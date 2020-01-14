空投紅蘿蔔給袋鼠、拯救瀕危無尾熊，澳洲投15億動保基金
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澳洲政府否認森林大火與全球暖化有「絕對關聯」，研究人員對此則表示氣候變遷「無庸置疑」助長全球野火災情。
（中央社）澳洲森林大火讓廣大土地成為焦土，澳洲有關當局出動直升機空投蔬菜，搶救棲地遭破壞面臨饑荒的野生動物，另外澳洲政府今天宣布撥款5000萬美元（約新台幣15億元）作為野生生物保育基金。不過澳洲政府否認森林大火與全球暖化有「絕對關聯」，研究人員對此則表示氣候變遷「無庸置疑」助長全球野火災情。
澳洲政府堅稱：大火和氣候變遷無關
澳洲政府堅稱，氣候變遷和這波造成至少28死、毀損2000棟房屋及1120萬公頃土地遭蹂躪的森林大火並無直接關聯。然而，英國學者團隊分析57項科學研究的綜論推斷，全球暖化是導致世界各地炎熱乾旱氣候加劇的主因，更成為野火爆發的溫床。
參與撰寫這項綜論的倫敦帝國學院李佛修姆野火環境社會中心（Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society）主任普蘭迪斯（Iain Colin Prentice）表示，氣候和野火威脅「完全無庸置疑」有所關聯。
普蘭迪斯告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「澳洲明顯暖化1度以上…火災發生率極容易受氣溫影響。」
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及聯邦能源部長泰勒（Angus Taylor）認為，澳洲無須更積極減少碳排放以遏制全球暖化，還指出澳洲已達成2020年減排目標。
《路透社》報導，澳洲維多利亞州（Victoria）官員今天警告，儘管本週天氣轉涼，澳洲致命野火季節仍未結束。澳洲第2大城墨爾本被有毒煙霾籠罩。維多利亞州和新南威爾斯州至少180起火災未歇，但氣象預報說，明天開始在野火重創的東岸地區普遍會降雨。
維多利亞州衛生官員沙頓（Brett Sutton）表示，他認為墨爾本空氣品質，一夜之間已陷入「全球最差」狀態，因為氣溫變低，使得空氣中懸浮粒子積聚接近地面。
空投食物救動物
《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，新南威爾斯州上週利用直升機，空投數千磅的番薯和紅蘿蔔以餵食像是岩袋鼠的瀕臨滅絕動物。牠們雖躲過大火，卻失去食物來源，面臨缺乏糧食的危機。
新南威爾斯州（NSW）環境部長基恩（Matt Kean）表示：「岩袋鼠通常能在大火中倖存，但大火摧毀牠們岩石棲地周邊植物，使得岩袋鼠只能在有限自然資源中覓食。」
拯救岩袋鼠是澳洲政府與保育人士最新發起的計畫，盡他們所能為世界上其中一處生物多樣性最為多元，但如今已遭大火摧殘的棲息地伸出援手。
《華視》報導，除了新南威爾斯州政府外，澳洲慈善動物組織也透過小型飛機為維多利亞州受傷的野生動物運輸食品，澳洲動物協會發言人懷特表示：「動保組織正在盡最大努力確保在大火中倖免的野生動物不會因缺乏食物而死亡。」另外，美國也派出上百名有經驗消防員前往協助滅火，利用灑水直升機，每小時灑3個游泳池的水量撲滅火勢。
無尾熊瀕危，有人提議遷至紐西蘭
澳洲野火燒不停，重創野生動物棲息環境，無尾熊死傷慘重，聯邦政府警告，牠們可能很快就會正式列入「瀕臨絕種」的動物名單。
《澳洲人報》（The Australian）報導，是否將無尾熊列入瀕危物種名單，將由「瀕危物種科學委員會」（Threatened Species Scientific Committee）決定。澳洲環保部長李伊（Sussan Ley）今天說，這場「史無前例」的野火危機，可能促使有關當局做出這番決定。
疾病、森林野火、車禍意外和犬隻攻擊，使澳洲無尾熊生存受到嚴重威脅，2012年起就被列為「易危物種」。野火肆虐袋鼠島（Kangaroo Island）多數區域和新南威爾斯州（New South Wales）南岸（South Coast），大批健康的無尾熊來不及逃出火海。
澳洲政府今天宣布撥款5000萬美元（約新台幣15億元）作為野生生物保育基金，李伊承諾部分款項將用來因應無尾熊生存危機。李伊和財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）說，5000萬美元中有半數款項將流向野生生物保育員、醫院和動物園和自然資源管理機構。
《法新社》報導，數以千計民眾連署請願，提議將無尾熊遷至紐西蘭，以幫助牠們逃離澳洲致命野火，不過，這項計畫遭到官員反對。
這個名為「無尾熊再安置協會」（Koala Relocation Society）的團體表示，無尾熊在澳洲已面臨「機能性滅絕」，但在紐西蘭或可蓬勃繁衍，因為當地栽種了近3萬公頃的尤加利樹。
截至今天中午，這項線上請願活動已獲7500人連署。不過，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的發言人告訴《紐西蘭電視台》（Television New Zealand），政府的重心是協助野火獲得控制，好讓無尾熊「能夠留在自然棲息地」。
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核稿編輯：楊士範