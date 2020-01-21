《韓國史》：「萬年候選人」金大中終於當選總統，交出亮麗成績單

文：朱立熙

金大中戮力改革交出亮麗成績單

屢選屢敗而被譏為「萬年候選人」的金大中，在1997年底傾力最後一搏而當選總統，終於洗刷了全羅道人的千年遺恨；王建的高麗消滅百濟、統一了三國之後，百濟人終於靠金大中出頭天了。

但是承繼金泳三留下的爛攤子，金大中所面臨的是一個破敗的國家，除了韓幣大幅貶值之外，外匯存底降至谷底，對外債信被大幅降等，失業率高漲，外債節節攀升，國家整體經濟幾乎面臨破產的崩潰邊緣。

雖然他在任期最後一年（2002年）的跛腳鴨總統時期，仍發生兒子貪瀆入獄事件，但比起前幾任總統，金大中政府的清廉度與政商關係，算是比較正常的。最諷刺的是，他是在1998年初背負金融危機的「國難」上任，要他這位奉獻一生的民主鬥士來收拾與清除五十年獨裁政權所留下的政治垃圾，歷史對他的作弄實在莫此為甚。

不過，金大中卻能以百濟「風前細柳」的柔軟與善變性格，來迎戰困頓險阻，從一上臺就揭示他的「DJnomics」（大中經濟學），矢志要以改革來矯正過去威權政治時代的「官治金融」、「政商勾結」、「貪瀆腐敗」等，呼籲全民揚棄過去的思考模式與積習，建立「大家一起求變才能存活」的共識。五年間，金大中領導的「國民的政府」，終於透過結構調整與改革，完成了「第二建國」的使命，讓南韓人民自信地邁進二十一世紀。

五年政績之犖犖大者，首推「救經濟」交出亮麗的成績單，得到國內外的肯定，並提升與重建了人民的經濟自信。其次是「文化紮根」——提升國民的文化素質，並大量輸出大眾文化產品，以及「意識改革」——讓人民從「強控制」體制與階級及威權思想解放。第三，動員國家力量與政策，全力發展電腦與網路產業，使網路族群成為社會脈動的主導力量。第四，婦女地位的全面提升，徹底顛覆「男尊女卑」的社會地位與傳統價值，女性參政與婦幼福祉得到完善的保障與照顧。

金大中政府的經濟政策可分為兩階段，在初期的IMF紓困危機時，政策集中在克服短期的外匯金融危機，獲致的成效包括：美元借款與短期外債展延了償還期限，國際收支轉虧為盈；1998年的經濟成長率為戰後以來最低的-6.7％，經過一年的全力拯救，1999年升到10.9％的高成長。1997年12月中旬時的外匯存底曾經跌落到僅剩三十九億美元的谷底，2002年10月則爬上一千一百七十億美元的新高。

第二階段則是為了克服「高開銷、低效率」的結構性問題，全力推動四大部門的結構改革：金融改革、企業結構改革（財閥改革）、公共部門改革、勞資關係改革。大財閥企業的「業種交換」（big deal），促成五大財閥集團在半導體、石化、汽車、航太等七項核心產業進行事業互換，以抑制重複投資與過度競爭；與此同時進行的「改善作業」（work­out），則迫使組織過度龐大的財閥集團「瘦身」，裁併掉不必要的關係企業或子公司，也有助於財閥集團改善惡化的財務結構，而使資產負債比率都降到百分之兩百以內。

在經濟進行自由化與民主化改革之際，高科技產業（如半導體的產能等）的蓬勃發展，以及隨之而來的軟體內容產業的興起，給中小型的「創投事業」很好的發展土壤與養分。而從1990年代中半興起的網際網路，則造成了網路文化的普及，加上南韓政府對「資訊高速公路」的軟硬體的投資佈建，使得全韓四千七百萬人口中，上網人口達二千五百萬，全球排名第四，幾乎家家戶戶都用電腦；寬頻的上網人口也突破一千萬人，上網人口的普及率確實為全世界第一。

2002年6月與日本共同主辦的世界盃足球賽，南韓打進了前四強，讓亞洲的鄰國愕然，也讓國際媒體都把浴火重生的南韓當做焦點話題；接著，9月間在釜山舉行的亞運會，更讓韓國人恢復了金融危機之後失墜的民族自尊與自信。

2002年南韓的經濟成長率創下6.3％，為亞洲四小龍之冠。不過，在亮麗的經濟成績單之下，仍有不少隱憂。那就是金融業的呆帳與壞帳餘額仍然非常龐大，企業債務也非短期所能解決。值得注意的是政府承擔的債務成長了兩倍半，從1997年的五十兆五千億韓元暴增為2002年的一百二十二兆七千億韓元，也就是說，政府概括承受了不少民間債務；同時，以消費為導向的經濟政策，也導致家庭負債急遽增加，人民的不良債信提高，這與國家債務及金融機構呆帳一樣，成為南韓經濟的不定時炸彈。

南韓能夠在IMF紓困期間迅速拯救經濟的另一個原因，就是排除過去的「排外性格」，大幅修改法令規章並開放門戶，大量引進外國直接投資，讓外商企業直接購併南韓的倒閉企業。如此也讓外債大幅減少而成為外資，經營主導權成為外國人或多國籍企業。1997年最慘時的外債為一千八百零一億美元，到2002年9月底，外債仍高達一千二百九十八億美元。

金大中政府雖然打著「落實民主政治與市場經濟」，但是「官方主導」的基本施政性格並未改變多少。像大財閥企業的「業種交換」與「改善作業」仍由官方介入主導，這與1980年代初期官方主導與干預的「產業重分配」措施，幾乎無分軒輊。

至於金大中政府最大的敗筆，應該要算2002年大選期間才被揭發出來、以四億美元的代價買通金正日，在2000年6月中旬與他在平壤舉行歷史性的南北韓高峰會。金大中對北韓的「陽光政策」因為太過躁進與妥協，在國內外引發不少爭議；雖然高峰會讓他贏得諾貝爾和平獎，但是單方面得到和平獎卻為歷來所僅見，後來進一步扯出他是透過現代集團的「現代商船」來對金正日賄賂，則讓諾貝爾和平獎蒙羞，因為沒人知道北韓的獨裁政權是否把這筆鉅款納入了私囊。金大中浪得虛名，也不免因而貽笑國際。

不過，金大中在辭世十年後，南韓朝野政治人物在追悼他時一致肯定他的成就。金大中執政期間致力復甦遭受亞洲金融風暴打擊的韓國經濟，他改革經濟體制，使韓國成功完成企業民營化和產業結構轉型；在對北韓方面，他採取「陽光政策」，2000年成功進行首次南北韓高峰會，並在同年榮獲諾貝爾和平獎。南韓社會高度評價金大中生前為韓日關係指明的方向。金大中1998年與當時日本首相小淵惠三聯合發表《二十一世紀韓日新夥伴關係共同宣言》，為韓日面向未來關係指明方向，韓國應在此基礎上努力克服當前的難關。金大中生前強調以韓美同盟為主軸，與周邊國家發展友好合作。這種「調和」與「比例」的智慧在當下顯得尤為關鍵。而且，金大中就任期間從未做過任何政治報復行為，這就是國民期盼的和諧象徵。做為「和協政治的達人」，金大中當之無愧。

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書籍介紹

本文摘錄自《韓國史——悲劇的循環與宿命（增訂六版）》，三民書局出版

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作者：朱立熙

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本書作者朱立熙為臺灣知名的韓國專家，秉持「哈韓、反韓，要先知韓」的初衷，用臺灣人視角近距離觀察朝鮮半島的發展，撰寫出最詳盡忠實的韓國通史，深入剖析韓國的歷史、文化、政治、社會，帶你從哈韓、反韓的兩極聲浪中撥雲見日，梳理出自己的見解，不僅看熱鬧，更能看門道！

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航