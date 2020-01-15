蔡英文接受BBC專訪：我們已經是獨立的國家，叫做中華民國台灣

《BBC》昨（14）日播出總統蔡英文的專訪，蔡英文在專訪中對兩岸關係展現強烈態度表示：「我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣。」此外，蔡英文今（15）日早上也宣布簽署《反滲透法》，並再次強調，《反滲透法》的違法構成要件非常嚴謹，希望泯除民眾疑慮。會後記者提問時，她也回應兩岸問題表示，希望中國能夠理解台灣人民的意志，對政策作出檢討。

蔡英文：我們已經是獨立的國家，叫做「中華民國台灣」

（中央社）甫當選連任的蔡英文總統接《BBC》專訪表示，中國需「面對現實」並「尊重」台灣，還說台灣擁有獨立的身分，有自己的國家，「任何事情與這個理念相違，對我們來說無法接受。」蔡英文也堅持說，台灣的主權無庸置疑，也沒有談判的餘地。

蔡英文在11日的大選以817萬高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，贏得連任。她勝選後首度接受專訪時告訴《BBC》記者John Sudworth，「我們不需要宣告自己獨立的地位，我們已經是獨立的國家，名字叫中華民國台灣。」

《BBC》報導提到，蔡英文認為她的勝選證明了「一個中國」的概念不僅不符合台灣民意，也模糊了台灣真正的地位。蔡英文說，與馬英九時代相比，「情況已經改變，模糊化已不再能達到當初的目的。」她建議，真正需要做出改變的是中國。「因為，3年（多）來，我們看到中國不斷加強（對台灣的）威脅⋯⋯他們派軍艦軍機繞台。⋯⋯還有香港發生的事，民眾真正意識到危機確實存在，而且變得愈來愈嚴重。」

蔡英文指出，台灣利益已無法透過空談來滿足，而是需要透過面對現實，尤其面對支持她理念的年輕族群：「我們擁有獨立的身分，我們有自己的國家。因此，如果有任何事情與這個理念相違，他們會站起來說『這對我們來說無法接受』。」「我們有成功的民主制度、良好經濟，我們值得中國的尊重。」

《BBC》點出，對於批評人士來說，蔡英文的立場是不必要的挑釁，甘冒著公開與中國為敵的風險。蔡英文對此表示，她已經展現克制。她說：「3年（多）來，我們不斷告訴中國，維持現狀為我方政策⋯⋯我認為這對中國展現出很大的善意。」

蔡英文表示，她對對話抱持開放立場，但也知道北京可能因為她的勝選而升高施壓台灣。《BBC》記者詢問蔡英文，在她看來，發生戰爭的風險有多大。蔡英文說：「任何時候都無法排除戰爭的可能性。問題是必須做好準備，加強自衛能力。」《BBC》又問，台灣能抵抗軍事行動嗎？蔡總統回答說，台灣軍事能力相當不錯，並說，「入侵台灣，中國將付出龐大代價。」

蔡英文簽署《反滲透法》，提3項宣導工作

此外，蔡英文今（15）日上午10時50分召開迴廊談話，根據總統府直播，談話內容包含兩大重點，一是慰留內閣團隊，二是《反滲透法》公告後3項宣導工作。

首先，蔡英文表示，對政府來說最重要的事情就是維持政局的穩定，選後第一個上班日，蘇貞昌就依照憲法規定，向新國會提出內閣總辭。但蔡英文表示，她請蘇貞昌繼續擔任行政院長，她強調，政府沒有空窗期，政局就會穩定。

此外，蔡英文表示，她稍早已經簽署了《反滲透法》並且公告。蔡英文重申，反滲透法不是反交流，而且違法構成要件非常嚴謹，只要不是受到中國政府的指示、委託、或者資助，違法提供政治現金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會遊行跟妨礙選舉，都屬於正常交流，不會受到影響。

蔡英文表示，民眾如果還有疑慮，她已經要求行政院進行3項工作：

請行政院相關部會持續宣導，避免民眾因不了解而產生不必要的恐慌，並即時澄清。 請行政院相關部會組成相關小組，將違法或不違法的行為態樣公告周知，使民眾易於分辨，並持續滾動檢視。 請海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關資訊，並且彙整意見提交陸委會，在專案小組討論處理。

會後，有記者提問，對兩岸關係是否有具體做法。蔡英文表示，選後已經做對兩岸關係的做了相關表達，也會持續了解對岸的想法，也希望中國方面能了解台灣人民透過這次選舉表達出的意見跟意志，「並且對於他們現在的一些政策，也能夠進行檢討」。

此外，也有記者詢問，蔡英文是否提前回任黨主席？蔡英文則回應，卓榮泰主席是現任黨主席，這次選戰貢獻卓著，沒有理由提前結束任期。

《中央社》報導，記者追問會兼任黨主席嗎？蔡英文表示，那個時候就照黨章來處理吧。依照民進黨黨章第15條之1規定，現任總統為本黨黨員時，自其就任之日起，為本黨主席，至其卸任之日止。其任期依憲法規定的總統任期為一任，不適用第15條第3項關於任期之規定。

條文並規定，總統不出任民進黨黨主席時，代理主席或新任主席的產生方式，依第15條第3項主席出缺的規定辦理，其任期與總統之任期同。

民進黨黨主席卓榮泰昨日晚間發文提到，民進黨主席的任期是到今年5月19日，但補選主席事務可以彈性調整，卓榮泰並建議蔡英文提前回任黨主席，儘早讓黨部人事定下來。

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核稿編輯：羊正鈺