「INN THE PARK」再生計畫：從青少年小木屋，變成享譽世界的森林營地

文：林承毅

最近話題的可住宿公園「INN THE PARK」，幾乎近期的日本雜誌、媒體都可以看到漂浮在森林中的球形帳篷，有點神秘感的景色，在進入這個可住宿公園之前，就很期待親眼看到。公園是距離市中心不遠的位置，位於小山坡上的綠地，有些森林感，像是日本在都市周邊常見的森林公園。是不是也就是像這幾年在台灣非常受歡迎的奢華露營的模式呢？

除了本身具有設計美感的營帳以外，其實更要需要好好了解這樣的營運狀況和來龍去脈。

這個場域前身為「少年自然之家」，主要提供給學校、學生團體外宿的住宿活動空間。裡面小木屋建築四棟，格局都是一樣的木屋設計，以前以上下鋪設施為主。每棟建築可以住到20位左右的小朋友。洗澡棟則是提供給小朋友使用的設施，水槽較低，洗澡區域為了方便一次多一些小朋友進去洗澡，水龍頭也設置較多，看起來曾經也是非常使用者導向的設施規劃，建築和園區內也規劃得很舒適。但種種因素，讓使用度逐漸下滑，也面臨經營困境。公務單位試著想要突破使用困境，也積極地尋求方法。

「INN THE PARK」的公民協力狀況

「INN THE PARK」位於靜岡縣沼津市，人口近20萬人口，面海靠山，自古以來便是靜岡縣東部區域的經濟文化中心。工作年齡人口在1990年代為高點，1995年人口為最高峰的21萬6千人，逐漸下滑，現在已跌破20萬。

以往由政府主導、市民參加型的城鎮再造（まちづくり），現在的社會應該要慢慢轉為民間主導、公民協力的城鎮再造。於2015年在政府組織裡列派了公民協力的專員，也設列部內橫向整合的組織「公民協力促進專案小組」，而「INN THE PARK」就是這個專案小組的成果之一。

1973年少年自然之家開始營運，1982年年度使用者達到尖峰，住宿人次超過四萬人次，之後逐年減少。2007年進行耐震工程，同年住宿人次為7422人。2011年針對使用方式、營運形態進行檢討。隔年，提出行政改革建議書，根據營運管理的成本負擔情形，考量以廢棄設施為方向。

不過，曾經使用過這個設施的四萬多人去了哪裡？經過資料分析，因為周圍行政單位類似的設施興起，連市區內的國中小學的團體活動有七成以上外流，加上人口減少等因素，如果接下來要重新活用該怎麼辦？不同的單位所持的意見都不太相同。

教育委員會：廢棄以教育為目地的設施會給人負面的印象。也應該要考慮現階段的使用者

綠地公園課：想要避免增加管理、營運的負擔。不應該再建造新興的設施

資產活用課：公用設施管理，設施的活用方法應該由各管理局處來決定

集約各個局處的意見，公民協力促進小組統一做為與民間單位協調的窗口。2015年度開始調查並蒐集民間業者想法，也舉辦說明會、開放現場參觀，當時有22間公司企業參加。接著舉辦與民間企業交換意見、對話會議，則有12間公司企業參加。約一半以上的提案期待「公設公營」、「負擔營運費用的民間企業」。

對於民間企業來說，營運這個設施的益處在哪裡呢？位於距離交流道近的地點，對於首都圈或是縣外客群抵達很便利。活用既有老舊設施，成本較低，也可以自由運用公園園區中欲使用之場所。

2016年採公開提案方式（プロポーザル方式）正式開始招募少年自然之家既有設施之營運業者，四間公司表示有意願申請，最後僅一家正式提出相關書面資料申請審核。公開招募的兩個大原則：

期待能有不僅是當地市民，也有其他縣的客群聚集，並且能夠提升地域性價值且具魅力的事業體 能夠輕鬆體驗周圍自然，不僅僅是青少年也能夠提供給不同世代服務的事業體

OPEN A獲得優先交涉權後，與沼津市進行協議締結合作，並在當地成立子公司「INN THE PARK」來進行營運。「INN THE PARK」可說是沼津市與OPEN A透過公民協力所努力出來的「公園再生計畫案」。這裡對於政府單位來說很重要的想法是，不是決定入駐單位後，就放任他們不管，而是做好適切的分工合作。

關於企業內容規劃由得標者自行決定，而政府的角色是不斷協助他們完成整體事業企劃。不讓過往繁複的行政規範和申請手續造成新興事業的枷鎖，政府在背後做最大的支持。決定放給民間做的就要相信他們。

從給青少年的小木屋，變成享譽世界的森林營地

少年自然之家正式在2017年3月31日結束營運，「INN THE PARK」接手營運，預計在同年9月23日開幕。OPEN A是營運「東京R不動産」經手過許多新穎物件，也對於住宅、辦公室、公共設施以及公共空間再生、活化都非常有經驗的公司。擅長透過新的視點找出不動產背後價值的OPEN A，除了將原本以小朋友為使用者的硬體設施做整修以外，也與沼津市協議獲得設置許可，在公園腹地內設置球形漂浮帳篷，積極舉辦各式活動，使用草地廣場舉辦戶外活動、移動式咖啡廳等，將公民協力的功能發揮到更大。

公園裡的住宿設施「INN THE PARK」轉變為舒適且具有娛樂性的設施，於2017年10月7日正式盛大開幕。結合住宿、飲食、自然體驗的三個要素所形成的複合式設施。除了提供服務給舊有少年之家的小朋友客層以外，更期待打造成大人與家族客群都能感到愉悅的場地。住宿方面，活用既有的住宿木屋，進行內裝整理，提供舒適自在的旅宿空間。公園裡的森林更新設置了球形漂浮帳篷，呈現與自然融為一體，充分感受住公園的體驗。

飲食區則是修整了管理棟，設置接待櫃檯、戶外用餐區，以及室內咖啡廳空間，不僅提供住宿者滿滿地方食材的早晚餐，也開放給一般遊客預約。延續少年自然之家開館以來所設計的星空觀察、野草野菜的採集與料理、昆蟲採集等體驗型活動。更邀請在地講師進行攝影教室、瑜伽、芳療、自然工藝等工作坊，與當地生產者連結舉辦市集、與餐廳連結外燴活動以及烹飪教室等。新型態的轉換更是增加了許多想像空間和活力。

「INN THE PARK」教我們的事：如何不讓政府設施變蚊子館

使用度逐漸降低的政府所有設施，如果沒有想辦法進行活用、再生，下場就是蚊子館或是走向廢棄、摧毀之途。不僅僅靠政府一己之力，民間單位也能一同加入發想使用狀況，共同創造出適宜的方案。

或許會如同「INN THE PARK」，有機會轉變為人人嚮往的遠離塵囂的森林居所。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航