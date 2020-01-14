WHO證實泰國發生首起中國武漢肺炎境外病例，並證實「有限度」人傳人

（中央社）世界衛生組織（WHO）今天證實泰國出現首宗武漢肺炎病例。來自中國武漢的這名女性患者，在被診斷出輕微肺炎症狀後，8日就被送進泰國醫院。

法新社報導，世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）透過電子郵件告訴法新社：「實驗室檢驗結果隨後證實，病因為2019新型冠狀病毒。」

世衛組織表示可能很快就會就病毒擴散召開緊急會議。

編按：WHO已正式將武漢肺炎的病毒命名為「2019-nCoV」（2019新型冠狀病毒）。



《路透社》在台北時間14日傍晚最新報導指出，世界衛生組織確認，武漢肺炎已經出現「有限度」的人際之間傳染案例，主要是以家庭群聚為主，但仍舊具有廣泛傳播的潛在可能。世衛新興傳染病部門代理主管瑪莉亞范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在日內瓦舉行的記者會上表示，已經向全球各醫院發出防疫指導方針，其中包含醫療設施中「超級傳播」的情況。

泰國將加強機場檢疫防農曆年擴散

中央社報導，目前泰國已在機場強化檢疫工作，以因應農曆新年可能入境的數十萬中國旅客。

路透社報導，泰國衛生部13日表示，自1月3日起已有12名旅客遭到隔離，而實驗室檢驗結果顯示，一名61歲中國婦女身上帶有造成武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒。

泰國衛生部也說，8日遭隔離的這名婦女已接受治療，並康復到足以返家的程度。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）告訴記者：「能夠查出病患，顯示我們的監測體系有效率。我們有信心能夠控制局面。」

目前中國與泰國官員正在和世界衛生組織（WHO）密切合作。

中國武漢市自爆發肺炎疫情以來，已有1名61歲男子死亡，中國境內累計通報病例共41例。武漢市衛生健康委員會13日則表示，這41例中治癒出院者已有7例、重症有6例。

法新社報導，世界衛生組織13日除了證實泰國出現首起武漢肺炎病例，也表示泰國衛生官員已通知世衛這名病患正在康復。

世衛組織也強調，病毒擴散至中國境外並不令人意外。

根據世衛聲明：「其他國家可能驗出病例並非意料之外，也強化世衛組織要求他國持續積極監測和準備的根據。」

聲明並提到：「基於目前情勢發展，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將與緊急事務委員會成員商議，可能會在短時間內召開委員會會議。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜