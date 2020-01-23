為了躲兵役出國是合法的嗎？逃兵會有什麼責任？

常常聽到新聞提到許多人為了躲避兵役出國，這樣是合法的嗎？那幾歲的男子須要當兵？逃兵會有什麼責任呢？

誰會被抓去當兵呢？

具有中華民國國籍的男子，在年滿18歲之翌年1月1日起，至屆滿36歲之年12月31日，都是屬於役齡男子。也就是說，在今年中任何一天年滿18歲的男子，到隔年1月1日開始就會成為役齡男子；而在今年中任何一天屆滿36歲的男子，即使還沒到隔年生日成為37歲，再過了年底之後就不會再是役齡男子了。

而役齡男子就是會需要履行服兵役義務的男子，如果沒有念書、準備考試之類的原因，就會被通知去當兵的！

逃兵會有刑事責任！

如果役齡男子逃兵行為的話，依據《妨害兵役治罪條例》，會有刑事責任。像如果是役齡男子沒有經過核准就出國，或是經過核准出國但經過一段時間不回來的話，會有5年以下有期徒刑的。（但法院實務上判刑都判的不重，大多數都判決2到5個月的有期徒刑，而且可以易科罰金。）

逃兵的法律追溯期

而如果違反前面說的《妨害兵役治罪條例》，因為兵役法相關的法律沒有特別規定追訴期間，所以要回到《刑事訴訟法》，法律的追訴期是20年。也就是代表，在犯罪行為終了後的20年內，都是有可能被起訴的，而且因為役男須要當兵的義務是到36歲，所以在36歲那年的年底，結束役男身分的時候，違法的狀態才會結束，也才會開始算這20年的追訴期，所以如果違反，你就要到56歲才能安全下庄。

役齡前男子出國不用擔心

然而，如果你是在18歲之前出國，因為出國時還不是役齡男子，出國就沒有逃兵的問題。但如果18歲出國後回國的話，仍然要履行當男人該承擔的責任！

所以如果真的要躲避兵役，在18歲以前出國的人，要等到36歲，而且要過了36歲那年的年底，才會不需要再當兵。

因此如果18歲以前就出國，雖然出國時並未違反法律，但是等到過36歲那年的年底才能回國，和兵役期間相比較，到底孰輕孰重，是個可以認真思考的問題啊！

延伸閱讀

本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航