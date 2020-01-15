民進黨完全執政首要任務：消滅紅色滲透，緊抓「農、工、兵」三項話語權

民進黨這次的勝利，歸功起來就幾個因素。

一個是習近平主席大力助攻，他錯估自身實力，以為可以多開戰線，想要全力吃掉香港，再吞下台灣，結果引發台灣幾乎是不分世代的紅色恐懼。

另一個是以陳菊為主的傳統民進黨領袖，檯面下全力修補與保守票的裂痕，憑藉自己的輩份與信用，重新拉回海外獨派支持。為何陳菊等老民進黨人吸引了這麼大的砲火，尤其是柯文哲幾乎發瘋的攻擊，因為這些傳統民進黨人斷銀根與挖牆腳的動作是有實際傷害的。

最後，檯面上蘇貞昌用自己的身分地位，壓制社運宣傳路線，全面實務作風，拉回傳統中小企業票。蘇系等於用盡自己的資源，取回年輕世代對民進黨政務能力的信心，同時反證小黨只會嘶吼的無能。

所以，完全執政的首要任務，必須是消滅紅色滲透。

Photo Credit: 中央社 第15任總統、副總統及第10屆立委選舉11日晚間開票結果漸明朗，總統蔡英文台北競選總部外支持者情緒也愈晚愈嗨，現場民眾點亮手機燈光，與手中旗幟一同搖擺。中央社記者郭日曉攝 109年1月11日

在法律層面上輾壓也無所謂，800萬票證明大家反共匪侵略，下一任的當務之急，就是《境外勢力代理人法》通過，〈施行細則〉與機關儘速成立，將所有資訊完全透明化，台灣民眾用選票證明自己有眼睛會看，不會放過中共代理人。

執行層面上，還需要對地方的配合，紅色滲透往往透過基層微創與宮廟，繞過政府監督，以及吸收台灣收入不佳的年輕人前往中國創業，還有尋找反社會的失敗者為主。

除了透明化外，還得要斬斷根源，從現在開始要培養從基層起家的政治人物，只有這些人知道在地情勢，曉得哪些小公司行號與宮廟圈的人可能被滲透，知道把資源投入哪裡才會有效果。

我們也得認真想想，社會上一定有失敗者，要如何提供協助，不要讓他們成為中國吸收的目標，此次韓流風起的宣傳主力，相當多都是這類人。

但這長期來說，就得要配合選制修改，依照人口數設立區議會與中級議會選舉，提供年輕政治人物空間。進可攻擊中國滲透單位，監督政府款項發放，退可守住選民利益，知曉地方發展與時運。不然依照現在一個議員或立委，數十萬人的選區，又不增加其人事預算，沒有力氣全面顧及，被滲透的空間會擴大。

如果各位擔心回到地方豬肉桶分贓情勢，那是自找的。年輕人已經覺醒的話，離家裡這麼近的政治事務就該好好關心，從水溝跟電桿開始，不是只關心離你家一百公里外大條的。

其次，台灣經濟的命脈，向來仰賴美日輸出的技術，連最終市場也在這些地方。蔡英文連任，至少保證未來四年台灣的親美路線，這方面我們就不需要擔心。問題是在執行層面上，除了中央部會的政策大方向外，怎樣落實到基層，讓民眾可以快速拿到實質利益，不會像去年一樣，中央熱地方冷？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為美國售予中華民國空軍之F-16戰機。

這就要回歸民進黨最弱的一部分，被戲稱缺少農（農業）、工（產業）、兵（軍事）人才，從阿扁八年開始就是如此，民進黨的社運色彩太濃厚，導致國民黨緊緊抓住農工兵三項的話語權，民眾也不相信民進黨有此種人才。

這其實非常可惜，因為國民黨以外不是沒有這方面的人才，而是在台灣學歷優位的情結下，農業專家不擅長媒體公關，產業人才往往跟社運關係不良，軍事專家則意識形態偏重，這些正好都在民進黨體系中屬於較弱勢者。此次選舉我們看到幾個突破點，民進黨應該也看到了，如何運作把對的人放在對得事上面，考驗執政黨的能力。

從雲林花生之亂以及蘇治芬當選可以看出，在地農民不是不知道張家人的跋扈，與農會體系的壓榨，只是求生工具都在人家手上，不配合都不行。蘇貞昌院長在花生之亂後，就讓陳吉仲與農委會長官坐鎮當地，直接越過農會體系處理，而且成效頗豐，即便張家讓培養的農業網紅嘶聲力竭，在真正專家的眼裡仍是跳樑小丑。

但陳吉仲之後將由哪些人來接手，中生代的代表人物在哪裡，能夠有精力跑農業行政業務的新人又何在？

農業技術專家多半不擅長公關，民進黨有必要將這類人挖出來，給予適度的包裝，才能重奪農業的話語權，將農民從被把持的地方農會體系中解放。沒有指標性政治人物，把複雜的農業政策轉化成宣傳語言，我們會很難說服非農業體系的人，去支持農業改革的必要性。

產業政策上，民進黨的支持主力向來是中小企業，而非是雙北白領中產習慣看到的大企業，過去幾年偏重大企業的宣傳，嚴重低估傳統支持者的流失。由於中小企業缺乏媒體宣傳，過於仰賴私人管道，導致依靠空戰而起的政治人物，根本不知道實務需求在哪。

執政黨當務之急，是運用政府資源，去成立中小企業的產業公會，用以橫向串聯，並得到產業第一手訊息，給予即時協助。

從過去兩年，偏藍的各種工商協會，全力宣傳對中國開放政策，完全避談傳統產業固守台灣多年，遲遲得不到政府關愛，幾乎要被親中企業吃掉的結果。

而我們卻無法在主流媒體上，看到所謂的台灣工商團體出來挺政府政策，這與基層的哀號完全脫節，表示現今的工商協會早已經沒有代表性，甚至成為中國經濟統戰的先鋒，民進黨需要抓住機會，獲得這些堅守台灣價值，不輸出技術賤賣中國的中小企業支持。

民進黨欠缺軍事專業人才眾所皆知，這次吳怡農沒有獲得立委非常可惜，選後應當去擔任總統府幕僚職位，較能發揮其能力。但為何民進黨會沒有軍事專業人才？這種說法也是錯誤的，實況是無論國民黨還是民進黨，都沒有真正意義的軍事專業立委。

主要是實務運作的軍方高階將校，幾乎都出身黃埔系統，大中國意識強烈，對民進黨的敵意很深，雖說這幾年的校級軍官漸漸無此問題，但鴻溝仍在。如何積極的說服專業軍官，投入民進黨的政策運作，這是第一個要面對的考驗。

其次是，民間的軍事專家，多半沒有相關學經歷，而有此學歷的專家，多半偏向國際關係，而非軍事戰略，慣於用寫論文的模式經營智庫，忽略現場運作的困難，導致長期以來不被軍方理睬，形成所謂的軍方自成體系。

要吸納專業軍官，最有效的辦法就是讓能夠對話的專家處理，取得軍官團對民進黨的信任，進一步影響軍隊的運作，並達成軍民合作的可能。專業軍官往往有聚焦在特定事務的毛病，軍宅對武器很熟但鮮少了解政軍之間的聯繫，能有宏觀視野的學者通常不知道實務運作的困難，提出做不到的建議，如何整合？

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

這一樣需要多功能的智庫型與民間顧問單位，來培養各方長期的信任感，願意在第三方的協調下整合出最佳化的政策。這並不是簡單的任務，但現在不做以後必定會後悔。

綜合如下，民進黨若能在已經成熟的醫療、學術、社運的基礎上，將國家運轉的農工兵實務專家納入，就可以打破國民黨壟斷多年的話語權，達到長期執政、改善台灣體質的目標。

而這一切的基礎，將會奠定在是否能夠堅定抵禦紅色滲透的前提上，民進黨不能錯估情勢，誤以為一路走來的路線全盤無誤。就以戰略角度來說，戰爭的勝利必定是先顧好自己的戰士，打下堅實的後勤基礎，不能長期發起遠征，佔據遠方高地卻無能守住，徒耗資源在戰場上進退兩難。

還有一點各位要想想，執政黨的任務只有宣傳，還是要提出具體作法？極端一點來說，今天中國因為內外交迫，被逼對台發動戰爭，請問社運小粉綠會怎麼做？

鐵定只會繼續批評國民黨賣國，到處抓有叛國可能的戰犯做政治審查，然後戰前怎樣厚植國力，交戰時的軍事運作，戰後的復原工作，一個具體項目都講不出來。因為社運左膠的強項就是批評，真有應付這種硬實力比拚的能力，就不會只曉得罵反對政黨了。

我們已經證明，中國的紅色滲透無孔不入，此次失敗還會有下次，除非共黨垮台，台灣永無寧日。大藍跟小藍幾乎確定被滲透到難以逆轉的地步，民進黨如何能轉型成為全方面的政黨，端看這一任的基礎。

800萬票，是台灣人民對民進黨的期待，不是對民進黨的全盤認同。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航