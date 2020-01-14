「十大紓困措施」是林鄭月娥收買人心的贖罪券

所謂十大紓困措施，受惠而拍手稱慶感謝「德政」的朋友，或者應該要明白：這是特區政府收買人心的贖罪券。

沒有林鄭口中的「暴徒」，沒有這些紓困政策。

這是7000人被捕，很多條人命，數十萬甚至過百萬人精神創傷換回來的。

這不是「德政」，世上沒有「政府錢」這回事，林鄭用的錢，是你和我的錢，是香港人的錢。

這不是「德政」，這是一個民望掃地、沒有認受性、沒有管治合法性、錯事做盡、死不悔改的一群僭奪權位者，為了收買人心，用你和我的錢，用香港人的錢，為自己的權位救亡。

措施中，提高長者生活津貼、放寬資產審查、增加法定假期、租務管制、失業現金補助等等新措施，多少年來，不少勞工團體及民主派政黨一直倡議，政府置若罔聞，一直不肯做；今天林鄭月娥說，措施是為了改善基層及長者生活，沒有其他意圖或企圖，人唔笑狗都吠。

請各位有需要而受惠的長者及基層人士，感謝一直為你們爭取的基層勞工社福組織。

請各位有需要而受惠的長者及基層人士，感謝過去七個月來，在街頭奮戰、犧牲自己的年輕人，眾人的訴求，五缺其四，但林鄭補鑊，卻成全了大家。

請各位本來就沒有這些需要而竟然受惠的長者，請把省下來的錢，例如兩蚊搭車省下來的交通費，全數捐贈抗爭支援組織，以表敬意。

林鄭月娥及其一眾庸官，不要以為派錢就能塞住香港人的口，不要慷香港人之慨，你慳啲。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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責任編輯︰Kayue

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