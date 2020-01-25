《消逝的韓光》：韓國影視產業的壓榨，超時勞動卻領超低薪資

文：李韓率

沒有錢——超時勞動卻只拿到超低薪資

金銀淑編劇的tvN連續劇《陽光先生》，轟動了二○一八年夏季，據悉包含Netflix的投資在內，共獲得超過四百億韓圜（約新台幣十億元）的製作費，預算不亞於大部分美劇或好萊塢電影。隨著全世界對韓國連續劇的需求增加，製作規模也持續擴大。

連續劇製作費是以「集」為標準編列的。一般來說，無線電視台會策劃一 集約三到四億韓圜左右的製作費。而以JTBC、tvN而言，是以「先支出後填補」的方式規劃製作費，平均比無線電視台更高。因此，即便不是《陽光先生》的高檔水準，迷你連續劇的總製作費，大部分也都在五十億韓圜以上。

說到製作費，自然就會想到這個問題： 「那些錢都到哪裡去了？」 工作人員連最低薪資都領不到，每週還得工作超過一百個小時，進到電視 台與製作公司的那些錢，到底都到哪去了呢？

其實，電視台和製作公司從來就沒想過要提高工作人員的薪資，更沒有建立能讓勞工獲得正當待遇的制度。以外包合約壓低薪資的部分，前面已經提過了。實際比較二○一八年與二○○八年的外包合約費用，許多劇組是維持不變的。一開始就不簽訂勞務合約，而外包合約的費用也沒有上升，工作人員的個人薪資，根本就沒有調漲。

雖然投資費用增加了，但電視台與製作公司卻持續簽訂外包合約以壓低成本，限制了工作人員的薪資。不只薪資，餐費六千韓圜（約新台幣一百六十元）、住宿費四萬韓圜（約新台幣一千元），五年間都沒有變動過，有許多製作單位還刪了餐宿費。甚至最近還發生SBS以商品兌換券支付薪資的事，引發社會熱議。電視台與製作公司「壓低薪資」的手段，隨著持續不斷的爆料而令人大開眼界。

製作單位不確實支付薪資，進而濫用制度的行徑，這些案例如果全都要列 舉出來，恐怕一本書都還寫不完，我舉幾個代表性的案例好了。

首先，談一下「日薪體制」。收音師張先生參與了名為《沙○》的劇組，與製作公司簽訂日薪合約。所謂日薪合約，指的是不管工作時間長短，皆支付同樣薪水。因為身邊許多工作人員簽的都是日薪合約，所以以為沒什麼太大問題。 但開始拍攝到過了一半左右時，製作公司持續制定緊迫的拍攝日程，一天 讓他工作二十個小時以上。雖然期待會補貼追加的費用，但製作公司表示，因 為當初簽的是日薪合約，所以別作夢了。張先生這才醒悟，製作公司根本是蓄 意將進度排得如此緊湊，反正對日薪合約的勞工來說，不管叫他們做多少個小 時，都只付同樣的錢就可以，那就沒必要去制定合理的八小時拍攝計畫。

這不是虛構故事。事實上，以tvN因一百二十個小時工時而引發問題的某劇來說，工作人員個人在製作期間拿到的薪水，若除以工時，時薪只有約三千八百韓圜（約新台幣一百元）。二○一八年的最低薪資為七千五百三十韓圜（約新台幣一百九十五元），工作人員以八小時工時為基準，簽訂了領取日薪的合約，但一天卻拍攝二十小時，拿計算機大概算一下也知道，時薪連四千韓圜都不到。

而外包合約的問題，也讓薪資問題變得更加惡劣。站在電視台與製作公司的立場，將全部金額支付給簽了外包合約的組別後，即使計畫全部被推翻重新拍攝，也不需要再支付額外薪資給他們。站在簽訂外包合約組別的主管人員立場上，一旦收到拍攝時間因故延長的通知，想要多給助理們薪水，從現實上來看並非易事。結果，各組別助理們勉強拿到最低薪資水準的薪水進行工作，基層菜鳥們得領著連這個水準都不到的薪水，硬著頭皮工作。

比起保障勞工權益，電視台與製作公司優先考慮的，當然還是節省成本，從遇到問題時他們的處理態度就能看出這個事實。隨著長時間拍攝持續進行兩到三週，無法忍受的工作人員向韓光中心舉發，韓光中心進行處置時，製作公司的態度大多始終如一。他們認同拍攝時間過長，因此答應要快速地組成B組，以期工作時間正常化，同意並承諾要支付超時津貼給工作人員。

所謂B組，是指在主要導演組以外，創立一個支援性質的導演組，將劇本分工拍攝。因為若非主要場面，就沒必要非得由導演親自拍攝，從分擔工作份量的立場來看，這是非常有用的方法。

近來，這些出了問題之後的補救措施，履行速度確實變快了，電視業界惡名昭彰的工時問題，似乎稍微解決了一些，讓人感到慶幸，但若增列B組以及支付超時津貼其實是這麼簡單的事情的話，那麼在發生各種狀況而預料到工時即將變長時，早就應該要這樣處理了才對。

如果這些問題沒有被提出來，製作單位肯定會沿用舊的方式。對電視台與製作公司來說，負擔更多人事費用，這個選項不在優先順位之內。社會結構及制度容忍他們這麼做，且在壓榨成了日常文化的製作現場中，也許這是再理所當然不過的舉動也說不定。

有幾間製作公司決定將外包合約改為直接合約，但這個決定並不是用來解決薪資問題的。現行簽訂外包合約的組別改為直接簽約，只是換了資方，拿到的薪資還是和從前一樣，因為過去一直以來的慣例就是這樣。簽約對象，只是從各組組長變成製作公司，薪資並沒有上調。

最近還出現了新的投機行為。過去兩年半以來，基於工作者們對工時的各種質疑，我們推動了「堅守每週六十八小時工時」的運動，電視台與製作公司亦無法忽視這個訴求。不過，為了要讓連續劇拍攝期產生餘裕，似乎又讓他們覺得消耗掉的人事費用太可惜。所以，在遵守每週六十八小時工時的同時，製作單位安排出「單日拍攝二十小時，隔天不拍攝」的行程。結果，檢視一週的總拍攝工時，雖然守住了總數六十八小時，但實際上，拍攝期間並非單週七天，而是只有三到四天。工作人員在被殘酷虐待般地過勞工作後，卻只能領不到現有薪資三分之二的酬勞，變成了這樣的一個文化。

關於「六十八小時」這件事，以及製作單位投機取巧的後續發展，引發工作者們的議論紛紛。這場原本是為了工時合理而進行的社會運動，反而害工作人員的薪資減少。我們出於善意的幫忙，提出合理的要求，結果卻使工作人員 蒙受損害，實在太令人心痛。

在同一個製作現場中，有人拿著不到最低薪資一半的工資，相反也存在一集收入超過一億韓圜的明星演員、編劇和導演。有線電視與綜合頻道也持續煽動哄抬他們的身價。站在觀眾而非從業人員的立場來看，我們無意評論他們拿到的價碼。畢竟，在海外收到歡迎，自然會產生相應的版權交涉費用，總之這是企劃者與參與製作者們的責任。只不過，一直以來，明星演員和編劇的片酬直衝雲霄，財務規模也充分擴張至足以負擔的地步，但一同製作連續劇的工作人員、配角等弱者們，權益卻被排除在外。業界過度的薪資差距，幕後人員們的自卑感也變得極高。管理者們即使完全認知到這些問題，卻連最低限度的勞動權益都不保障，我認為這應該要受到強力譴責。

雖然以自由業、外包合約、日薪合約等投機取巧的方式壓低人事費的行為肆意橫行，但卻完全沒有人想過去限制電視台與製作公司的規定。既沒有懲罰，所有決定權又都交付在資方手上，從一開始就不可能期待他們做出有良心的選擇。製作現場大多數都是簽了承包契約的非正職員工、約聘員工，也難以期待勞資協商。在社會大眾一同站出來之前，改善薪資問題看來是件無比困難的事。

幸好，近來透過電視業工會及韓光中心等單位的努力，帶來不少令人高興 的好消息。製作《鬼怪》、《陽光先生》的CJ ENM 連續劇製作公司「Studio Dragon」承諾要提高工作人員的薪水。與現行薪資體系相比，足足調漲了兩 倍的金額，讓許多勞工滿懷期待。

不過，這股潮流是否會擴及到所有的連續劇製作現場，還需要觀察。第一點需要擔憂的，是以營柱策略形成巨大收益結構的連續劇製作環境，以及並非如此的連續劇製作環境，可能會產生兩極化的狀態。「Studio Dragon」之所以能做出顧全大局的決定，是因為他們是投入鉅額資本製作連續劇的公司。因此，不能只有所謂「大賣」的連續劇勞工能獲得改善條件的保證，而是要持續改善，讓所有連續劇製作現場的條件都變好才行。

第二點需要擔心的是，薪資雖然上升了，但這個動作並不會跟著保障我們所擔憂的工時。因為薪資被調漲為兩倍，工作人員們自然會贊成現有的系統並簽下合約。這種自發性的同意，日後若產生殺人工時的問題時，電視台與製作公司就可以狡辯是「工作人員自發性贊成的」，拿到免死金牌。工時及薪資是分開的問題。現在正向的風氣需要我們持續的關心，以讓幕後人員們能夠得到真正的保護。

「要不是因為對影劇有熱情，根本就撐不下去。」

最近與業界人士聊天，經常聽到新人數量明顯減少的故事。去做求職網上刊登的某個工讀，都比在這行工作賺更多，也比較不會被殘酷使喚。新人減少的趨勢，怎麼看都是當然的事。薪資與時間是勞動上最重要的因素。至今都是將工作人員的懇切之心作為要脅，讓他們容忍背離常識的低薪勞動剝削。但販賣勞工的夢想與熱情的電視台與製作公司，他們囂張的時間已經沒剩多少了。過去，即使意識到現場的問題所在，也一直都忍耐過來，但自從韓光哥的事件爆發之後，許多人開始認知到，現有的暴行，絕非理所當然的事。內部越來越意識到問題的嚴重，外部沒有新的人力注入，開始了惡性循環。電視台與製作公司得儘早認知到結構性的問題，並開始採取措施才行。

各形各色的人們，帶著各自的夢想進入業界。我們得創造出一個不讓懷抱夢想的人們受到壓榨、帶著傷離開的社會。連續劇終究是得靠人做出來的，離開的人太多，卻沒有新進來的人，這一行裡所有的人，都該意識到這個問題的嚴重性。工作人員要求的，並不是明星演員、編劇等級的薪資，只是要個正當待遇，以及應有的尊重而已。要達成他們的要求，一點也不難。預算有幾十億、幾百億，有人獲得一集以億為單位的待遇，只要將他們的百分之一分配給 身處同一空間的勞工就行了。

看到電視台與製作公司以商品券代替現金支付薪資的行為，看來工作現場 的財務問題不是一朝一夕就能解決。不擇手段的資方，費盡心思，不惜規避法 令，也要減少薪資支出。因此，應該要設置體系健全的制度，讓投機取巧的方 法無所遁形，並嚴懲違法業者。而當不公平的待遇發生時，我們應該要團結起 來與之對抗。為了確立正當的薪資體制，韓光中心及業界的許多人，接下來會 更加提高聲量，繼續採取行動。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《消逝的韓光：低薪、過勞、霸凌，揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴》，EZ叢書館出版

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作者：李韓率

韓劇《獨酒男女》已故李韓光PD的弟弟。為了完成哥哥的遺願，解決韓國連續劇製作勞動環境的問題，成立了「韓光媒體勞動人權中心」。並以非營利公益運動者的身分積極參與社會議題。兼任「韓國無殼蝸牛住宅合作組織」、「李韓烈紀念事業會」理事長。

本書特色

台灣第一本描述韓劇拍攝現場勞工的書籍。韓劇熱播的今日，市面上多為探討韓劇成功因素的書，幕後工作人員的故事卻鮮少為人知，本書也提到如《花遊記》等熱門韓劇背後的辛酸。

架構完善，書籍共分三個章節，清楚介紹韓國連續劇工作日常、揭發拍片現場問題，並提出解決方式。可一窺韓國連續劇產業的結構，亦能作為台灣思考借鏡。

根據攝影、燈光、音效、美術組等實際在現場的工作人員的舉報與訪談，所撰寫出的勞工紀實，能提供讀者第一手資料。論述清晰易懂，非影視專業人士也能閱讀。

Photo Credit: EZ 叢書館

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航