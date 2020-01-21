《韓國史》：隋煬帝30萬大軍，竟被高句麗打到剩2700人

文：朱立熙

與隋唐的鬥爭及三國統一

一、與隋唐衝突

西元六世紀後半，當高句麗為了收復漢江流域的失土而連年征戰之際，中國大陸出現了隋朝（581－617年），大一統三國、西晉以迄於五胡亂華、南北朝以來的長期對立與分裂亂象，在中原建立新的帝國，形成新的國際關係與秩序。這時，外蒙古及西邊的阿爾泰山一帶，由土耳其系統的突厥族所控制，暫時統一塞外地方建立大帝國，但是不久突厥就分裂為東與西（572年）。由於大陸出現新的勢力，朝鮮半島也受到影響，高句麗與隋隔遼河為界，衝突勢不可免。

隋軍攻打高句麗

隋消滅南朝的陳國統一中原，為高句麗的平原王（559－590年）時，為了因應情勢，高句麗採取了加強訓練兵力，貯存軍糧，以及修造兵器等措施。嬰陽王（590－618年）即位後，受到隋文帝誣陷的信函所刺激，於是一改原本穩健的態度，以積極的行動防備隋朝，並數次對遼西、臨榆關、山東等地發動先制攻擊。隋文帝大怒之餘，動員三十萬水陸兵力入侵高句麗，卻遭到洪水與風暴而受挫（598年）。

隋文帝之後，煬帝即位，打破了戰後十多年來相安無事的局面。他計畫連結長江與黃河將中原的經濟圈統合為一，於是闢建從洛陽到長州的大運河，定洛陽為東都，為建立大帝國而奠定基礎。

為了實現大帝國之夢，隋認為非先壓制塞外民族不可，而壓制突厥則要制伏東方的高句麗，不過，高句麗看破隋的意圖，反而與突厥建立更密切的關係。

611年6月隋煬帝下詔攻打高句麗，親率百萬大軍分陸路與水路進攻。陸軍正兵一百十三萬人，由宇文述與于仲文分率左右翼部隊自涿郡出發向平壤進軍。水軍則由總管來護兒、副總管周法尚領軍，從山東登州出發越黃海進入大同江，與宇文述部隊會合再攻進平壤。

相較於隋的大軍，高句麗只有數十萬兵力相對應。陸軍由乙支文德率領，水軍則由國王的弟弟建武親率，採「先守後戰」與「清野戰術」與隋軍遭遇。越過遼河的隋軍，為了攻略遼東城投入不少時間與物資，卻久攻不下。由於煬帝親自督戰，便率爾對平壤直接攻擊。在此之前，經海路抵達大同江的隋水軍，遭到建武率領的五百名決死隊全數殲滅，兵員與糧船全部沉沒。水軍的挫敗，直接導致後來陸軍在薩水的潰敗。

隋的宇文、于兩大將率領的三十萬大軍，為了進攻平壤在綠江西岸集結時，乙支文德先以撤退誘敵，到隋軍追趕到平壤城外三十里紮營，已經師老兵疲。同時，高句麗嬰陽王為探知隋軍實力，派乙支文德以假投降誘敵撤軍，然後再予追擊而大破隋軍，三十萬大軍最後僅剩下二千七百人，乙支文德的勝利被稱為「薩水大捷」。隋煬帝最後仍集結殘兵於烏列忽城下試圖再戰，但仍被乙支文德率領的高句麗軍所敗，只好由德文昇率數千殘兵保護踉蹌奔逃回國。次年（613年），煬帝無視國內的反戰，再次出兵高句麗。但是，高句麗的防守更為堅實，隋軍雖有飛樓、橦車、雲梯等攻城裝備，仍無法奏功。後來因國內發生叛亂，使隋軍無法再戰而撤退。煬帝第三次遠征高句麗仍以失敗落幕。後來，因李淵、李世民父子叛亂，攻陷首都，隋煬帝在江都被弒，高句麗才結束與中國三十多年的鬥爭。

對唐政策

隋亡唐起（618年）時，高句麗正是嬰陽王之弟建武即位之年，也就是榮留王（618－642年）。他因為與隋戰爭時和乙支文德一起立下赫赫戰功，登基後便試圖對唐朝這個大陸新勢力採和睦的態度。他壓抑了武將的北進政策，而採北守南進主義。因此，榮留王接受了唐朝和親的提議，派遣修好使赴唐，並應唐之請，互相交換與隋戰爭時的俘虜。在和親政策下，道教傳進了朝鮮半島並頗為盛行。

唐漸漸有了建立世界帝國的野心，在國內建立均田制與府兵制等制度，開始積極建設累積國力，締造「貞觀之治」。同時，唐也對外擴張，先後對西突厥、鐵勒諸部、高品土渾等，即現在的內外蒙與西藏地方予以征討。後來，唐太宗要求高句麗祭葬隋朝殉難的遠征軍遺骸，並採取強硬政策，於是讓高句麗放棄一貫的和善政策，構建千里長城，開始防備唐的入侵。

千里長城還未建成，高句麗就發生政變。以淵蓋蘇文為首的少壯武臣弒害榮留王及一百八十餘名大臣，迎立國王的姪兒為寶藏王（642－668年），對唐強硬派於是掌握了政權，淵蓋蘇文自任「大莫離支」獨攬政治與軍事大權。對唐強硬派掌權的事實，使得唐朝也受到衝擊。

二、朝鮮半島情勢

此時，半島內的狀況是，百濟與高句麗經常對新羅加以攻擊，迫使新羅必須向唐求援。應新羅之請，唐曾派使臣到高句麗勸說停止攻擊新羅。一度曾派營州都督張俊去打高句麗，但因遼河氾濫而撤軍。

唐遠征高句麗

在緊張的國際關係中，夢想成為世界帝國的唐太宗，於644年11月以淵蓋蘇文弒害榮留王並屠殺大臣以及追究他獨裁統治的名義，派遣遠征軍討伐高句麗。次年4月，越過遼河的唐軍雖攻陷了蓋牟等遼東的幾個城，但與趕抵安市城的高句麗軍陷入膠著戰。安市城內存糧充足，軍民士氣高昂，但唐軍的補給路線都被高句麗軍切斷，攻陷的城則都是空城，連軍糧的調度都很困難。再加上遼東地方寒冷逼近，唐太宗希望趕緊攻下安市城。但包圍了三個多月，每天攻擊六、七次，安市城仍是毫不動搖。三萬名高句麗軍再沿赤峰鎮南進，越過長城擊破上谷，駐守那裡的唐朝太子於是向太宗稟告烽火的狀況，太宗乃下令撤軍。安市城主楊萬春與烏骨城主鄒定國急起直追撤退的唐太宗，幸得勇將薛仁貴之助，才將太宗在被活捉之前救出，保住了性命。

經過這一巨大衝擊，使唐太宗不敢再貿然對外發動大規模戰爭，後來是利用高句麗國勢衰敗，打了幾次小型的戰爭。西元649年，唐再發動三十萬大軍遠征高句麗，在準備時因唐太宗崩殂而下遺詔取消。高句麗兩度未被中國的隋唐大軍征服，被認為是朝鮮民族史上的光榮勝利。

新羅與唐同盟

在高句麗與隋唐激烈鬥爭之際，半島上的新羅則迭遭百濟的嚴重攻擊。尤其在百濟義慈王（641－660年）積極的侵攻下，新羅失去了大耶城（陝川）等四十多個城，在危難之中，新羅一度向高句麗請求援兵。於是，六世紀中葉擁有半島上最有利位置的新羅，便完全陷入孤立。為了打開活路，新羅只好向隋、唐要求建立同盟。同時，唐帝國與高句麗的正面戰遭到挫敗以後，為了讓高句麗腹背受敵，也需要尋求致勝之道。如此，新羅要制伏百濟，就如同唐要征服高句麗一樣，敵我間的利害關係是一致的。而且，唐若想征服高句麗，就必須先征服它背後的百濟，如此，最優先的順序，就是必須要和新羅建立更密切的關係。新羅與唐建立同盟關係，是由金春秋到唐交涉而揭開的。為了因應這個情勢，高句麗於是在655年聯合百濟與靺鞨侵攻了新羅邊界上三十多個城。此時的國際關係，成為「唐新羅」以及「高句麗百濟倭」南北勢力二分的情勢。

百濟滅亡

百濟一再得到勝利，義慈王等支配階層因而耽溺於享樂，完全喪失因應激變國際情勢的能力。百濟的朝政荒廢，又將成忠與興首等忠臣驅逐，任由奸佞營私牟利。此時，唐高宗派蘇定方率兵十三萬攻打百濟，新羅也派金庾信、品日、欽春等率五萬兵員相呼應，一起攻擊百濟。唐軍從白江登陸，新羅則越過炭峴攻擊，百濟的武將階伯只有五千兵力無法敵眾而落敗，義慈王雖從泗沘轉戰到熊津奮力抵抗，仍使百濟在660年遭到滅亡。

百濟滅亡之後，各地展開復國運動，代表性的地區有以王族福信與僧侶道琛為中心的周留城，以及以黑齒常之為主力的任存城。一度曾光復了二百多個城，但後來因為內訌而失敗了。

高句麗滅亡

百濟滅亡後，新羅與唐再合力要征服高句麗。661年蘇定方從大同江要進攻平壤，但被淵蓋蘇文所擊敗。與百濟的復國軍有合作關係的高句麗，很容易就將新羅的補給路線切斷。不過，高句麗的淵蓋蘇文因為獨裁統治而民心盡失，而且連年征戰也讓人民的士氣鬆懈，加上他死後，兒子間的權力鬥爭導致分崩離析。664年唐將百濟復國軍完全殲滅後，667年，命令李勣與薛仁貴率五十萬大軍征討高句麗，新羅軍二十七萬則從南邊出動支援。高句麗經過一年多的掙扎，終於在668年滅亡。後來的四年間，雖有復國運動，但都因內訌而失敗。

新羅統一三國

百濟與高句麗滅亡後，唐在朝鮮半島施行軍政統治，並開始對新羅加以威脅與干涉，將半島全域置於唐的統治之意圖已昭然若揭。唐朝也扶持百濟與高句麗的舊王室為傀儡來對抗新羅；同時，任命新羅的文武王為熊津都督，並強迫百濟王子隆締結親善同盟，妨礙新羅統一三國，還拒絕歸還新羅過去的領地。

為了把唐朝的勢力逐出半島，新羅決心展開武力鬥爭。為此，首先要和反唐的高句麗勢力合作，得到他們的後援。而且，新羅也對佔據百濟舊土的唐軍予以攻擊，671年攻陷了泗沘城，唐只好設置所夫里州來替代熊津都督府。675年唐派薛仁貴與李謹行攻打新羅，新羅在買肖城與泉城（今天的首爾與禮成江地方）與唐軍遭遇並大敗之，唐只好在677年將安東都督府從平壤遷移到滿州的新城（現撫順）。於是，新羅乃將大同江到元山灣一線以南的半島統一並控制了。

新羅統一了三國，但並不包括高句麗曾擁有過的滿州地方，雖然不盡完美，但能將民族與領土統合為一，形成民族文化的基礎，從這一點來看，具有非常重大的意義。

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書籍介紹

本文摘錄自《韓國史——悲劇的循環與宿命（增訂六版）》，三民書局出版

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作者：朱立熙

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Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航