空投紅蘿蔔給袋鼠、拯救瀕危無尾熊，澳洲投15億動保基金

（中央社）澳洲森林大火讓廣大土地成為焦土，澳洲有關當局出動直升機空投蔬菜，搶救棲地遭破壞面臨饑荒的野生動物，另外澳洲政府今天宣布撥款5000萬美元（約新台幣15億元）作為野生生物保育基金。不過澳洲政府否認森林大火與全球暖化有「絕對關聯」，研究人員對此則表示氣候變遷「無庸置疑」助長全球野火災情。

澳洲政府堅稱：大火和氣候變遷無關

澳洲政府堅稱，氣候變遷和這波造成至少28死、毀損2000棟房屋及1120萬公頃土地遭蹂躪的森林大火並無直接關聯。然而，英國學者團隊分析57項科學研究的綜論推斷，全球暖化是導致世界各地炎熱乾旱氣候加劇的主因，更成為野火爆發的溫床。

參與撰寫這項綜論的倫敦帝國學院李佛修姆野火環境社會中心（Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society）主任普蘭迪斯（Iain Colin Prentice）表示，氣候和野火威脅「完全無庸置疑」有所關聯。

普蘭迪斯告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「澳洲明顯暖化1度以上…火災發生率極容易受氣溫影響。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及聯邦能源部長泰勒（Angus Taylor）認為，澳洲無須更積極減少碳排放以遏制全球暖化，還指出澳洲已達成2020年減排目標。

《路透社》報導，澳洲維多利亞州（Victoria）官員今天警告，儘管本週天氣轉涼，澳洲致命野火季節仍未結束。澳洲第2大城墨爾本被有毒煙霾籠罩。維多利亞州和新南威爾斯州至少180起火災未歇，但氣象預報說，明天開始在野火重創的東岸地區普遍會降雨。

維多利亞州衛生官員沙頓（Brett Sutton）表示，他認為墨爾本空氣品質，一夜之間已陷入「全球最差」狀態，因為氣溫變低，使得空氣中懸浮粒子積聚接近地面。

空投食物救動物

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，新南威爾斯州上週利用直升機，空投數千磅的番薯和紅蘿蔔以餵食像是岩袋鼠的瀕臨滅絕動物。牠們雖躲過大火，卻失去食物來源，面臨缺乏糧食的危機。

新南威爾斯州（NSW）環境部長基恩（Matt Kean）表示：「岩袋鼠通常能在大火中倖存，但大火摧毀牠們岩石棲地周邊植物，使得岩袋鼠只能在有限自然資源中覓食。」

拯救岩袋鼠是澳洲政府與保育人士最新發起的計畫，盡他們所能為世界上其中一處生物多樣性最為多元，但如今已遭大火摧殘的棲息地伸出援手。

無尾熊瀕危，有人提議遷至紐西蘭

澳洲野火燒不停，重創野生動物棲息環境，無尾熊死傷慘重，聯邦政府警告，牠們可能很快就會正式列入「瀕臨絕種」的動物名單。

《澳洲人報》（The Australian）報導，是否將無尾熊列入瀕危物種名單，將由「瀕危物種科學委員會」（Threatened Species Scientific Committee）決定。澳洲環保部長李伊（Sussan Ley）今天說，這場「史無前例」的野火危機，可能促使有關當局做出這番決定。

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疾病、森林野火、車禍意外和犬隻攻擊，使澳洲無尾熊生存受到嚴重威脅，2012年起就被列為「易危物種」。野火肆虐袋鼠島（Kangaroo Island）多數區域和新南威爾斯州（New South Wales）南岸（South Coast），大批健康的無尾熊來不及逃出火海。

澳洲政府今天宣布撥款5000萬美元（約新台幣15億元）作為野生生物保育基金，李伊承諾部分款項將用來因應無尾熊生存危機。李伊和財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）說，5000萬美元中有半數款項將流向野生生物保育員、醫院和動物園和自然資源管理機構。

《法新社》報導，數以千計民眾連署請願，提議將無尾熊遷至紐西蘭，以幫助牠們逃離澳洲致命野火，不過，這項計畫遭到官員反對。

這個名為「無尾熊再安置協會」（Koala Relocation Society）的團體表示，無尾熊在澳洲已面臨「機能性滅絕」，但在紐西蘭或可蓬勃繁衍，因為當地栽種了近3萬公頃的尤加利樹。

截至今天中午，這項線上請願活動已獲7500人連署。不過，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的發言人告訴《紐西蘭電視台》（Television New Zealand），政府的重心是協助野火獲得控制，好讓無尾熊「能夠留在自然棲息地」。

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核稿編輯：楊士範