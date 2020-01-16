拿下有史以來最高得票的蔡英文，該感謝的四個對手

文：全面真軍

2020年1月11日，蔡英文拿下了我國有史以來最多的得票數，甚至遠勝過她2016的689萬票，當選台灣新的一任總統。

這個勝利蔡陣營必須感謝從台灣各地、從世界各地趕回家投票的人，也感謝願意站出來投票的每一個人。對一個選舉團隊來說，從勝選到執政，最美好的、聲望最高的就是當選的那一個晚上，接下來面對的就是各種困難、各種國事如麻。

台灣從2016到2018，從2018到2020，三次的重大選舉中已經展現了重要的趨勢，民心的變化非常的快速，可以讓一個團隊從天堂掉進地獄，可以讓一個團隊從地獄爬升回天堂。

蔡英文的勝利民進黨的失敗

蔡英文個人拿到了817萬票，這是一個難以超越的高峰。蔡英文從2012年的609萬票、2016年的689萬票到2020年的817萬票，對蔡英文個人而言這代表這她的路線獲得肯定，更大的原因則是堅持台灣主權的態度受到肯定。

817萬票，264萬票的領先幅度，跟全世界宣告台灣人反對一國兩制、台灣人堅持台灣主權意識，這是重要的事情。回頭來看，蔡英文從689萬票提升到817萬票，但國民黨候選人也從381萬票提升到552萬票，蔡英文的勝選幅度沒有增加，是整體投票率增加。

而立委席次民進黨是下修的，雖然有許多民進黨奇兵（如賴品妤、莊敬程、山地原住民伍麗華）、他黨奇兵（陳柏惟、林昶佐）令人振奮，但民進黨推出的候選人中有許多沒有獲得大眾認同，而在三角督的情況下落敗，其中最明顯的就是被認為能力不足的呂孫綾、選舉後期爭議不斷的鄭宏輝。

當然也有三角督下的遺珠之憾，例如許淑華或者是洪慈庸。民進黨在不分區席次是大幅下降，這是重大的警訊。

這代表民進黨國會的表現沒有讓人滿意、這代表著現代的選民分裂投票的狀況明顯，民進黨必須要思考、檢討這部分的問題。立院的表現到底夠不夠好？如果沒有很差，為什麼大眾選擇了別的黨？

我們建議民進黨一定要辦一個共識營，別的不說，至少讓立委知道不要嘴秋，請三思而後言，你可能很努力，但是你的一句話可能會傷了選民的心、會傷了你的選情、會讓你的努力化為烏有。

年輕世代不是塑膠，民進黨的立院必須要更積極地跟大眾溝通，把法案中碰到的困難、把做不到的事情跟大眾說，為什麼無法多做、如果多做了會傷害到甚麼？天平的兩邊衡量了什麼？盡可能地透過各種管道讓大眾知道困難所在。當然有時候有些困難是說不出口的，說不出口的困難大眾無法理解、大眾厭惡，這就是民進黨自己必須承擔的問題。

Photo Credit: 中央社

蔡英文要感謝的四個對手

蔡英文的勝選要感謝的人非常多，有四個現在或過去的對手居功厥偉。兩個是國民黨，兩個是民進黨。先說國民黨的兩位，蔡英文必須感謝他2012的對手吳敦義以及今年的對手韓國瑜。

2018國民黨全面勝利後，吳敦義作為黨主席當然躍躍欲試想攻大位，在朱王對決下，他找了韓國瑜來攪局，韓國瑜坐大後又找了郭台銘，這個內耗的過程中，吳敦義沒有成功見縫插針，反而是種下了前述四人內鬥與隔閡。

郭台銘出走、朱立倫不情願地幫忙、王金平旁觀也稍扯後腿，這場選戰已經種下敗因。吳敦義在這一戰後應該會在國民黨消失，民進黨應該要送吳敦義一個匾額，寫著「惠我良多」。

蔡英文今年的對手韓國瑜是百年難的一見的宗教領袖，但是除了驚人的口表能力以及渲染力外，韓國瑜是我國有選舉以來最糟糕、水準最低、最低級的總統候選人。韓國瑜有著驚人的煽動力、親和力，但是完全沒有任何準備、完全不想做任何準備、完全不想要讓自己太累，他是一個懶惰的候選人。

這次的選舉韓國瑜表現最合理的一刻，竟然是他敗選的那一刻，令人吃驚。對韓國瑜來說，這兩次的選舉讓他流星般畫過天空，也攢下了不少資本。貪心的攻大位，讓他成為全國40歲以下選民的笑柄、厭惡對象，這個形象一旦定型，幾乎是宣告了政治生命死刑。幾個月後的罷免，韓國瑜可能會受到更嚴重的打擊。碰到這個對手，蔡英文應該深表感激。

兩位應該感謝的黨內對手，最應該感謝的當然是蔡英文2010至2016年間最大的對手蘇貞昌院長。2018年後的蘇貞昌院長，超越了勝敗、超越了榮辱，所有曾經對他有過質疑的人，都應該在今天為他豎起大拇指。

2019年蘇貞昌老驥伏櫪接下了院長，廢墟起造國家，執政成績不但亮眼，而且熟知、善用新媒體，讓人民看的到，讓人民有感。蘇院長用打選戰的方式，燃燒所有的精力執政，一天一天地把人民的有感建立起來，「有政府、會做事」，我們深深的佩服。

另一位應該感謝的對手是賴清德副總統，2019年初賴清德挑戰總統初選，那場競爭中有許多爭議，但事後看來，賴清德確實讓蔡英文變成了蔡英文2.0，那場初選讓蔡英文直接進入選戰模式、讓全國的焦點集中在民進黨。

初選結束後賴清德的風度大家也看到了，民進黨的內部競爭激烈、內部戰鬥從來不含糊，但打完了，就是同志、就要一起對外，賴清德接任副手候選人後，確實是用他一貫的風格，用全力拚搏，蔡英文應該感謝這個對手。當然最適任的副總統陳建仁，則是支持民進黨的台灣人民應該感謝的對象。

從這四個人中我們看到了一個不破的道理，「大位不可智取」。這四個人中，未來最重要的應該是蘇貞昌。2月1日後，蘇貞昌如果願意，應該要繼續走下去，我們也應該要看到蘇貞昌對這個國家的貢獻，支持他繼續帶領行政團隊。

應該要讓他避開無謂的權力鬥爭，用輿論讓能力不夠又想爭權奪利的人乖乖退下，讓蘇貞昌繼續帶領這個團隊面對2020這個充滿各種問題與挑戰的一年。

Photo Credit: 中央社 行政院下午召開臨時院會，依憲政慣例提出內閣總辭，行政院長蘇貞昌說，在總統蔡英文慰留下他同意續任行政院長，13日剛好是就任滿週年，期許所有閣員繼續一 起打拚。（行政院提供） 中央社記者顧荃傳真 109年1月13日

立法院的新挑戰

親民黨已消失，民眾黨及時代力量將會有黨團。對於時代力量，全台灣都在看邱顯智何時會辭職？邱顯智不辭，時代力量的立院黨團「戰力」可能不夠。民眾黨的立院未爆彈會在蔡壁如。民眾黨的基調必然會跟民進黨不同，也得跟時代作出區隔。

民眾黨會不會頂替親民黨的位置，與中國的關係如何，是最大的問題。民眾黨作為一個百分之百的一人政黨、列寧式政黨，未來會不會有內部路線之爭，目前還不明朗。可以知道的是民眾黨跟時代力量作為在野黨，肯定會用全力來監督執政黨，這是民主政治必然。

民眾黨跟時代力量再來碰到的問題都會是市場區隔問題，時代力量不能再以「唯一的覺醒小黨」自居。民眾黨的決策核心根本不在立法院，而是在台北市政府，民眾黨的核心價值也只有一個，就是「信仰柯文哲」，柯文哲組黨之後個人魅力（至少是臉書粉絲）一直在下降，沒有停止下來的趨勢，柯文哲、蔡壁如持續的失言，可能會讓民眾黨進入時代力量經歷過的路線之爭。

這次的不分區結果以及幾個分區立委可以發現，民眾黨吃的是綠底票遠大於藍底票，民眾黨的兩岸政策到底要怎麼走？柯文哲到底有什麼中心思想？民眾黨如果無法解答，會一次一次的受傷。

Photo Credit: 中央社 2020總統立委選舉結果出爐，台灣民眾黨主席、台北市 長柯文哲（前）11日晚間在民眾黨部出席記者會向支持者致謝，他表示，民眾黨躍升為國會第三大黨，未來將高舉國家治理大旗，成為最強大的監督者。中央社記者施宗暉攝 109年1月11日

勝選後會面對的挑戰及該做的事情

許多工商業的老闆都認為2020不會是太景氣的一年，在選前股市也衝到了歷史新高反彈在即。中國還沒有處理完香港問題、美國與伊朗的問題一觸即發、美國選舉也盡在眼前，國際、經濟的局勢有其艱困的地方。

若回到國內，蔡英文政府在2019年中拆了許多困難的炸彈，在第一任中因年改辛苦了軍公教、因《勞基法》修法讓勞資雙方不滿意、因為婚姻平權得罪了保守派、因為《反滲透法》得罪了台商跟部分中產階級，但這次的選舉結果可以告訴民進黨，你未來的政策跟發展應該要往進步價值走、應該要讓民眾知道你要做什麼？

要充分說明，要努力做到。對於既得利益者的傷害、對於政策造成的影響當然要評估，但民進黨要知道往前走，然後好好宣傳，你會被認同。不要總是害怕、不要總是選擇保守，民進黨的選民是往前走的，民進黨也得跟上。

眼前面臨著兩個重大的關卡，其一是勞保年金的改革，這必然會影響到眾多一般民眾。第二個是中天電視台將於2020年換照，政府要怎麼看待這件事情，要怎麼樣抑止惡質媒體，又要怎樣防止惡質媒體的反撲以及保守勢力的抹黑。眼前的兩個關卡就已經如此困難，未來的四年困難重重。

各位朋友，投票是公民的權利也是義務，但不是投完票一切都跟我們無關，我們繼續看顧著台灣，繼續盡自己的一點力量為這個國家努力、我們要看好民進黨、看好堅持台灣本土價值的政黨，我們也要拒絕站在中國一方，持續打量著台灣主權的惡質政黨。

這篇文章寫在2020年1月12日早上6點，筆者不禁會想，如果昨天是這種天氣，會是這樣的結果嗎？我們始終要相信大位不可智取，天道酬勤。

這篇文章寫完的一刻，理論上是蔡英文及民進黨在未來的四年中最好的一刻，但我們更希望民進黨政府能夠把事情做好，如果沒有做好，如果失去信任，2022就會再次狠狠地受到打擊。這是台灣人民給民進黨的啟示，這也是台灣民主的驕傲。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航