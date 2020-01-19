《求善：台大哲學教授的斯多噶生活講堂》：為什麼道德判斷必然面對困境與兩難？

文：苑舉正

前言：為什麼我們要求善？

本書取名《求善》，主要講的是斯多噶哲學（Stoicism）。在西方哲學史中，斯多噶哲學並不算是主流，但它所包含的內容，卻是我們最關心的倫理學。人們之所以關心它，有兩個原因：第一，人人都覺得依靠直覺就能做出判斷，尤其是關於善惡是非的。第二，人人都非常在乎判斷的內容，我們經常強調，善惡的結果就是「大是大非」。

但是很遺憾的，我們的直覺與在乎的情緒，並不能確保我們的判斷為真。事實上，這正是讓人最困擾之處，因為在乎善惡是非，所以更在乎日常倫理的判斷。這個問題凸顯出倫理學的重要性，因為人人都需要它。倫理學所處理的議題，就是回應我們的需要，因此在所有哲學科目中，倫理學是最實用的，也是大家對於哲學最期待的部分。

在〈前言〉中，我將回答三個問題：第一，為什麼斯多噶哲學的內容，就是求善？第二，為什麼我們在進行道德判斷的時候，必然會面對困境與兩難？第三，為什麼斯多噶哲學是有用的？

融合理論與實踐的哲學

斯多噶哲學代表著羅馬帝國在信奉基督教為國教前的倫理思想。這是一條很重要的線索，因為羅馬帝國武功強盛、典章完備，是西方的政治榜樣。但它在奉基督教為國教後，出現了巨大的轉變：哲學為神學所用。在此之前，由於是非基督教國家的緣故，所以它的神學是自然神學。它征服了許多國家，版圖跨越歐、亞、非三洲，帝國中包含多元族群。古羅馬人講求以忠勇為主的德性，視此為立國精神，並涉及天、地、人三方面，這對接下來說明斯多噶哲學來說，十分重要。

羅馬帝國的崛起改變了歷史的進程。我一直認為，歷史的轉變導致了思想的提升，西方哲學史的發展尤其如此。在兩、三百年內的時間裡，西方的主要政治制度，從希臘的城邦政治，轉換成為由亞歷山大大帝所建立的帝國；不久後分裂，再經過長期征戰，直到羅馬共和崛起，最後是羅馬帝國的統一。這不僅是制度的轉變，也是城邦公民與帝國屬民之間的身分轉換。

在歷史上，古希臘特有的城邦制度——無論是君權領導、貴族政治，還是全民統治——一直都有民意參與，只是以公民為限。最有名的是雅典城邦，在這個直接民主的環境中，公民能暢所欲言，並針對客觀真理提出論證。這是哲學史上精采的一頁，直到今天，我們依然認為古希臘時期的雅典是哲學之都。不過，即使在當年，歷史的巨輪也不曾停止它的軌跡；古希臘的城邦時代，最終被亞歷山大大帝所建立的帝國所取代。

城邦時代與帝國時代最大的區別，在於前者小而美，後者大且博。前者包含的是單一種族國家，甚至僅有一個城市而已；後者涵容的是多元種族國家，幅員廣闊，各地的社會發展差異很大。城邦與帝國的差別，不單是政治制度上的不同，也是社會經濟條件的改變，更是思想高度的轉換。在這個過程中，最重要的就是倫理思想的改變。倫理道德依附的標準，從城邦完全以傳統為主的規範，到帝國處處講求跨越族群的普世價值。

在城邦中，公民的人生規畫以守護城邦為主，因此價值判斷有很明確的標準，就是城邦的制度與傳統。這種局限於生活範圍內的規範，即使能夠做出倫理判斷，也是受限於城邦的傳統。然而，在宣揚普世價值的帝國內，情況就很不一樣。在帝國內，為求能在多元族群間達到公平與正義，做為倫理判斷依據的價值，不能偏袒某一地區，也不能只注重某一時期，必須涵蓋所有人、容納一切時空條件，使得只有普世價值可以滿足這些條件。

在羅馬帝國的時空背景下，不但政治制度、社會階層與經濟發展，都在西方世界達到空前的轉變。就連帝國境內各個地區與民族，也都以自身的文化與傳統，與其他地域的人民進行廣泛的交流。此時期的哲學發展，主要是以普世價值論證倫理道德的背景為主，因為這是該時代裡，人人關心的問題，也使得羅馬帝國繼承了自希臘哲學以來，討論倫理的理論系統。羅馬帝國所發展出來的哲學，延續了六個多世紀，其代表就是以倫理學著稱的斯多噶哲學。

羅馬帝國的倫理特徵，就是融合理論與實踐。這是因為在帝國建立的過程中，經歷了連年征戰，使得民心普遍對依靠制度追求安樂已經不抱希望，轉而期待尋覓個人處於亂世中的寧靜。這些期待將個人的生存理想與倫理反思結合在一起，成為非常實用的生活哲學。而生活實踐之所以能夠發揮反思效果的關鍵，在於不斷從理論系統中擷取倫理理念。

在進行倫理判斷的時候，理論與實踐的融合是非常重要的。因此，羅馬帝國的倫理學，可說是為後世立下了一個很重要的里程碑。在這樣的結合裡，哲學理論為倫理學的行為判斷下了定義，並做出說明；實踐則是個人的自我反省與精神練習。進行道德判斷的時候，之所以需要用理論來解釋生活中的實踐，是由於從個人的角度來說，道德判斷會面對太多不確定因素；甚至我們可以說，所有的道德判斷都面對困難與兩難。但，為什麼？

為什麼道德判斷必然面對困境與兩難？

本書的目標就是要說明，善行與真理一樣，是「追求」的對象，而不是我們所「擁有」的。在日常生活中，我們似乎覺得自己能「擁有」善惡，可是經過反覆思索後，就會發覺：原來以為很確定的信念，會在很多情況影響下發生變化，並不像原來那麼確定。善行也一樣，原本以為做出一項善良的行為是很篤定的，可是在面臨幾種情況的挑戰與衝擊後，就會發現：自以為很堅定的善行，其實並不如當初所想的那樣。

我舉一個日常生活再普遍不過的例子來說明。「開卷有益」，是我們認為對的，而且正確的事情。這句話的意思是說，只要讀書準沒錯。當我們認定這句話所說為正確，並且要求他人讀書時，如果能再想想，就會突然發現：讀什麼書？怎麼讀？為什麼要讀？這些問題會使得「開卷有益」這句原來篤定沒有錯誤的事情，變得複雜起來。這意思是說，很多事情在經過我們細想後，就會發覺：原來很確定的價值判斷，出現了不確定的感覺。事實上，在進行道德判斷的過程中，這種感覺經常出現，導致我們認為要維持道德判斷的正確性，並不如想像中那麼簡單。

為什麼會這樣呢？

對許多人而言，從事善行義舉前，要區別出什麼是善、什麼是惡；要分辨是非、知曉好歹，似乎不是一件很困難的事情。我們幾乎可以說，這是透過直覺就能判斷的事。但實際情況並沒有那麼簡單，因為我們的直覺並不是中立且客觀的，它其實是後天的，是我們在成長過程中所接納的傳統、文化、風俗與習慣養成的。

所有人都一樣，在成長過程中，我們對外在事物的認知，與腦海中所建立看待事物的基本態度，都深受傳統、文化、風俗與習慣的影響。在認知逐漸成形的過程中，這些影響不僅讓我們得以掌握對事物的看法，也形塑了判斷的能力。日常生活裡，這些看法與能力不斷交互運用、相互浸潤，並在兩相結合之下，讓我們慢慢建立起認知事物的基本態度。

其實，人在做出判斷時所面對的困境與兩難，是一種很普遍的現象。我們甚至可以說，進行道德判斷表面上看似容易，但在深層意義上，其實是很困難的。這是什麼意思呢？這是因為我們有天生的善惡感，先不管這種感覺是先天還是後天的，一旦事情發生了，就會很自然地對這起事件產生好壞善惡的感覺。那麼，做出道德判斷的困難又在哪裡呢？在於人們對於善惡的期待很高，希望能無限地明辨它們；但我們也很容易失望，因為人是有限的，要想實現任何無限的期望，都是很不容易的。

正因為人是有限的，所以進行判斷的時候，經常不自覺地依靠相對性的標準。例如，民族主義讓人熱血沸騰，但對於分屬不同民族的人民來說，就會做出不同的論斷，使得我們往往陷入相對主義中。做出相對的判斷其實是可以理解的，問題是，我們對於善惡的分辨具有永恆的要求，不會因為換個地點，或選擇不同時機而出現改變。這是我們在生活中經常碰到的例子，也說明做出道德判斷是困難的—至少它讓我們容易陷入兩難的局面。

對於一個長期以來，判斷標準一直受到傳統、文化、風俗與習慣影響的人來說，要做出正確的道德判斷是件非常困難的事。這個人在成長的環境中，受到各種因素左右，卻又希望在這個封閉環境下所判斷出來的結果，能夠是正確的、有效的，以及普世的。我們可以想像得到，這是一個極為複雜的問題，因為如何在文化與文化的相對性之間，找出超越文化、達到真實的道德判斷，是我們對善惡判斷應有的認知與理想，卻不是一個容易實現的目標。

整體而言，身處道德判斷的困境與兩難時，斯多噶哲學可以讓我們從有限的生存環境獲得超越，與安身立命的生活指引。在談論斯多噶哲學時，我們需要強調的是「超越有限性」的概念。這裡的「超越」並不是達到某個終極性目標，而是釐清生活中的無知、避免不悅的情緒、轉換人生的態度，並獲得幸福的生命。這說明了斯多噶哲學不但能直接回應我們生活中最關心的問題，它所提供的答案也極為有用。

為什麼斯多噶哲學「有用」？

我一直認為哲學要「有用」。哲學未必能帶來名利，但它可以滿足生活的需求、回應內心的期待、解決生命的問題。這並不是我們哲學工作者自我安慰的說法，而是我深深感覺到，伴隨著工商業社會的發展，社會已經從物質享受，慢慢步向精神層面。我們不再因為沒有享受物質生活而覺得遺憾，而是進一步地想知道自己的判斷對或不對。

人類面對發生在周遭的事情時，往往因為自己的欲求未能獲得滿足，或內心感到極度痛苦，導致我們常常怨天尤人，甚至咒罵命運。在某些誇張的情況中，有些人會覺得自己「命不好」而羨慕他人。這是一般人在日常生活中經常出現的情況，也是讓我們感覺緊張、不安、焦慮、恐慌的原因。坦白說，這些情緒就是讓人活得不快樂、讓人覺得活著很痛苦的理由；至於追求幸福，更是遙不可及的事。

為了解決生活中的痛苦，也為了能獲得幸福，在羅馬時期發展出來的斯多噶哲學，足以做為人生中的指引。為什麼斯多噶哲學這麼有用呢？這是因為在六百多年的發展中，它不斷吸納西方哲學的精華，並在歷經時代轉換與環境變化的過程裡，獲得長足的發展。其中最重要的部分，是結合倫理學的理論與日常判斷的實踐。直到今天，這項結合依然是很有用的。

斯多噶哲學結合理論與實踐的思想，讓我們理解人類在宇宙中的地位，以及應當擁有什麼樣的認知；至於在獲得這些理解與認知後，如何將它應用在日常生活中，則是實踐的課題。在實行的過程中，理論讓我們掌握原則；而應用它們，就是面對生活的負面情緒。出於種種原因，現代人的生活充滿緊張與忙碌，情緒常常轉換為焦慮，甚至恐慌。斯多噶哲學則以最清晰的方式，透過充滿智慧的語言，解釋與化解人生所遭遇的一切困難。

說「哲學讓我們可以面對焦慮與恐慌」是很難讓人相信的事情。但這件事情，在美國海軍中將詹姆斯．史托克達爾（James Stockdle）的生涯中獲得了最佳證明。

一九六五年，正值越戰期間，當時擔任飛行員的史托克達爾，在一次行動中被飛彈打中，跳傘求生，成為戰俘。長達七年半的戰俘生涯裡，史托克達爾屢次面對酷刑與折磨，都是靠斯多噶哲學的理念支撐自己，才終於活了下來。獲釋後。這位將軍在史丹佛大學教授斯多噶哲學，尤其對於曾身為羅馬帝國奴隸的愛比克泰德（Epictetus，西元五五∼一三五年）的學說有深切認知。

為什麼斯多噶哲學有這麼實際的功能，能讓我們面對焦慮與恐慌？主要關鍵在於，愛比克泰德依據斯多噶哲學的系統，強調人活在這個被創造出來的世界中，應該要了解自己的能力，也要知道自己的限制。意思是，自然雖賦予人類生存條件，也讓我們擁有理性，但條件與理性並不能完全克服命運中的挑戰；幸好，我們的理性能辨別出什麼是必須面對的命運，什麼是應當走的道路。在這個分辨中，我們對「人存在於這個世界上」一事應當維持信心，也應當懂得感恩。

因此，在自然與理性之間，人在為自己做出選擇的同時，也應該知道，人生的目標就是相信理性的判斷。這些道理之所以對生活有用，主要原因在於，太多人並未認知到「自己所處的環境是有限制的」。我們應當知曉，環境的限制就是命運，這是人類必須面對的。只有認知命運、明辨善惡、追求超越，才能維持幸福的生命。這是斯多噶哲學為我們所規畫的人生原則，也是亙古不變的道理。其關鍵在於，我們必須內化這些原則，將理論與實踐結合在一起。

現在，讓我們先看看「求善」的基本道理，以及它在古希臘歷史中，如何從依附城邦政治，轉換成為帝國倫理的普世標準。

書籍介紹

本文摘錄自《求善：台大哲學教授的斯多噶生活講堂》，究竟出版

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作者：苑舉正

每一個人都會在善惡好壞之間做出選擇，並期待選擇結果對自己及他人有利。但我們太容易依賴直覺，卻不知道區分善惡好歹，靠的不是直覺，而是更深刻的思考。──苑舉正

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斯多噶哲學持續關注的，是人類在日常生活中極度在意的問題：如何擁有一個快樂的人生？

斯多噶哲學讓我們充分理解：生活中的負能量，來自於我們對自己能力的不了解。斯多噶哲學發展的核心：從知足常樂，到合情合理；從認識自己，到追求善良。

人都會做出對自己有益的、看似好的選擇，

問題在於：如何區分善惡好歹呢？

當我們無法確認自己的判斷是否為善時，

會感到悲傷、徬徨，甚至焦慮。

這時候，你需要來一點斯多噶！

當你面對挫折，斯多噶哲學說：

→分辨什麼是自己可以控制的，什麼不是；為那些自己不能控制的事情難過，就等於害自己不幸福。

當你覺得厭世，斯多噶哲學說：

→用正面情緒取代原有的判斷；我們對事物的判斷，才是導致負面情緒產生的真正原因。

當你欲求不滿，斯多噶哲學說：

→透過理性制約，將盲目的欲望變成富有堅強意志的行為，進一步完善我們的生命。

當你感到恐懼，斯多噶哲學說：

→不要逃進過去或未來！認清什麼是事實、什麼是想像，以免在心神不寧時做出錯誤的判斷。

求真很重要，求善更重要。

我在上課的時候問學生：「什麼是好學生？是充滿真知呢，還是充滿善良？」

同學們聽了這個問題以後，面面相覷、表情漠然。於是，我問：「認為應該充滿真知的請舉手。」結果沒有人。我再問：「認為應該充滿善良的請舉手。」結果，大多數學生都舉手。

於是，我得到了一個結論：求真很重要，求善更重要。

為什麼呢？答案很簡單，因為很多人未必在乎真假，但是對於善惡可是很認真的；你、我、他都不例外。

斯多噶哲學的核心，是在討論不受傳統、文化，與風俗習慣影響而浮動的「普世行為準則」，進一步談論人類該如何才能「善生」。面對變化迅速的外在環境時，我們應該「順應自然」；透過對欲望的制約，強化「倫理德性」，讓我們不至於為惡；經常「鍛鍊理性」，以回應生命中各種情境與情緒。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航