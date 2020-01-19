《郝柏村還原全面抗戰真相》：對日抗戰一旦中國打敗，就是亡國

文：郝柏村、何世同

抗戰戰果對中國及世界的影響

我們看完八年全面抗日戰史真相應可瞭解：

中國如何取消百年不平等條約，收復失土；

中國如何從次殖民地晉升為戰後世界四強之一地位；

中國如何從百年積弱的農業社會成為現代化富強國家。

中國的八年全面抗戰，是第二次世界大戰唯一的正義戰爭，是亞洲的主戰場。一九四五年八月十五日，日本向中、美、英、蘇等同盟國宣布無條件投降；九月二日上午，日本外相重光葵代表日本，在靠泊於日本東京灣的美國密蘇里號（Missouri）戰艦甲板上，向太平洋戰區盟軍統帥麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍呈遞降書，二戰正式結束。

麥克阿瑟首先在降書上簽名，依次簽名的是美國代表、海軍五星上將尼米茲（Chester William Nimitz），與中國代表、國民政府軍令部部長徐永昌上將。其後，才按英國、蘇聯、澳大利亞、加拿大、法國、荷蘭、紐西蘭代表的順序，陸續簽名。由此簽署順序，可見中國在這場戰爭中的份量與地位。

更重要的是，在這些受降國中，中國是唯一的農業國家，也是唯一的黃種人國家，更是唯一剛擺脫列強不平等條約桎梏的次殖民地國家。就戰爭性質而言，對其他工業國家是霸權爭奪的戰爭；對農業中國則是反侵略、爭生存的正義戰爭。因此，我們的勝利成果最為珍貴，對中國、乃至全世界，都產生了極為深遠的影響。

中國人驕傲地「站起來」了

現在中國人在世界上站起來了；然而，究竟是什麼時候站起來的？

總有人認為，是一九四九年中國共產黨在國共戰爭中戰勝中國國民黨，取得大陸政權，讓中國人站起來的。其實不然，因為那是一場「中國人打贏中國人」的戰爭，輸贏只在改朝換代，或轉移政權，中國還是中國。而真正讓中國人站起來的戰爭，是「中國人打贏外國人」的八年全面抗戰，這場戰爭一旦中國打敗，就是亡國。

抗戰之前，列強在全中國劃分勢力範圍，東北、熱河、台灣為日本強占，關稅由英國人掌控，外國船艦停泊穿梭於中國海域與內河，外國人犯罪中國法庭不能審判，外國在中國擁有租界，可自由通商販毒，並享有片面最惠國待遇。加上鴉片戰爭以來，五次對外戰敗的鉅額賠款、利息，中國經濟幾乎崩潰，使得我們國窮民貧，主權不完整，成了比殖民地還不如的次殖民地。這種列強的剝削、掠奪與屈辱，中國人忍受了一百年。

抗戰軍興後，我們獨力對日本作戰四年多，一開始美國不聞不問，英國還落井下石。及至太平洋戰爭爆發，我們成為同盟國的一份子，不但牽制了日本陸軍的主力，使其不能轉用於太平洋戰場，還進入緬甸協助英軍作戰，慢慢贏得盟國敬重。開羅會議期間，蔣委員長與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾平起平坐，開始建立我們應有的國際地位。

抗戰勝利之後，我們廢除了百年不平等條約，收復失土，擺脫了列強的欺壓與控制，從次殖民地一躍而為世界四強之一，並成為聯合國的創始會員國，中國人終於驕傲地站起來了，這就是我們抗戰勝利對中華民族的最大貢獻。中共今天在聯合國安全理事會中，享有具否決權的常任理事國席位，正是中國國民黨領導八年全面抗戰勝利的成果。

如果中國在對日戰爭中戰敗投降，或蔣委員長有軍閥思想，與日本妥協，然後聯手打共產黨，世界歷史將是另一回事，中國必然永遠成為日本的附庸。

換言之，中國國民黨領導的國民政府，讓中國人站起來，中國共產黨領導的人民政府，讓中國人強起來、富起來。也就是說，今天中國富強起來的堅實地基，是國民政府打下來的；而宏偉華廈，是人民政府蓋起來的。這是中華民族歷史一棒接一棒的成果。朝代有興衰，政權有更替，在中華民族復興的歷史中，國共兩黨前後傳承，展現近代中華民族復興的夥伴關係。

一九四九年中共打贏了國共戰爭，大陸對這段歷史要怎麼寫？我沒有意見。但早年中共基於對蔣委員長及中國國民黨的仇恨，全盤否定了後者在抗戰中的領導與功勞，歷史絕不會接受的。此乃中國自外於二戰的主角地位，無怪乎歐美等西方國家忘記中國曾是同盟的角色，甚至日本政府對侵華歷史終未能深切檢討與誠心道歉。

我認為，國民政府在大陸失敗，蔣委員長最對不起的人，第一，是大陸的老百姓，第二，是抗戰歷史真相及抗戰中犧牲的二千餘萬的無名英雄。

中國今天已是世界「超強」，也應該有超強的氣度；縱然在國共戰爭中與國民黨積了仇恨，但七十多年過去了，血濃於水的民族感情，應該已經衝破了黨派間的舊隙。因此，我很希望大陸新世代的領導人，能完全放棄內戰史觀，本實事求是的精神，將抗戰歷史放在各黨派之上，還給中國抗戰歷史的原本面貌。相信這不僅無傷於中共在大陸的執政，更會贏得全世界所有炎黃子孫的支持與向心。

一九四五年九月九日，在南京中央陸軍軍官學校大禮堂舉行的中國戰區受降典禮全景。（國史館提供）｜Photo Credit: 遠見天下文化

喚起世界被壓迫民族的自覺

在第二次世界大戰中，不論戰勝國或戰敗國，除了中國是農業國家外，其餘國家都是工業強權，在美國密蘇里號軍艦上接受日本投降的九個受降國中，也只有中國是黃種人國家，其他八國均為白種人國家；由此，正可突顯中國在二戰是唯一反侵略的正義戰爭，不同於各列強國家的爭霸與利益的爭奪。

中國作為一個戰勝的受降國，更對戰敗國完全沒有領土野心，真正表現了中國的王道精神。因此，中國抗日戰爭的勝利，對淪為列強殖民地的弱小民族而言，起了很大的示範與鼓舞作用，喚起了他們民族自決的意識，鼓舞他們紛紛起而爭取獨立；從印度、緬甸、東印度群島、馬來亞，向四周幅射擴大，終於摧毀了西方列強幾百年來對全球的殖民統治。

這是我們抗戰勝利，對世界人權的偉大貢獻，具有重大意義。

相關書摘 ▶《郝柏村還原全面抗戰真相》：中共稱九一八事變是抗日戰爭起點，我難以苟同

書籍介紹

本文摘錄自《血淚與榮耀︰郝柏村還原全面抗戰真相（1937-1945）》，遠見天下文化出版

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作者：郝柏村（口述）、何世同（編校）

★來自「抗戰老兵」郝柏村第一手的記錄，還原中國近代史上最重要的抗戰實況。

★收錄抗日戰爭史的重要文書、珍貴史料照片，以及20餘場重要戰役的攻防示意圖。

「我是一個全程參加過八年抗戰的老兵，對抗戰有一份親歷的感受；但自一九四九年國共戰爭之後，這一頁中華民族最偉大、最壯烈歷史的真相，受到了很大的掩蓋與扭曲，令我內心感到十分難過。」——郝柏村

第二次世界大戰開始於一九三七年七月七日中國對日本的反侵略戰爭，結束於一九四五年八月十五日日本的投降。其間，中國打的時間最長、犧牲最慘重，對世界人類的貢獻也最大。遺憾的是，這段轟轟烈烈、可歌可泣的史實，不僅被英、美等西方國家刻意忽略，更由於政治立場的分歧和歷史的糾結，在兩岸遭到不同程度的隱埋、淡化或扭曲。

有鑑於此，「抗戰老兵」郝柏村近十餘年來，傾心傾力挖掘八年全面抗戰歷史的真相，不僅努力爬梳相關文獻，並親自到二十二場會戰現場探勘。本書是郝柏村繼《郝柏村重返抗日戰場》後的最新力作，隨著一幅幅抗戰歷史圖像的建構與還原，讀者將能深刻了解八年全面抗戰對中華民族的意義，及其在世界歷史上應有的定位。

Photo Credit: 遠見天下文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航