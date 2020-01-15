罷韓八策：民進黨不宜插手，讓民間組織和台灣基進主導

文：水鏡政經學院

前幾天開完票後，朋友問我們一個很好的問題，為何六都柯文哲滿意度民調比韓國瑜低，但沒人說要罷免他，但很多高雄人卻要罷免韓國瑜？

主要因素固然是，韓選前答應要做完四年，選後只當了四個月就選總統。從情緒理論來說，滿意度低，表示不喜歡你的人多，但不喜歡還有分層次。

厭惡的人會不滿意你、鄙視的人會不滿意你、生氣的人也會不滿意你，但這些情緒的能量是不同的，厭惡跟鄙視，都有看不起、不想理你的意味，不見得有具體行動。但生氣的能量是最大的，那是一種包含抗議、反擊的蠢蠢欲動，是最能化為具體行動的能量。

從這裡出發，我們來看罷免這件事會更清楚。

1. 以高雄的民氣來看，罷免勢在必行。從2019年罷韓連署、光復高雄、12/21高雄人的踴躍參與。可以明顯看見高雄人對韓的憤怒，覺得被背叛了、被騙了，想要教訓他。這是一股巨大的能量，能量有出口前，想要阻擋的人，那怕是蔡英文，都會被淹沒、重擊。

2. 罷免是憲法賦予人民的權力，這是民間的事，民進黨不宜插手。如果小英選前喊和解，選後又介入罷免，等於是自打嘴巴。再者，民進黨若在此時追殺韓，反而會造成韓粉的團結與反彈，對於本次選舉的世代撕裂會更加不利。

3. 執政黨應該聚焦在選民的託付，除了反滲透法的實行細則，台美關係、台美貿易協議的建立，還有礦業法、居住正義、勞保破產等棘手問題，不宜多開戰場到高雄。當然，從國民黨的角度，把民進黨拖下水玩動員戰，牽制民進黨在其他議題戰場上的進攻，這會消耗民進黨選後有限的時間。只要民進黨中計，讓資源分散，2022年跟2024年，民進黨會吃很大的虧。

4. 韓若繼續留在高雄，理論上他會比較謙遜，而就其原本的操作模式，會做些看得到的政績，然後被放大、神話宣傳，就像清了水溝透過媒體宣稱不會淹水、鋪了一些路鋪宣稱平到像賽車道一樣。還可能利用高雄市的「疑似」弊案，一月一爆轉移焦點。

5. 最適合參與罷免的，除了Wecare高雄、公民割草行動等民間組織，再來就是台灣基進。當韓國瑜在2018年說高雄要建愛情摩天輪，基進是第一個用數據合理推估其政見不可行的。也因為堅決反韓，2018的市議員選舉，基進全部落選，部分高雄市民覺得對基進有虧欠，這也讓高雄成為基進在全台拿最多不分區票的地方。而做為一個高雄起家、一開始便反韓的政黨，基進有立場主導罷韓，並利用這次的罷韓活動，組織跟練兵。

6. 民進黨願不願意讓手給基進，涉及到民進黨本身路線。第一大黨的設定是否光譜要往中間走，吸引泛藍華獨經濟藍，把餅做大，擠壓國民黨，也就是蔡英文路線，把深綠、強力批判中共的路線留給基進。

7. 罷免的資金來源要透明乾淨，不能讓對方有任何可以攻擊的地方。

8. 韓國瑜在韓粉的簇擁下回國民黨當黨主席是大機率事件，若國民黨沒有抵抗力量，且讓韓順利當上黨主席，等於宣告國民黨為了552萬張選票妥協，同時也是對旺中等親中勢力妥協，代表留在黨內的人，寧可為了選舉資源、媒體通路、民間組織，而放棄選後路線改造的機會。那2024年將會再被選民唾棄一次。當然，我們也期待國民黨能振作，重新檢討路線，不要忽視817萬選民對於九二共識、一國兩制的反對與恐懼。

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本文經水鏡政經學院授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航