟，對付軸心國作戰的主角，這是全中華民族世世代代的光榮。如果以九一八事變為抗戰開始時間，是自外於二次大戰，實乃自貶抗戰的光榮與驕傲。所以，吾人必須清楚瞭解，局部抗日行動與八年全面對日抗戰，絕不可混為一談。

相關書摘 ▶《郝柏村還原全面抗戰真相》：對日抗戰一旦中國打敗，就是亡國

書籍介紹

本文摘錄自《血淚與榮耀︰郝柏村還原全面抗戰真相（1937-1945）》，遠見天下文化出版

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作者：郝柏村（口述）、何世同（編校）

★來自「抗戰老兵」郝柏村第一手的記錄，還原中國近代史上最重要的抗戰實況。

★收錄抗日戰爭史的重要文書、珍貴史料照片，以及20餘場重要戰役的攻防示意圖。

「我是一個全程參加過八年抗戰的老兵，對抗戰有一份親歷的感受；但自一九四九年國共戰爭之後，這一頁中華民族最偉大、最壯烈歷史的真相，受到了很大的掩蓋與扭曲，令我內心感到十分難過。」——郝柏村

第二次世界大戰開始於一九三七年七月七日中國對日本的反侵略戰爭，結束於一九四五年八月十五日日本的投降。其間，中國打的時間最長、犧牲最慘重，對世界人類的貢獻也最大。遺憾的是，這段轟轟烈烈、可歌可泣的史實，不僅被英、美等西方國家刻意忽略，更由於政治立場的分歧和歷史的糾結，在兩岸遭到不同程度的隱埋、淡化或扭曲。

有鑑於此，「抗戰老兵」郝柏村近十餘年來，傾心傾力挖掘八年全面抗戰歷史的真相，不僅努力爬梳相關文獻，並親自到二十二場會戰現場探勘。本書是郝柏村繼《郝柏村重返抗日戰場》後的最新力作，隨著一幅幅抗戰歷史圖像的建構與還原，讀者將能深刻了解八年全面抗戰對中華民族的意義，及其在世界歷史上應有的定位。

Photo Credit: 遠見天下文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航